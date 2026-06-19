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Una estrella de la NFL rindió homenaje a Lionel Messi con una cabra en el Mundial

Con la camiseta albiceleste con el número 10, el jugador apareció en Kansas City junto al animal que alude al acrónimo “GOAT”, lo que provocó risas y sumó un nuevo momento viral

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Jameis Winston irrumpió en la antesala del Argentina-Argelia en Kansas City con una cabra con la casaca de Argentina y un guiño al “GOAT”

La escena que protagonizó Jameis Winston, mariscal de campo de los New York Giants, resultó imposible de ignorar para el público que asistió al partido entre Argentina y Argelia en Kansas City. Con una cabra a su lado, ambos luciendo la camiseta albiceleste, el jugador de la NFL ofreció un espectáculo que rápidamente captó la atención de los medios y se volvió viral en redes sociales.

Winston, quien actualmente desempeña funciones como reportero especial para FOX Sports durante el Mundial 2026, decidió rendir homenaje a Lionel Messi de una manera singular: llevó consigo al animal, símbolo universal del acrónimo “GOAT” (“Greatest of All Time”), y lo paseó en las afueras del estadio antes del inicio del encuentro. La imagen de la cabra vestida con la camiseta argentina fue suficiente para que el mensaje se entendiera al instante, sin necesidad de explicaciones.

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Jameis Winston vistió una cabra con la camiseta de Argentina, en referencia a Lionel Messi
Jameis Winston vistió una cabra con la camiseta de Argentina, en referencia a Lionel Messi

La aparición de Winston junto a la cabra no fue solo un acto aislado. El mariscal de campo de 32 años ha asumido un papel mucho más cercano a los aficionados y a la cultura popular del torneo en Estados Unidos, integrándose en tradiciones, bromas y costumbres de los hinchas de distintas nacionalidades. Su presencia en la transmisión desde Kansas fue uno de los momentos más comentados del día, en especial cuando fingió entrevistar en directo al animal ante la sorpresa de los presentadores y el público.

La elección de Winston de portar la camiseta argentina y pasear con una cabra fue interpretada como un claro guiño al debate sobre quién es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Messi, figura central del encuentro, ha sido durante años el referente de esa discusión. La ocurrencia de Winston sirvió para volver a poner en el centro de la conversación la vigencia y el impacto del astro rosarino en la cultura deportiva global.

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La escena, captada por cámaras y teléfonos, se viralizó especialmente después de que la periodista Katie Maher compartió en X un video del quarterback en el Power & Light District, una de las zonas más animadas de Kansas City. La imagen de la cabra con la camiseta de Messi recorriendo el estadio se convirtió en uno de los íconos del arranque del Mundial.

El mariscal se campo de la NFL suma momento virales en la Copa del Mundo (Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images)
El mariscal se campo de la NFL suma momento virales en la Copa del Mundo (Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images)

Durante la Copa del Mundo, Winston adoptó un perfil itinerante y menos convencional en la cobertura deportiva, mezclándose con hinchas de distintas selecciones, participando en celebraciones y, en uno de los episodios más comentados previos a su tributo a Messi, colaborando con los aficionados japoneses en la limpieza del estadio tras el empate entre Japón y Países Bajos en Dallas.

En ese capítulo, Winston se sumó al ritual que distingue a los seguidores nipones, famosos por dejar impecables sus sectores luego de cada partido. Esa disposición a compartir momentos con la afición y adoptar costumbres ajenas ha reforzado la imagen de Winston como una de las personalidades más carismáticas del torneo, alejándose del rol de analista formal para encarnar una figura más cercana y espontánea.

En paralelo a las excentricidades del mariscal de campo, el debut de Argentina en la Copa Mundial no defraudó. Messi lideró a la Selección con los tres goles del triunfo argentino sobre Argelia que dejó a la Albiceleste en la cima del Grupo J. El delantero salió del campo a los 79 minutos, ovacionado por la hinchada, y su actuación alimentó aún más el debate sobre su condición de “GOAT”. El calendario para los dirigidos por Lionel Scaloni marca que los próximos enfrentamientos serán contra Austria y Jordania, ambos en el AT&T Stadium.

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