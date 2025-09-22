Tecno

Técnico de Samsung y LG revela las lavadoras que ya no está comprando “la gente con dinero”, la moda cambió

El redescubrimiento de la eficacia y la fiabilidad está cambiando la escena de los cuartos de lavado

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Consumidores de alto poder adquisitivo
Consumidores de alto poder adquisitivo priorizan eficacia y durabilidad sobre diseño en electrodomésticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los barrios más exclusivos de Corea del Sur, una transformación ha cambiado la escena de los cuartos de lavado: las lavadoras de carga frontal han dejado de ser la elección predilecta entre quienes pueden permitirse cualquier electrodoméstico.

En su lugar, las lavadoras de carga superior, o también conocidas como Tongdol, han recuperado protagonismo entre los consumidores de alto poder adquisitivo, que ahora priorizan la eficacia y la fiabilidad por encima del diseño y la sofisticación tecnológica.

El motivo por el que las lavadoras de carga frontal ya no son tendencia

El declive de las lavadoras de carga frontal entre la gente rica se ha hecho evidente en los últimos años. Lee Seung-hoon, técnico especializado en la reparación de electrodomésticos de marcas como Samsung y LG y director ejecutivo de Good Day Care, aseguró en el canal de YouTube Knowledge Inside que “la gente con dinero ya no usa este tipo de lavadoras”.

Según su experiencia, la tendencia responde a un cambio en las prioridades de los consumidores, que han dejado de valorar el atractivo estético y las funciones integradas de secado para centrarse en la calidad del lavado y la durabilidad del equipo.

Las lavadoras de carga frontal
Las lavadoras de carga frontal pierden popularidad por problemas de mantenimiento y menor eficacia en prendas voluminosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las razones detrás de este abandono se encuentran en los problemas y limitaciones que han ido acumulando las lavadoras de carga frontal. Aunque durante la década pasada dominaron el mercado gracias a su diseño horizontal y la posibilidad de integrar secadora, con el tiempo surgieron inconvenientes que han deteriorado su reputación.

Entre los más citados se encuentran los riesgos de incendio asociados a la función de secado, la menor eficacia al tratar prendas voluminosas como edredones o chaquetas de invierno, y la fragilidad de sus componentes, especialmente durante los traslados.

Además, el sistema de lavado por caída limita la potencia de limpieza, lo que se traduce en resultados insatisfactorios para quienes buscan eliminar manchas difíciles o lavar grandes volúmenes de ropa.

Cuáles son las ventajas de las lavadoras de carga superior

Frente a estas deficiencias, las lavadoras de carga superior (Tongdol) han experimentado un regreso notable. Tradicionalmente presentes en los hogares asiáticos, estos modelos habían quedado relegados por el auge de las lavadoras de tambor. Sin embargo, su capacidad para ofrecer un lavado más potente y rápido ha vuelto a captar la atención de los consumidores exigentes.

El menor costo y la
El menor costo y la robustez de las Tongdol atraen a quienes buscan electrodomésticos duraderos y fáciles de mantener.

Lee Seung-hoon explica que el sistema de vórtice de agua, característico de las Tongdol, genera una fuerza rotacional que permite una limpieza más profunda y eficaz, especialmente en prendas de gran tamaño. “El rendimiento en la eliminación de manchas es mayor con este método”, afirma el técnico.

Las ventajas de las Tongdol no se limitan a la potencia de lavado. Estos modelos incorporan funciones modernas, como la ebullición, que garantizan un lavado más higiénico. A pesar de que su capacidad interna ha aumentado, mantienen dimensiones exteriores compactas, lo que facilita su instalación en cualquier tipo de vivienda.

Además, resultan más económicas tanto en la compra como en el mantenimiento, ya que su sistema robusto resiste mejor los traslados y presenta menos averías que las lavadoras de tambor, que dependen de contrapesos delicados.

Expertos y usuarios coinciden en
Expertos y usuarios coinciden en la superioridad de las lavadoras de carga superior para prendas grandes y difíciles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien la tendencia se ha consolidado en Corea del Sur, existen indicios de que podría replicarse en otros mercados. En Europa y Estados Unidos, las lavadoras de carga frontal siguen siendo predominantes, pero los problemas de mantenimiento, la preocupación por el consumo energético y el aumento de prendas voluminosas en los hogares podrían impulsar un cambio similar en los próximos años.

Al comparar ambos sistemas, quienes han probado las dos opciones coinciden en que la lavadora de carga superior (Tongdol) ofrece resultados superiores, especialmente en la limpieza de prendas difíciles y voluminosas.

