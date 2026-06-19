América Latina

Falta de consenso en organizaciones sociales de Bolivia genera incertidumbre sobre los bloqueos

Mientras la Central Obrera Boliviana participó en una reunión condicionada con el presidente y sus ministros, dirigentes campesinos del altiplano y representantes cocaleros ratificaron las protestas contra el Gobierno

Guardar
Google icon
Protestas contra el Gobierno de Rodrigo Paz en La Paz, Bolivia. 10 de junio de 2026. REUTERS/Claudia Morales
Protestas contra el Gobierno de Rodrigo Paz en La Paz, Bolivia. 10 de junio de 2026. REUTERS/Claudia Morales

La falta de consensos en los movimientos sociales está poniendo cuesta arriba la búsqueda de una salida concertada a los conflictos que atraviesa Bolivia desde hace más de un mes.

Tres grandes organizaciones encabezan las protestas: la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari, que inició los bloqueos de caminos el 6 de mayo para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz; la Central Obrera Boliviana (COB), que primero exigía aumento salarial pero luego se sumó a los pedidos de dimisión del primer mandatario; y los cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), que están en pie de lucha para derrocar a Paz e impedir la captura de su líder acusado de trata agravada de menores.

PUBLICIDAD

Los representantes de las movilizaciones acusan al presidente de “traición” por gobernar en contra de sus intereses e incumplir promesas de campaña. La confluencia de las protestas ha provocado un prolongado corte de carreteras desde hace 44 días, lo que ha paralizado la economía y ha generado desabastecimiento de alimentos, combustible y medicinas especialmente en La Paz, cuyas vías de acceso están cerradas.

La semana pasada, algunos dirigentes sociales admitieron que sus afiliados estaban cansados y que había alguna posibilidad de buscar una salida concertada al conflicto. “Hasta los países en guerra han llegado a un diálogo y a pacificar”, manifestó Claudio Choque, secretario de la COB, en una entrevista con la radio Erbol.

PUBLICIDAD

El presidente boliviano Rodrigo Paz, a la izquierda, estrecha la mano de Mario Argollo, líder de la Central Obrera Boliviana (COB), en La Paz, Bolivia, el miércoles 17 de junio de 2026, tras semanas de protestas y bloqueos de carreteras en todo el país. (AP Foto/Juan Karita)
El presidente boliviano Rodrigo Paz, a la izquierda, estrecha la mano de Mario Argollo, líder de la Central Obrera Boliviana (COB), en La Paz, Bolivia, el miércoles 17 de junio de 2026, tras semanas de protestas y bloqueos de carreteras en todo el país. (AP Foto/Juan Karita)

El martes, el sindicato de trabajadores presentó un listado de demandas e inició un proceso de diálogo condicionado con el Gobierno, que quedó trunco hasta la liberación de los detenidos en las protestas. Según datos de la Defensoría del Pueblo, hasta el 15 de junio se habían detenido a 365 personas, de las cuales 247 fueron liberadas y 103 imputadas.

La Federación de Campesinos de La Paz, que también había planteado cinco demandas al Gobierno que no fueron atendidas, al menos de manera pública, criticó que la Central Obrera y otras organizaciones hubieran dialogado con el Gobierno.

Todos los dirigentes de las juntas vecinales se han ido vendiendo. No hay una cabeza nacional, la COB también ha perdido credibilidad”, manifestó el dirigente Vicente Salazar en un cabildo realizado este jueves en la localidad andina de Viacha, según reporta la radio Erbol. La organización ratificó su pedido de renuncia al presidente y determinó masificar los piquetes en las carreteras.

Una mujer pasa junto a unos camiones cisterna que bloquean una carretera en El Alto, Bolivia. (Foto AP/Juan Karita)
Una mujer pasa junto a unos camiones cisterna que bloquean una carretera en El Alto, Bolivia. (Foto AP/Juan Karita)

En esa línea, los cocaleros del Trópico de Cochabamba, bastión de Morales al centro del país, también descartaron su repliegue y decidieron radicalizar los bloqueos. Los movilizados también advirtieron que realizarán controles estrictos y rastrillajes en toda el área para impedir el ingreso de fuerzas de seguridad que intenten capturar a Morales, quien se encuentra atrincherado en esa región desde hace casi dos años bajo la custodia de sus leales.

Para el analista político Pablo Deheza, la incertidumbre sobre la continuidad de los bloqueos también tiene que ver con la falta de un liderazgo único en la protesta. “Quienes están movilizados no tienen un liderazgo unificado y eso es un verdadero problema a la hora de acordar una salida”, señaló en una publicación.

El analista agregó que, más allá de este conflicto coyuntural, existe el desafío de “reformular la gobernabilidad para darle viabilidad al país, por lo menos para los siguientes dos años” porque “Bolivia no puede vivir bloqueada”.

