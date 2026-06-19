Cruz, el hijo de Nicole Neumann y Manu Urcera, festejó 2 años: dinosaurios, sorpresas y el amor de sus hermanas

La modelo y el piloto celebraron los dos años de su hijo en un pelotero

El segundo cumpleaños de Cruz, el hijo de Nicole Neumann y Manu Urcera, fue mucho más que una fiesta con globos y torta. Fue una tarde en la que la familia se reunió alrededor del niño que vivió cada minuto rodeado del amor de sus seres queridos.

El salón apareció transformado en un mundo jurásico: globos en verde, naranja y blanco, hojas tropicales, un panel con su nombre en letras cursivas y el número 2 iluminado en neón. Cruz llegó vestido de explorador, con su pincel listo para una actividad de pequeño paleontólogo que los organizadores prepararon especialmente para él.

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Claudia, la mamá de Nicole, no se quiso perder la fiesta

Dispuesta a vivir cada segundo, Nicole se tiró al piso para abrazarlo, jugó con él cara a cara con una lupa y posó junto a su marido y su hijo frente a la torta que también estuvo a tono con el espíritu de la velada: blanca con detalles en verde y azul, coronada por un dinosaurio de azúcar y el número 2 dorado. Cabe recordar que la pareja mantiene la decisión de no mostrar el rostro de su hijo en público, por lo que apelaron a emojis de corazones o de dinosaurios para protegerlo.

La abuela materna Claudia también estuvo presente y fue una de las que más disfrutó cuando apareció la sorpresa de la tarde: un dinosaurio animatrónico con sombrero de cumpleaños incluido, que recorrió el salón y desató la euforia de los más chicos. Los padres también vivieron a pleno el festejo y terminaron abrazados a su hijo en el pelotero, en una postal sin edades.

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Nicole Neumann celebró los dos años de Cruz

Allegra y Cruz, amor incondicional de hermanos

Antes de que empezara la fiesta, las redes ya estaban llenas de amor y las hermanas de Cruz -las hijas de Nicole con Fabián Cubero- dejaron tiernos saludos para el cumpleañero. Indiana compartió una foto grupal de las cuatro con el mensaje “Feliz cumple gordito, te amo tanto”; Allegra publicó un selfie con Cruz en brazos y escribió “cumple mi chiquito, te amo tanto”; y Sienna lo alzó al aire con el cielo patagónico de fondo y le escribió “Feliz cumple mi amor, te amo mucho”, dejando en claro que el amor de hermanos está más allá de cualquier batalla mediática que lleven adelante los padres.

Los saludos de Indiana, Allegra y Sienna para su hermano Cruz

Un viaje entre motores para estar cerca de papá

Semanas atrás, Nicole y Cruz compartieron una jornada especial para acompañar a Manu en una nueva fecha de competencia del Turismo Nacional. Desde el circuito de La Plata, la modelo publicó una postal en la que se la ve sonriente, con saco rojo, jeans y gorra negra, con Cruz en brazos. El pequeño llevaba auriculares de protección —un detalle que la familia cuida en cada carrera— y miraba atento la pista desde el vallado. “Tarde de...”, escribió junto a un emoji de auto de carreras, dejando que la imagen hablara sola.

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Nicole Neumann y Cruz listos para ver en acción a Manu Urcera

El álbum que compartió en sus redes tuvo varias escenas: madre e hijo entre los espectadores, los dos observando el trabajo de los mecánicos en los boxes, Cruz agachado revisando una botella con los colores celeste y blanco. En una de las tomas, Nicole caminaba por el sector reservado al auto número 231 de Urcera, relajada, con el movimiento del equipo técnico de fondo. La escena tenía todo el clima de una familia que ya encontró su propio ritual en los fines de semana de carrera.

Una de las imágenes más íntimas del álbum no tenía ni pista ni boxes: solo las manos entrelazadas de madre e hijo dentro del auto familiar, una pausa silenciosa en medio del ruido de la competencia. No fue la primera vez que Cruz acompañó a su papá al autódromo, y a juzgar por las fotos, tampoco será la última.

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