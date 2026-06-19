Adrián Suar sorprendió a Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe y asistió a la obra “Secreto en la Montaña”

Adrián Suar visitó a Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe en el Multiteatro para acompañar Secreto en la montaña, la obra que produce (RS Fotos)

Adrián Suar se presentó en el Multiteatro para ver en acción a los protagonistas de la obra que él mismo produce, y el encuentro entre los tres derivó en abrazos, risas y una postal que el equipo eligió compartir públicamente. Las fotografías de la visita muestran a Benjamín Vicuña y a Esteban Lamothe junto al productor en el foyer del teatro, ante el cartel de Secreto en la montaña, con una calidez que no parece posada. En una de las imágenes, los tres se funden en un abrazo grupal con carcajadas abiertas; en otra, Suar y Lamothe se saludan con un abrazo mientras Vicuña observa desde un costado con una sonrisa. El clima que retratan las fotos es el de un equipo que atravesó juntos algo que los dejó marcados.

La visita no fue solo la de un productor que pasa a controlar su inversión. Vicuña ya había dejado en claro, al momento del estreno, el lugar que ocupa el empresario en este proyecto. “Gracias por soñar a lo grande”, le escribió el actor chileno en redes sociales junto a una fotografía de los tres, en un mensaje que el propio Suar recibió como el reconocimiento de alguien que sabe lo que cuesta apostar por una historia como esta en el teatro comercial porteño.

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Benjamín Vicuña agradeció a Adrián Suar por impulsar Secreto en la montaña en el teatro comercial porteño

Secreto en la montaña es la adaptación teatral de Brokeback Mountain, el relato de Annie Proulx que Ang Lee llevó al cine en 2005 con una historia de amor entre dos vaqueros que sacudió las convenciones del momento. La versión escénica, con guion adaptado por Marcos Carnavale y dirección de Javier Daulte, reúne a Vicuña y Lamothe en los roles protagónicos, con Laura Paredes y Gabriel Tocastro completando el elenco. La obra ya tuvo versiones previas en Inglaterra y Brasil antes de llegar a Buenos Aires.

El vínculo entre los dos actores, que sobre el escenario encarnan una historia de amor intensa y sin concesiones, se trasladó también fuera de él. Vicuña describió a Lamothe como “el mejor compañero de ruta” al momento del estreno, y las fotos de la visita de Suar confirman esa dinámica: Vicuña y Lamothe aparecen juntos, con el brazo del uno sobre el hombro del otro, sonrientes frente al cartel de la obra. Antes del debut, Lamothe le había enviado un video al programa Otro día perdido (Eltrece) con un mensaje directo para su compañero: “Benja, amigo, sé que estás ahí, en el frente, en la línea de fuego. Tené cuidado, no te dejes amedrentar por Pergolini”, y cerró con una invitación al público: “Vengan a ver la obra que se van a emocionar”.

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La versión teatral de Secreto en la montaña tiene guion adaptado por Marcos Carnavale y dirección de Javier Daulte en Buenos Aires

La primera función se vivió con sala llena y una ovación al cierre. Vicuña abrió su corazón en redes sociales pocas horas después del debut para agradecer al equipo detrás de escena, con mención especial a Suar y a su compañero de elenco. El actor chileno también había adelantado, en su paso por Otro día perdido, que la puesta no esquiva nada de la historia original: definió las escenas de intimidad con Lamothe como “los chapes más violentos que he tenido en ficción, en teatro”, y confirmó que su compañero “sale en bolas en la obra, pero así, como Dios lo trajo al mundo”.

La obra, sin embargo, no llegó al escenario porteño sin provocar reacciones adversas. La cuenta de Instagram de Secreto en la montaña publicó una selección de comentarios homofóbicos que recibió la producción, y Vicuña apareció en el mismo video para repudiarlos con una postura sin ambigüedades: “Comentarios como estos solo nos confirman que nuestra obra es absolutamente necesaria hoy”.

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Benjamín Vicuña afirmó que Secreto en la montaña no suaviza la historia original y mantiene las escenas de intimidad con Esteban Lamothe

Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe protagonizan Secreto en la montaña junto a Laura Paredes y Gabriel Tocastro

El debate que generó la obra excedió las redes. En el programa Tapados de laburo, Vicuña habló de situaciones de homofobia y machismo que presenció en entornos cercanos a sus hijos, desde un cumpleaños de ocho años donde los chicos repetían canciones con contenido discriminatorio hasta burlas entre compañeros en un acto escolar. “El amor claramente no tiene color ni género ni nada”, afirmó el actor, y señaló que esas experiencias confirman la necesidad de proyectos artísticos que abran conversaciones sobre respeto y diversidad desde edades tempranas. Un usuario que comentó la publicación de Instagram de la obra aportó un dato de contexto: Argentina fue el primer país de América Latina en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, en 2010, hace más de quince años.