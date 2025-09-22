Cuántos salarios mínimos te puedes gastar al comprar el iPhone 17, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max

Es un dispositivo que no es accesible para la mayoría. (Foto: REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

El lanzamiento de la nueva generación de iPhone 17 ha puesto en primer plano el desafío económico que enfrentan los consumidores de países de Latinoamérica como Colombia, para acceder a la última tecnología de Apple.

Con un precio base de $4.699.000 en el mercado colombiano para el modelo estándar, la adquisición de este dispositivo equivale a destinar casi tres meses completos de salario mínimo, considerando el auxilio de transporte, o poco más de tres sueldos mínimos si se excluye ese beneficio.

Cuáles son las características del modelo estándar del iPhone 17

La versión básica cuenta con dos cámaras en el pánel trasero. (Foto: REUTERS/Bhawika Chhabra)

Como es costumbre en cada lanzamiento de un nuevo modelo de Apple, la presentación oficial, realizada el 9 de septiembre en Cupertino, introdujo no solo el modelo estándar de iPhone 17, sino una amplia gama de versiones que buscan captar distintos perfiles de usuario.

El modelo base incorpora una pantalla OLED de 6,3 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz, lo que incrementa notablemente la fluidez visual respecto a generaciones anteriores. El procesador A19, fabricado en 3 nanómetros, promete un salto en rendimiento y eficiencia energética.

En el apartado fotográfico, el iPhone 17 suma una cámara principal de 48 megapíxeles y un ultra gran angular de la misma resolución, acompañados por una cámara frontal de 24 megapíxeles. Entre las funciones destacadas se encuentran el seguimiento inteligente de sujetos en video y la optimización para selfies grupales.

El nuevo sistema operativo de Apple trae una transformación en la identidad visual. (Foto: Europa Press)

También, la oferta cromática se amplía, con la incorporación de tonos azul claro, verde y morado, que se suman a los tradicionales blanco y negro. El diseño en aluminio y cristal mate antihuellas, junto con la certificación IP68, garantiza resistencia y una estética alineada con la identidad de Apple.

El sistema operativo iOS 26 introduce mejoras en la gestión de recursos y amplía las capacidades de inteligencia artificial, como la traducción en tiempo real y el reconocimiento de imágenes, además de extender la autonomía hasta en ocho horas más que el modelo anterior.

Qué cambios trae otras versiones de iPhone 17

La estrategia de Apple contempla versiones diferenciadas para distintos segmentos. El iPhone 17 Air apuesta por un diseño ultradelgado de solo 5,6 milímetros, dirigido a quienes priorizan la portabilidad sin sacrificar potencia.

La línea Pro cuenta con mejoras en cámaras, sensores y autonomía. (Foto: REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Por su parte, los modelos iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max se ubican en la gama premium, con mayor capacidad de almacenamiento, potencia ampliada y un sistema de cámaras orientado a la fotografía profesional.

En cuanto a las prestaciones técnicas, el iPhone 17 Pro y Pro Max incorporan avances en el sistema de cámaras. Destaca el teleobjetivo de mayor alcance en la historia de la marca, con una distancia focal equivalente de hasta 200 mm, una nueva generación del diseño de tetraprisma y un sensor un 56% más grande.

Cuánto valen los teléfonos más caros de Apple hasta la fecha

En cuanto a precios, el iPhone 17 Pro oscila entre $6.000.000 y $7.500.000, mientras que el iPhone 17 Pro Max supera los $8.000.000.

La situación económica que pasan algunos países dificulta la adquisición de productos de alta gama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se debe considerar que estas cifras pueden variar según el tipo de cambio, aranceles de importación, impuestos locales, comisiones de intermediarios y las políticas de precios de la marca y sus distribuidores.

Asimismo, el contexto económico colombiano añade una capa de complejidad para quienes desean acceder a estos dispositivos. El salario mínimo vigente en 2025 es de $1.423.500, al que se suma un auxilio de transporte de $200.000 para quienes corresponda, totalizando $1.623.500 como ingreso mensual básico.

Bajo este parámetro, la compra del iPhone 17 Pro Max exige aproximadamente 8,4 salarios mínimos, lo que representa más de ocho meses de ingresos netos destinados únicamente al valor del dispositivo, sin considerar accesorios ni seguros adicionales.