A más de seis semanas de bloqueos, las pérdidas económicas para sectores estratégicos se cuentan en miles de millones de dólares y según la Defensoría del Pueblo al menos 14 personas han fallecido por causas relacionadas al conflicto.

Temas Relacionados

Boliviaorganizaciones socialesbloqueosRodrigo PazFederación de Campesinos de La Paz Túpac KatarVicente SalazarCentral Obrera BolivianaCOBMario ArgolloClaudio ChoqueEvo MoralescocalerosPablo DehezaDefensoría del Pueblo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La promesa que quedó pendiente: el sueño de un joven policía fallecido en la tragedia de El Rodeo en Honduras

Yorbic Adony Vallecillo soñaba con comprar un bajo eléctrico para tocar en la iglesia de su padre, una promesa que quedó inconclusa tras perder la vida en el accidente ocurrido en El Rodeo, Comayagua.

La promesa que quedó pendiente: el sueño de un joven policía fallecido en la tragedia de El Rodeo en Honduras

Asfura expone desafíos climáticos de Honduras en foro global celebrado en Berlín

El presidente Nasry Asfura participó en una conferencia internacional en Berlín, Alemania, donde expuso la vulnerabilidad de Honduras ante los fenómenos climáticos extremos y pidió fortalecer la cooperación global para enfrentar los efectos del cambio climático y la movilidad humana

Asfura expone desafíos climáticos de Honduras en foro global celebrado en Berlín

Colectivos cuestionaron que invocan “valores” y “protección a la niñez” para restringir la marcha del orgullo en Antigua Guatemala

Organizaciones LGBTIQ+ dijeron que la medida vulnera derechos constitucionales y compromisos internacionales y pidieron monitoreo nacional e internacional

Colectivos cuestionaron que invocan “valores” y “protección a la niñez” para restringir la marcha del orgullo en Antigua Guatemala

Vender una casa ahora costaría menos en República Dominicana: el Senado baja del 25 % al 10 % el impuesto por ganancia

La reforma fiscal aprobada cambia de forma importante la carga sobre estas operaciones y abre una salida atractiva para quienes se mudan o apuestan por otra propiedad en un plazo de seis meses

Vender una casa ahora costaría menos en República Dominicana: el Senado baja del 25 % al 10 % el impuesto por ganancia

La Isla de Flores, destino turístico de Guatemala, restringe temporalmente el acceso por daños en el puente principal

El gobierno local informó que la conexión con Santa Elena quedó afectada y que la intervención se coordinó con varias entidades para rehabilitar la infraestructura vial

La Isla de Flores, destino turístico de Guatemala, restringe temporalmente el acceso por daños en el puente principal
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

“Nunca me habían visto jugar”: la emotiva revelación de Obed Vargas tras debutar en el Mundial 2026

“Nunca me habían visto jugar”: la emotiva revelación de Obed Vargas tras debutar en el Mundial 2026

El príncipe Guillermo intenta salvar un pub cerrado con una donación de 1.150 euros: “Tengo muchas ganas de ir a servirme una pinta y celebrar vuestro éxito”

Ataque de pitbull deja a niño con graves lesiones en el rostro: familia pide apoyo e investigación en Chiclayo

¿Es posible ampararse para no registrar el celular con CURP? Esto dice la ley

No es San Marcos ni la UNI: esta es la mejor universidad del Perú, según prestigioso ranking internacional

INFOBAE AMÉRICA

Millones de personas bajo alerta por inundaciones históricas en cinco estados de EEUU tras el paso de Arthur

Millones de personas bajo alerta por inundaciones históricas en cinco estados de EEUU tras el paso de Arthur

Israel y el grupo terrorista Hezbollah acordaron un alto el fuego en Líbano

Por qué hoy la genética influye más en la obesidad que hace 50 años

Sabrina Carpenter logra orden de alejamiento de cinco años contra hombre que intentó forzar su domicilio varias veces

Cristina Peri Rossi, escritora uruguaya: “El amor existe como un fuego para abrasar en su belleza toda la fealdad del mundo”

ENTRETENIMIENTO

Sabrina Carpenter logra orden de alejamiento de cinco años contra hombre que intentó forzar su domicilio varias veces

Sabrina Carpenter logra orden de alejamiento de cinco años contra hombre que intentó forzar su domicilio varias veces

Tom Hiddleston ya tiene fecha en Disney+ con una docuserie que replantea el mito de Pompeya

Gabriela Herrera se defiende de acusación de traición de su examiga y lanza fuerte insinuación: “Tenían un trato”

“La Odisea” rompe otro récord: es la película para mayores de 18 más cara de la historia

“Ahora aprecio cada instante”: Jon Bon Jovi reveló cómo la adversidad transformó su vida y su manera de ver el mundo