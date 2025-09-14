iPhone 17: cuánto cuesta en Colombia y cuántos salarios mínimos se necesitan para adquirirlo

El iPhone 17 llega a Colombia con innovaciones y precios que marcan diferencia - APPLE

El evento anual de Apple, realizado el 9 de septiembre en Cupertino, presentó no solo el esperado iPhone 17, también una gama de versiones que centran la atención tanto por las mejoras tecnológicas como por los precios en el panorama colombiano.

Especificaciones y novedades del iPhone 17

La nueva generación del iPhone introduce una serie de innovaciones diseñadas para fortalecer su posición en el mercado internacional. El modelo base incorpora una pantalla OLED de 6,3 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, mejorando la experiencia visual y multiplicando la fluidez respecto a versiones anteriores.

El procesador A19, construido en 3 nanómetros, ofrece mayor rendimiento y eficiencia energética.

La apuesta de Apple pone énfasis en la integración de hardware y software, desde la traducción en tiempo real hasta el sensor LiDAR, marcando un estándar en funcionalidades y resistencia para el usuario actual - crédito Apple

En fotografía, el iPhone 17 suma una cámara principal de 48 megapíxeles y un ultra gran angular también de 48 megapíxeles, junto a una cámara frontal de 24 megapíxeles con funciones como el seguimiento inteligente de sujetos en video y captura optimizada para selfies grupales.

El sistema iOS 26 optimiza la gestión de recursos y amplía las opciones de inteligencia artificial para traducción en tiempo real, reconocimiento de imágenes y mejoras en la autonomía, que supera en hasta ocho horas al modelo anterior.

Diferencias entre iPhone 17, Air, Pro y Pro Max

Apple lanzó distintas versiones para responder a los diferentes perfiles de usuario. El iPhone 17 Air presenta un diseño ultradelgado de solo 5,6 milímetros, dirigido a quienes valoran la portabilidad sin resignar potencia.

Por otro lado, el iPhone 17 Pro y el Pro Max se posicionan en el segmento premium con un mayor almacenamiento, potencia ampliada y elementos diferenciadores en su sistema de cámaras, enfocados en crear una experiencia superior en rendimiento y fotografía profesional.

Ya está disponible la reserva de los dispositivos y se empezarán a distribuir desde el 19 de septiembre - crédito Apple

La variedad cromática también marca una diferencia relevante, con la adición de tonos azul claro, verde y morado, que complementan los clásicos blanco y negro. El diseño en aluminio y cristal mate antihuellas, sumado a la certificación IP68, garantiza resistencia y una estética que se mantiene fiel a la línea Apple.

Precios oficiales y preventa del iPhone 17 en Colombia

La preventa del iPhone 17 arrancó el 12 de septiembre y se extiende por una semana en los puntos autorizados como Mac Center e iShop, donde los interesados pueden reservar el dispositivo. De acuerdo con información oficial, el precio base del iPhone 17 en Colombia es de $4.699.000.

El valor del iPhone 17 Air parte desde $5.829.000 y puede ubicarse en torno a los $8.200.000 en las variantes con mayor capacidad de almacenamiento.

Por su parte, el iPhone 17 Pro se mueve entre los $6.000.000 y $8.000.000, mientras que el tope de gama, el iPhone 17 Pro Max, alcanza los $12.000.000.

El iPhone 17 destaca por una fluidez visual mejorada, potencia optimizada gracias al chip de 3 nanómetros, y versiones diferenciadas para cada tipo de usuario - crédito Apple

Factores que influyen en el precio final

Los precios publicados pueden variar de acuerdo con el tipo de cambio, aranceles de importación, impuestos locales, comisiones de intermediarios y políticas de precios de la marca y sus distribuidores.

Estos factores hacen que el valor en Colombia supere el rango internacional de referencia y que los usuarios evalúen cuidadosamente la relación entre costo, innovación y necesidad real antes de realizar la compra.

Cuántos salarios mínimos se necesitan para comprar el iPhone 17

La economía colombiana plantea una realidad compleja para quienes aspiran a la última tecnología de Apple. El salario mínimo vigente en 2025 es de $1.423.500, al que se suma un auxilio de transporte de $200.000 para quienes les corresponde, totalizando $1.623.500 como ingreso mensual básico.

Con ese parámetro, adquirir el iPhone 17 representa destinar el equivalente a casi tres meses de salario mínimo con auxilio de transporte incluido, o poco más de tres sueldos mínimos sin contar el auxilio.

En el caso del iPhone 17 Air, el desembolso equivale a entre 3,5 y más de cinco sueldos mínimos completos. Para el modelo Pro Max, el usuario requiere aproximadamente 8,4 salarios mínimos, lo que implica más de ocho meses de ingresos netos solo para el valor del equipo, sin incluir accesorios ni seguros adicionales.