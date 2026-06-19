Rubro por rubro: cuáles son los salarios que piden los argentinos de acuerdo al trabajo que realizan

Los puestos de mayor jerarquía muestran las mayores pretensiones salariales en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

En junio de 2026, las pretensiones salariales de los trabajadores argentinos volvieron a mostrar incrementos en la mayoría de los sectores económicos, en un escenario marcado por la desaceleración de la inflación y la recomposición progresiva de los ingresos. De acuerdo con un relevamiento citado por la Agencia Noticias Argentinas, el salario bruto promedio pretendido en Argentina se ubicó en torno a los $1.780.000 mensuales, cifra que continúa en ascenso aunque con un ritmo inferior al registrado en meses previos.

El estudio, realizado sobre datos del portal Bumeran, permite observar con detalle cuánto dinero consideran necesario quienes buscan incorporarse al mercado laboral o evalúan cambiar de puesto en los diferentes rubros. Además, a nivel regional, Argentina encabeza el ranking de remuneraciones pretendidas con un promedio equivalente a u$s 1.292 al tipo de cambio oficial, superando a otros países de la región en este indicador.

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Las mayores expectativas salariales se concentran en las posiciones de mayor jerarquía y en sectores con fuerte demanda de perfiles técnicos o especializados. El rubro Gerencia y Dirección General lidera el listado con un promedio de $2.802.540 mensuales, seguido por Minería, Petróleo y Gas, donde las pretensiones escalan a $2.556.637. En ambos casos, la elevada demanda de profesionales calificados y las condiciones particulares de cada sector explican los valores por encima de la media del mercado.

Las ingenierías en general, con un salario pretendido promedio de $1.999.000, y la Ingeniería Civil y Construcción con $1.895.432, también figuran entre los segmentos con mejores perspectivas. A estos rubros se suman Recursos Humanos y Capacitación ($1.876.106) y el sector Naviero, Marítimo y Portuario ($1.841.339), ámbitos que históricamente ofrecen oportunidades a perfiles con formación técnica o experiencia específica.

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La tecnología, los sistemas y las telecomunicaciones continúan figurando entre los sectores con salarios pretendidos elevados. El promedio en este ámbito es de $1.776.137, lo que refleja tanto la demanda sostenida de talento en el área como la influencia de la transformación digital en el mercado laboral argentino. Un dato similar se observa en Aduana y Comercio Exterior, donde las expectativas de ingresos llegan a $1.744.349.

Otros rubros de servicios profesionales, como Administración, Contabilidad y Finanzas ($1.731.459), Marketing y Publicidad ($1.508.023), y Producción y Manufactura ($1.502.409), mantienen cifras que superan el promedio nacional, aunque sin alcanzar los niveles de los sectores energéticos o de dirección general.

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Atención al Cliente continúa como uno de los rubros con menores expectativas de ingreso

En el segmento intermedio del ranking se encuentran áreas como Seguros ($1.449.564), Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas ($1.436.700), Departamento Técnico ($1.394.338), Diseño ($1.389.780), Sociología / Trabajo Social ($1.378.218) y Abastecimiento y Logística ($1.353.148). Estos sectores muestran una mejora respecto de meses anteriores y reflejan la tendencia de recomposición del poder adquisitivo en amplias franjas del mercado laboral.

El segmento comercial, las ventas y los negocios registran un promedio de $1.321.005, mientras que el área legal se ubica en $1.283.772. En el ámbito de la salud, las cifras relevadas por Bumeran muestran que los trabajadores de Salud, Medicina y Farmacia aspiran a $1.218.252, y el sector de Enfermería a $1.197.117. Por debajo de estos valores figura el rubro Educación, Docencia e Investigación, con un salario pretendido de $1.189.845.

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Sectores vinculados a la atención directa al público, como Gastronomía y Turismo ($1.167.536), Oficios y Otros ($1.139.589), y Secretarias y Recepción ($1.111.953), continúan entre los que presentan las menores solicitudes de remuneración, aunque también evidenciaron mejoras respecto de períodos previos.

El rango más bajo del ranking lo ocupan Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing, donde la pretensión salarial promedio es de $1.033.879. Este dato señala la persistencia de una brecha importante entre los sectores que requieren alta especialización o cargos directivos y aquellos vinculados a tareas operativas o de menor complejidad.

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De acuerdo con la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, las cifras del portal Bumeran funcionan como referencia tanto para empresas como para trabajadores, ya que reflejan el nivel de ingresos que quienes se postulan a nuevas oportunidades laborales consideran adecuado en el contexto de recomposición del poder adquisitivo. Además, permiten a los responsables de recursos humanos y a los propios postulantes tener un parámetro actualizado en la negociación de condiciones laborales.

La evolución de las pretensiones salariales en junio de 2026 confirma la tendencia de mejora paulatina en la percepción de ingresos, aunque el ritmo de incremento es menor respecto de meses anteriores. Este fenómeno se explica, en parte, por la desaceleración de la inflación y por la búsqueda de un equilibrio entre las demandas de los trabajadores y la capacidad de pago de las empresas.

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El sector de Minería, Petróleo y Gas se mantiene entre los más demandados y mejor pagos del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

A continuación, el ranking completo de sueldos pretendidos según el relevamiento de Bumeran para junio de 2026:

Gerencia y Dirección General: $2.802.540

Minería, Petróleo y Gas: $2.556.637

Ingenierías: $1.999.000

Ingeniería Civil y Construcción: $1.895.432

Recursos Humanos y Capacitación: $1.876.106

Naviero, Marítimo y Portuario: $1.841.339

Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones: $1.776.137

Aduana y Comercio Exterior: $1.744.349

Administración, Contabilidad y Finanzas: $1.731.459

Marketing y Publicidad: $1.508.023

Producción y Manufactura: $1.502.409

Seguros: $1.449.564

Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas: $1.436.700

Departamento Técnico: $1.394.338

Diseño: $1.389.780

Sociología / Trabajo Social: $1.378.218

Abastecimiento y Logística: $1.353.148

Comercial, Ventas y Negocios: $1.321.005

Legales: $1.283.772

Salud, Medicina y Farmacia: $1.218.252

Enfermería: $1.197.117

Educación, Docencia e Investigación: $1.189.845

Gastronomía y Turismo: $1.167.536

Oficios y Otros: $1.139.589

Secretarias y Recepción: $1.111.953

Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: $1.033.879

El informe también señala que sectores como Gerencia y Dirección General y Minería, Petróleo y Gas mantienen sus posiciones como los mejor remunerados, impulsados por la demanda de perfiles altamente calificados y por las condiciones propias de la actividad energética. En el extremo opuesto, Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing, Secretarias y Recepción, y Oficios y Otros permanecen como los sectores con menores pretensiones salariales dentro del mercado argentino.

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