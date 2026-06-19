La FIFA anunció el árbitro para el partido entre Argentina y Austria por el Mundial 2026

Amin Mohamed será el árbitro para el partido entre Argentina y Austria (REUTERS/Paul Childs)

La FIFA asignó a Amin Mohamed Omar, árbitro egipcio, para dirigir el partido entre Argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 en Dallas (Estados Unidos). El egipcio será el encargado de impartir justicia en un duelo clave para las aspiraciones de la Selección argentina frente al conjunto europeo.

Amin Mohamed Omar nació el 25 de septiembre de 1985. Ejerce la abogacía y, desde 2017, integra la nómina de árbitros internacionales de la FIFA. Su trayectoria incluye participaciones en torneos importantes, como el Mundial Sub 17 de Brasil 2019, donde sumó experiencia en escenarios de alta competencia. Su designación para la Copa del Mundo de 2026 responde al criterio de la comisión arbitral, que busca perfiles con solvencia y manejo de partidos de máxima exigencia.

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El colegiado estará acompañado por sus compatriotas Mahmoud Abouelregal y Ahmed Hossam Taha, que oficiarán de jueces de línea. El cuarto árbitro será el español Alejandro Hernández, mientras que el quinto también será un español: Diego Sánchez.

Durante el presente certamen, Amin Mohamed Omar ya tuvo su debut en el encuentro entre Corea del Sur y República Checa. Ese partido, que marcó su primer actuación en una Copa del Mundo absoluta, transcurrió sin hechos polémicos ni decisiones controvertidas. El árbitro egipcio exhibió un estilo que prioriza el desarrollo fluido del juego, sostiene la aplicación de la ley de ventaja y evita interrupciones innecesarias.

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Su desempeño fue evaluado como sólido y sin cuestionamientos, consolidando el respaldo de la comisión arbitral en su estreno mundialista. Por ello fue designado para un nuevo encuentro en esta fase de grupos de la Copa del Mundo.

La designación de un árbitro africano para un partido de esta instancia representa una apuesta por la diversidad de perfiles y estilos en la conducción de partidos de alto nivel. La elección de Amin Mohamed Omar evidencia la confianza de la FIFA en su capacidad para manejar partidos con presión y expectativas elevadas.

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El duelo entre Argentina y Austria, que tendrá lugar el lunes en el Dallas Stadium, será clave para definir posiciones dentro del Grupo J. La atención estará puesta tanto en el rendimiento de los equipos como en la labor del juez egipcio.

Vale destacar que la selección argentina inició la defensa del título conseguido en Qatar 2022 con el pie derecho, ya que en su primera presentación goleó por 3-0 a Argelia en Kansas City gracias a un triplete de Lionel Messi, quien se convirtió, junto al alemán Miroslav Klose, en el máximo artillero en la historia de las Copas del Mundo. Los europeos, por su parte, también cosecharon un sólido triunfo al imponerse por 3-1 a Jordania con los tantos de Romano Schmid, Yazan Al-Arab (en contra) y Marko Arnautovic. Ali Oliwan descontó para los asiáticos.

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De esta manera, el elenco que logre imponerse prácticamente sellará su boleto a los 16avos de final de la competencia. Vale recordar que el primero del Grupo J se medirá en la siguiente instancia ante el segundo del Grupo H (se encuentran España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay), mientras que el segundo se las verá con el primero de esa zona.

Los entrenados por Lionel Scaloni culminarán su participación en la fase de grupos el 27 de junio, cuando se enfrente a Jordania en el Dallas Stadium, desde las 23 (hora de Argentina). Al mismo tiempo, pero en el Kansas City Stadium, Austria chocará contra Argelia.

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LAS AUTORIDADES DEL PARTIDO ENTRE ARGENTINA Y AUSTRIA:

Árbitro: Amin Mohamed (Egipto)

Asistente 1: Mahmoud Abouelregal (Egipto)

Asistente 2: Ahmed Hossam Taha (Egipto)

4to: Alejandro Hernández (España)

5to: Diego Sánchez (España)

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO J: