Hinchas brasileños buscan transferir la “maldición de la estatua de Rocky” a Argentina durante la Copa del Mundo

El intento de Brasil para que Argentina tenga la maldición de Rocky

La ciudad de Filadelfia vivió una escena inusual en la previa al partido entre Brasil y Haití por la Copa del Mundo, cuando cientos de aficionados brasileños se congregaron frente al Museo de Arte para rendir homenaje a la emblemática estatua de Rocky Balboa. El objetivo no fue solo la foto de rigor, sino intentar evitar que la llamada “maldición de Rocky” afecte a su selección y buscar que recaiga sobre su máximo rival, Argentina, vigente campeón del mundo. Según reportó TyC Sports, la movilización de los hinchas incluyó estrictas medidas de precaución para no desafiar la superstición local, que asocia derrotas deportivas con vestir la estatua con camisetas de equipos visitantes.

La estatua de Rocky, ubicada en la escalinata del Museo de Arte de Filadelfia, se ha consolidado como símbolo de resiliencia y orgullo para la ciudad. De acuerdo con datos del Philadelphia Visitor Center, cada año cerca de 4 millones de personas visitan las escaleras donde el personaje interpretado por Sylvester Stallone protagonizó una de las escenas más recordadas del cine. El monumento, de tres metros de altura, es punto de peregrinación para turistas y fanáticos del deporte, pero también epicentro de una peculiar tradición: vestirla con la camiseta de un equipo suele anticipar la derrota de ese conjunto en territorio local.

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Como se puede observar en el video, los hinchas brasileños que viajaron a Filadelfia para seguir a su selección decidieron no tentar a la suerte. Nadie cubrió la escultura con los colores de Brasil. Cerca de la estatua, algunos simpatizantes desplegaron carteles con la advertencia: “¡Está totalmente prohibido ponerle una camiseta de Brasil a la estatua de Rocky!”. Varios formaron un cordón de seguridad y permanecieron atentos para impedir que cualquier prenda verdeamarela se colocara sobre el bronce.

El temor a la “maldición de Rocky” tiene antecedentes recientes y su fama se ha expandido más allá del ámbito local. Aficionados estadounidenses aprendieron a evitar vestir la estatua después de comprobar que la derrota era casi segura para el equipo que osaba desafiar la superstición. El fútbol internacional también ha tenido episodios asociados a esta creencia. En el Mundial, seguidores de Ecuador subieron las escaleras, ondearon banderas y colocaron una camiseta del equipo sobre la estatua. El resultado fue una derrota por 1-0 frente a Costa de Marfil, con un gol de Amad Diallo en el tiempo de descuento.

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La estrategia de los hinchas brasileños fue distinta. En vez de arriesgarse a un posible revés, se limitaron a posar para la foto, levantar los brazos imitando la postura triunfal de Rocky Balboa y celebrar frente a la multitud. El ambiente festivo se mantuvo bajo control, con decenas de personas resguardando la estatua como si se tratara de un verdadero cuadrilátero. La consigna era clara: ningún elemento con los colores de Brasil debía tocar el bronce.

Sin embargo, la jornada sumó un giro inesperado. Un simpatizante dejó una camiseta alternativa de Argentina sobre los pies de la estatua de Rocky, en un intento de transferir la supuesta maldición a la selección albiceleste. El gesto, celebrado entre los presentes, buscó que sea el clásico rival quien sufra los efectos de la superstición en el certamen mundialista.

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El trasfondo de la tradición se remonta a la historia misma de la estatua. Tras la filmación de las películas, el Museo de Arte de Filadelfia solicitó que la escultura fuera retirada, pero el reclamo popular la mantuvo primero en el sur de la ciudad y más tarde en la base de las escaleras, donde fue reinstalada en 2006. Desde entonces, el monumento se ha transformado en un ícono global y en escenario frecuente de celebraciones deportivas y rituales de buena suerte o superstición.

La selección de Brasil atraviesa un periodo de sequía en títulos mundiales, sin consagraciones desde la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002. El duelo contra Haití representaba la oportunidad de lograr la primera victoria en el torneo, luego de un empate ante Marruecos en el debut. Los hinchas, conscientes de la importancia del partido y del peso de las supersticiones, optaron por la cautela.

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El comunicado de la Oficina de Turismo de Pensilvania en el que advierten sobre la "maldición de la estatua de Rocky" (@visitpa)

Vale recordar que tras lo acontecido con Ecuador, la Oficina de Turismo de Pensilvania explicó en su cuenta de Instagram: “Pensilvania los recibe con afecto y les desea la mejor de las suertes en sus próximos cotejos del Mundial en Filadelfia. Como buenos anfitriones, nos gustaría compartir información sobre un fenómeno bien documentado en Philly: ‘La maldición de la estatua de Rocky’ (The Rocky Statue Curse)”. Y luego, añadieron: “Nos disculpamos por no compartir este comunicado antes del fin de semana.Innumerables equipos de fútbol americano que han vestido a Rocky con sus colores, posteriormente han perdido. Ecuador lo hizo el fin de semana. ¿Coincidencia?Lamentablemente, la historia diceque no… ¡Filadelfia no puede esperar para recibirlos! (Pero Rocky no necesita su uniforme)”