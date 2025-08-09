Google Maps vs. Waze: las ventajas y diferencias de usar cada app de navegación

Ambas aplicaciones comparten la mayoría de funciones, pero en ciertos casos no las realizan con la misma eficiencia. (Lifewire)

Al momento de planificar un viaje o desplazarse por la ciudad, elegir la mejor aplicación de navegación puede marcar la diferencia entre un trayecto ágil o uno lleno de imprevistos. Google Maps y Waze sobresalen como las dos principales alternativas en este ámbito, pero aunque ambas ayudan a llegar al destino, difieren en su enfoque, funcionamiento e incluso en el tipo de usuario al que se orientan.

Estas son las ventajas y diferencias clave entre estas aplicaciones para que cada usuario pueda decidir cuál se adapta mejor a sus necesidades.

Esencia de cada aplicación

Google Maps fue diseñada como una herramienta integral de geolocalización que no solo facilita la navegación para conductores, sino también para quienes caminan, van en bicicleta o utilizan transporte público. Ofrece mapas, rutas, información de negocios, horarios de ómnibus y trenes y mapas interiores de lugares como centros comerciales o aeropuertos.

Mapa en el celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, Waze nació con una visión más comunitaria, enfocándose exclusivamente en la experiencia al volante. Su rasgo diferencial es la colaboración entre usuarios, quienes reportan en tiempo real accidentes, embotellamientos, controles y otros eventos que afectan al tránsito y que la app utiliza para ajustar las rutas de inmediato.

Rapidez y actualización frente a fiabilidad y previsibilidad

La actualización casi instantánea de los datos de tránsito es el pilar de Waze. Gracias a los reportes colaborativos, es ideal para quienes viajan en ciudades con tráfico variable y buscan ahorrar cada minuto. Sin embargo, los desvíos sugeridos pueden ser agresivos o poco convencionales.

Por su parte, Google Maps combina información histórica, sensores y algunos reportes de usuarios, lo que le permite ofrecer rutas más estables y previsibles. Si bien puede que no reaccione tan rápido ante imprevistos, mantiene un equilibrio entre velocidad y claridad en la navegación.

Las reseñas de lugares son parte de la identidad de Google Maps. (Europa Press)

Versatilidad y compatibilidad con diferentes tipos de transporte

Google Maps tiene una ventaja clara en actividades que no implican conducir: integra rutas para peatones y ciclistas, ofrece horarios y combinaciones de transporte público y permite explorar vecindarios, negocios y puntos de interés con funciones como evaluación de locales, imágenes y Street View.

Waze, en cambio, orienta toda su experiencia a la conducción y no contempla traslados a pie, en bici ni en colectivos o trenes. Su interfaz y funcionalidades resultan poco útiles fuera del auto.

Consumo de batería, uso de datos y navegación offline

A la hora de comparar el impacto en el dispositivo, Google Maps presenta una gestión más eficiente de los recursos: opera bien en segundo plano, permite descargar zonas completas para navegación offline y usa menos datos y batería. Waze, al requerir conectividad activa para el tráfico colaborativo, demanda más consumo y resulta prácticamente inoperante sin señal de datos.

Funciones de Waze poco conocidas por los usuarios. (Waze)

Integración con otros servicios digitales

Google Maps se integra plenamente en el ecosistema de Google, ofreciendo sincronización con el calendario, compatibilidad con Google Assistant y conexión con servicios de movilidad como Uber o Lyft. Waze dispone de integraciones más limitadas, enfocadas principalmente a la interacción con sistemas de autos inteligentes y el reporte de estado de trayecto.

Experiencia para conductores frecuentes

Quienes manejan cada día y buscan optimizar sus trayectos encontrarán en Waze una aliada potente, con rutas alternativas rápidas, comandos de voz personalizables y alertas constantes sobre posibles incidentes en el trayecto. Los conductores menos experimentados, o quienes prefieren trayectos predecibles y con señalización clara, pueden inclinarse por Google Maps.