Paula Chaves expuso las críticas que recibe sobre su cuerpo: “Quieren ver algo que ya no tengo”

Paula Chaves aborda la percepción social de los cuerpos posparto, discutiendo la presión estética y su impacto en la autoimagen

La exposición pública de Paula Chaves puso bajo la lupa una problemática compartida por muchas mujeres: la presión social sobre el cuerpo femenino luego de la maternidad. La conductora, que inició su carrera en el modelaje a los 16 años y se mantuvo visible en los medios, enfrenta hoy una realidad distinta a la de sus días desfilando para marcas de moda o como parte del Bailando. Su testimonio, lejos de ser un caso aislado, refleja los desafíos contemporáneos para quienes fueron referentes de belleza y siguen siendo observadas por el ojo público.

La expectativa de quienes siguen la vida de figuras públicas suele estar anclada en imágenes del pasado. Paula lo expresó con claridad: “La gente quiere ver de mí algo que yo ya no tengo”. En su caso, la presión se intensifica por la memoria colectiva de su cuerpo en sus años de mayor exposición mediática.

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La maternidad transforma el cuerpo de las mujeres, pero la sociedad parece exigir que quienes alguna vez cumplieron con ciertos estándares de belleza los mantengan intactos, incluso después de múltiples embarazos. La mirada ajena, especialmente la de desconocidos en la playa o en redes sociales, genera una tensión constante entre la autoaceptación y la expectativa externa.

Es en ese marco que la conductora de Tapados de laburo, ciclo del canal de streaming Olga, comparte la incomodidad de sentirse observada y evaluada: “Me da vergüenza estar en la playa con un traje de baño, pero lo hago por la salud mental de mi hija”. Su declaración sintetiza el conflicto entre los mandatos sociales y la voluntad de desafiar esas imposiciones por un bien mayor.

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Paula Chaves habló en su ciclo Tapados de laburo, del canal de streaming Olga

Para muchas mujeres, la presión social sobre el cuerpo femenino tras la maternidad se manifiesta en comentarios, miradas y juicios que pretenden dictar cómo debería lucir una madre. Esta presión puede impactar profundamente en la autoestima y en la relación que las mujeres desarrollan con sus cuerpos luego del embarazo.

La experiencia de Paula ilustra los cambios físicos y emocionales que acompañan la maternidad. Luego de tres embarazos, reconoce que su cuerpo ya no responde a los mismos parámetros de su juventud ni de su etapa más activa en la televisión y el modelaje. “Habiendo estado en el mundo de la moda y haber visto mi cuerpo, hegemónicamente magra, flaca, a una determinada edad, después de haber tenido tres hijos, a mí me da vergüenza muchas veces estar en la playa cómoda con un traje de baño”, confesó.

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El contraste entre el cuerpo que la sociedad recuerda y el cuerpo real posparto genera un proceso de adaptación complejo. Paula reconoce que lucha con sus propias inseguridades y sentimientos de vergüenza, que muchas veces surgen frente al espejo o en situaciones cotidianas como usar una bikini en público.

A pesar de estas dificultades, Chaves intenta desandar el camino de la autoexigencia extrema y abrazar su nueva imagen corporal, de la que habla sin rodeos, como una manera de poner en palabras y visibilizar lo que muchas mujeres atraviesan: “Sí, hermana, tengo panza porque tuve tres hijos. El último pesó cuatro kilos seiscientos”.

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Paula Chaves en una estampa familiar junto a Pedro Alfonso y sus hijos

En la era digital, las opiniones ajenas se amplifican y llegan en forma de mensajes o comentarios en las redes sociales. La exposición puede convertirse en un escenario de validación o de juicio implacable. Es así que menciona que cada publicación con ropa ajustada o trajes de baño recibe observaciones que oscilan entre la burla y el cuestionamiento: “Me pongo un conjunto blanco y la gente en redes sociales me pone: ‘Ay, es una heladera, se le nota la panza, debe ser que está embarazada’”. Estos comentarios, lejos de ser inofensivos, afectan su bienestar emocional y la obligan a procesar sentimientos de vergüenza y malestar.

La conductora describe el esfuerzo constante por desoír las críticas y mostrarse natural, aunque admite que no siempre es sencillo sostener esa postura: “Trato de deconstruirme y mostrarme natural. Quiero ponerme un vestido blanco, me chupa un huevo lo que opines, pero al mismo tiempo subo la foto y está todo el mundo abajo diciendo: ‘Parece un termotanque, es una heladera’, ¿entendés?”. La contradicción entre el deseo de indiferencia y la sensibilidad frente al juicio externo se convierte en una batalla diaria para quienes, como ella, viven bajo el escrutinio público.

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Frente a estas presiones, Paula busca revertir el mandato social desde su propio accionar. Su principal motivación para mostrarse auténtica y sin vergüenza es su hija Olivia: “Trato de demostrarle a mi hija y voy con una microtanga, me importa nada, pero lo hago por la salud mental de mi hija, porque quiero que Olivia crezca sabiendo que tiene una mamá que tiene un cuerpo que no le avergüenza de mostrarlo”.

La decisión de exhibir su cuerpo tal como es, incluso cuando siente incomodidad, responde al deseo de transmitir una relación saludable con la propia imagen. Paula destaca la importancia de que las nuevas generaciones crezcan alejadas de la vergüenza corporal y de los estándares inalcanzables que pesan sobre las mujeres. Su mensaje es claro: “Yo a mi hija le voy a demostrar que mi cuerpo es hermoso como es, y que por haber tenido a ustedes tres tengo el cuerpo hermoso que tengo”.

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Este posicionamiento personal se convierte en una declaración pública que interpela tanto a madres como a hijas, y que busca romper el ciclo de exigencia y autoexigencia que durante décadas marcó el vínculo femenino con el propio cuerpo.