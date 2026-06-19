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Santiago del Moro detuvo una fuerte discusión en Gran Hermano y marcó un límite: “No jueguen con esas cosas”

Durante la cena de nominados, el conductor intervino después de un cruce entre Cinzia y Emanuel en el que abordaron temas sensibles

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Santiago del Moro interviene en una discusión entre participantes de Gran Hermano. El presentador detiene el conflicto y emite una advertencia sobre el uso de temas delicados como estrategia de juego en el programa televisivo

La tensión alcanzó un punto crítico en la última cena de nominados de Gran Hermano Generación Dorada, cuando Santiago del Moro decidió intervenir de manera tajante ante una discusión que amenazaba con desbordar los límites aceptados dentro del programa. El conductor, conocido por su rol mediador, frenó en seco a los participantes y les lanzó una advertencia que dejó claro que ciertos temas no debían ser utilizados como herramientas de juego.

El episodio se desarrolló en el contexto de una fuerte disputa entre Cinzia y Emanuel, dos de los concursantes más visibles de esta edición. La discusión se encendió cuando la joven, de nacionalidad venezolana, acusó a Emanuel de actitudes machistas durante el juego. En medio de ese contexto, el oriundo de San Martín, visiblemente afectado, respondió con dureza: “A mí me dolió porque ella sabe mi historia que yo tengo en mi casa, yo la conté públicamente y abrí el corazón hacia ellas, y me tildó de machista ella, justamente”. Fue entonces que la dinámica del reality se vio atravesada por la carga emocional y personal que ambos expusieron frente a las cámaras.

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El intercambio no se detuvo ahí. Emanuel continuó, evidenciando el impacto que la acusación había tenido en él: “Vos sos mala leche, Cinzia, porque jugaste con algo que la gente sufre en la casa. En mi casa mi mamá se fue por machismo y vos jugaste con eso”. Estas palabras revelaron que, para Emanuel, el señalamiento de Cinzia no solo era una jugada estratégica sino que tocaba fibras muy íntimas de su propia historia familiar. La referencia a la partida de su madre dio un giro inesperado a la conversación y elevó la tensión en el ambiente.

Mujer en primer plano con blusa brillante y aros, fondo difuso. Banner con texto "#GranHermano", "TELINFOR", código QR y nombres de participantes
Cinzia, participante de Gran Hermano, reacciona durante la emisión del programa luego de recibir una advertencia de Santiago del Moro por una discusión

La escalada del conflicto activó la rápida reacción del conductor del ciclo, quien interrumpió el cruce y marcó un límite claro para todos los presentes y para la audiencia. El conductor dirigió un mensaje contundente: “Ema, esperá, esto va para todos. Ya se los dije la otra vez. No busquen temas grandes para el juego”. Con esta frase, Del Moro estableció una frontera entre lo que puede formar parte de la dinámica competitiva del reality y lo que debe ser tratado con mayor respeto y cautela.

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En su intervención, el conductor profundizó su postura con tono serio y sin concesiones: “Pasan cosas serias en la vida y pasan cosas serias en esa casa y se dicen muchas cosas que son cancelables. No jueguen con ciertas cartas, si tienen algún tipo de problema con algún tema muy delicado lo hablan, pero no lo usen como estrategia para carpetear algo. Porque el machismo, la xenofobia, son temas muy grandes como para tomarlos a la ligera”. De este modo, Del Moro hizo explícita su preocupación ante la posibilidad de que se utilicen cuestiones graves y sociales como simples recursos para obtener ventajas dentro del reality.

En el contexto de Gran Hermano, esta intervención funcionó como un recordatorio de los límites éticos que deben respetar los participantes. El conductor insistió en la necesidad de que, si surge un conflicto relacionado con temas sensibles, este se trate por vías adecuadas, como el diálogo entre adultos o la consulta en el confesionario del programa.

Un hombre de cabeza rapada y una mujer de pelo rojo sentados. En una pantalla anexa, un hombre de camiseta deportiva observa. Hay logos, texto y código QR
La imagen muestra a Emanuel participando en una discusión televisada en Gran Hermano, con Santiago del Moro interviniendo en una pantalla auxiliar para poner un límite.

“Y si son graves lo hablan como personas adultas que son, lo dirimen, si quieren vayan al confesionario, pero traten de jugar, me parece que son mucho más jugadores que esto. Jugar con el machismo, con la xenofobia, es muy grande, es muy delicado”, concluyó Del Moro, dejando la casa en un silencio notorio y forzando a los jugadores a reflexionar sobre sus propias estrategias.

La intervención se produjo para frenar una discusión que cruzó límites sensibles, advirtiendo a los participantes que no utilicen temas graves como el machismo y la xenofobia como herramientas de juego, y recordando la importancia de tratar estos asuntos con seriedad y respeto.

El episodio dejó en evidencia cómo los conflictos personales pueden escalar rápidamente dentro de la casa, impactando no solo en la convivencia sino también en la percepción que el público tiene de los jugadores y del programa en sí. El mensaje del conductor buscó poner un freno a la tendencia a “carpetear” cuestiones delicadas, subrayando que ciertas problemáticas deben quedar fuera del juego y ser tratadas con la profundidad y el respeto que merecen.

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