Diferencias entre el iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y Pro Max: cuál comprar tras el lanzamiento del iPhone 17

La familia de celulares que salió al mercado en 2024 ofrece cuatro variantes con diferentes prestaciones y precios para cada tipo de usuario. (Foto: REUTERS/Hollie Adams/File Photo)

La llegada del iPhone 17 ha reavivado el debate entre quienes buscan renovar su dispositivo y se preguntan si conviene apostar por la última generación o si la familia del iPhone 16 sigue representando una alternativa sólida en términos de prestaciones y precio.

La decisión de compra se puede complicar ante la coexistencia de cuatro variantes principales del iPhone 16: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max, cada una con características diferenciadas que responden a perfiles de usuario específicos.

Cuáles son las características del iPhone 16

El modelo estándar se presenta con una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas, impulsada por el chip A18 Bionic y el sistema operativo iOS 18. Este modelo incorpora un sistema de cámaras traseras duales, compuesto por un sensor principal de 48 megapíxeles y un ultra gran angular de 12 megapíxeles.

Este modelo es accesible para un gran número de usuarios en su versión de 128 GB. (Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo/File Photo)

Entre sus prestaciones se incluyen Face ID para la autenticación biométrica, conectividad 5G y WiFi 6E. Apple ha mejorado la autonomía respecto a la generación previa y ha optimizado la integración de funciones inteligentes, así como la grabación de video.

Por qué es útil optar por el iPhone 16 Plus

Para quienes priorizan una mayor superficie de visualización y una batería de mayor duración, el iPhone 16 Plus constituye la opción idónea. Este modelo está orientado a usuarios interesados en el consumo de contenido multimedia, productividad o que requieren un dispositivo con autonomía extendida.

Su pantalla Super Retina XDR OLED alcanza las 6,7 pulgadas, manteniendo el mismo chip A18 Bionic, la cámara dual de 48 MP y 12 MP, y las opciones de Face ID, 5G y WiFi 6E presentes en el modelo base. La diferencia fundamental reside en la capacidad de la batería, que permite un uso prolongado.

Qué características integra la versión Pro del iPhone 16

La versión PRO destaca por su diseño en titanio, cámaras avanzadas y pantallas de alta gama. (Foto: REUTERS/Florence Lo/File Photo)

En el segmento superior, el iPhone 16 Pro se posiciona con un precio que supera los 1.000 dólares en gran parte de América Latina. Este valor responde a mejoras en materiales, potencia y capacidades fotográficas, orientadas a quienes buscan un dispositivo avanzado y duradero.

La estructura de titanio aporta resistencia y un diseño refinado, justificando el incremento en el costo. El modelo integra una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,3 pulgadas con tasa de refresco ProMotion de 120 Hz, lo que proporciona una experiencia visual de alto nivel.

El procesador A18 Pro y las opciones de almacenamiento desde 256 GB refuerzan su perfil premium. El sistema de cámaras es triple: sensor principal de 48 MP, ultra gran angular de 12 MP y teleobjetivo de 12 MP.

Cuáles son las ventajas de elegir un iPhone 16 Pro Max

Esta referencia se caracteriza por ser más grandes. (Foto: REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo/File Photo)

Este modelo está dirigido a quienes exigen lo máximo en hardware, capacidades multimedia y autonomía. Su pantalla Super Retina XDR OLED de 6,9 pulgadas incorpora ProMotion de 120 Hz y un marco de titanio.

El almacenamiento parte de 256 GB y puede alcanzar 1 TB. El chip A18 Pro se combina con un sistema de cámaras triple, que incluye un teleobjetivo periscópico mejorado para zoom óptico avanzado, junto a los módulos de 48 MP principal y 12 MP ultra gran angular.

En qué se diferencia la versión estándar de iPhone 16 con el iPhone 17

El lanzamiento del iPhone 17 introduce cambios notables respecto a la generación anterior. El nuevo modelo incrementa el tamaño de pantalla a 6,3 pulgadas, superando las 6,1 pulgadas del iPhone 16 estándar.

La nueva línea elimina la opción de 128 GB y parte de 256 GB de almacenamiento, con versión de 512 GB. (Foto: Europa Press)

En el apartado de rendimiento, el chip Apple A19 proporciona mayor eficiencia y potencia en comparación con el A18, manteniendo la compatibilidad con Apple Intelligence.

En cuanto a almacenamiento, el iPhone 17 elimina la opción de 128 GB y parte de 256 GB, con una versión de 512 GB, mientras que el iPhone 16 ofrece alternativas desde 128 GB hasta 512 GB.

La elección entre los dos modelos dependerá de las prioridades de cada usuario, considerando las diferencias en pantalla, procesador, capacidades fotográficas, autonomía y opciones de almacenamiento.