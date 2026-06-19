Falta de consenso en organizaciones sociales de Bolivia genera incertidumbre sobre los bloqueos

Protestas contra el Gobierno de Rodrigo Paz en La Paz, Bolivia. 10 de junio de 2026. REUTERS/Claudia Morales

La falta de consensos en los movimientos sociales está poniendo cuesta arriba la búsqueda de una salida concertada a los conflictos que atraviesa Bolivia desde hace más de un mes.

Tres grandes organizaciones encabezan las protestas: la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari, que inició los bloqueos de caminos el 6 de mayo para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz; la Central Obrera Boliviana (COB), que primero exigía aumento salarial pero luego se sumó a los pedidos de dimisión del primer mandatario; y los cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), que están en pie de lucha para derrocar a Paz e impedir la captura de su líder acusado de trata agravada de menores.

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Los representantes de las movilizaciones acusan al presidente de “traición” por gobernar en contra de sus intereses e incumplir promesas de campaña. La confluencia de las protestas ha provocado un prolongado corte de carreteras desde hace 44 días, lo que ha paralizado la economía y ha generado desabastecimiento de alimentos, combustible y medicinas especialmente en La Paz, cuyas vías de acceso están cerradas.

La semana pasada, algunos dirigentes sociales admitieron que sus afiliados estaban cansados y que había alguna posibilidad de buscar una salida concertada al conflicto. “Hasta los países en guerra han llegado a un diálogo y a pacificar”, manifestó Claudio Choque, secretario de la COB, en una entrevista con la radio Erbol.

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El presidente boliviano Rodrigo Paz, a la izquierda, estrecha la mano de Mario Argollo, líder de la Central Obrera Boliviana (COB), en La Paz, Bolivia, el miércoles 17 de junio de 2026, tras semanas de protestas y bloqueos de carreteras en todo el país. (AP Foto/Juan Karita)

El martes, el sindicato de trabajadores presentó un listado de demandas e inició un proceso de diálogo condicionado con el Gobierno, que quedó trunco hasta la liberación de los detenidos en las protestas. Según datos de la Defensoría del Pueblo, hasta el 15 de junio se habían detenido a 365 personas, de las cuales 247 fueron liberadas y 103 imputadas.

La Federación de Campesinos de La Paz, que también había planteado cinco demandas al Gobierno que no fueron atendidas, al menos de manera pública, criticó que la Central Obrera y otras organizaciones hubieran dialogado con el Gobierno.

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“Todos los dirigentes de las juntas vecinales se han ido vendiendo. No hay una cabeza nacional, la COB también ha perdido credibilidad”, manifestó el dirigente Vicente Salazar en un cabildo realizado este jueves en la localidad andina de Viacha, según reporta la radio Erbol. La organización ratificó su pedido de renuncia al presidente y determinó masificar los piquetes en las carreteras.

Una mujer pasa junto a unos camiones cisterna que bloquean una carretera en El Alto, Bolivia. (Foto AP/Juan Karita)

En esa línea, los cocaleros del Trópico de Cochabamba, bastión de Morales al centro del país, también descartaron su repliegue y decidieron radicalizar los bloqueos. Los movilizados también advirtieron que realizarán controles estrictos y rastrillajes en toda el área para impedir el ingreso de fuerzas de seguridad que intenten capturar a Morales, quien se encuentra atrincherado en esa región desde hace casi dos años bajo la custodia de sus leales.

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Para el analista político Pablo Deheza, la incertidumbre sobre la continuidad de los bloqueos también tiene que ver con la falta de un liderazgo único en la protesta. “Quienes están movilizados no tienen un liderazgo unificado y eso es un verdadero problema a la hora de acordar una salida”, señaló en una publicación.

El analista agregó que, más allá de este conflicto coyuntural, existe el desafío de “reformular la gobernabilidad para darle viabilidad al país, por lo menos para los siguientes dos años” porque “Bolivia no puede vivir bloqueada”.

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A más de seis semanas de bloqueos, las pérdidas económicas para sectores estratégicos se cuentan en miles de millones de dólares y según la Defensoría del Pueblo al menos 14 personas han fallecido por causas relacionadas al conflicto.