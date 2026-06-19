Crimen y Justicia

Tucumán: un militar retirado golpeó a su ex mujer en una plaza, baleó a un “trapito” que quiso intervenir y se suicidó

Ocurrió frente a los Tribunales de la capital provincial y ante la mirada de decenas de testigos. Parte de la secuencia fue filmada por transeúntes. El video

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Uno de los videos registrados por testigos

El barrio Sur de la ciudad de San Miguel de Tucumán fue escenario de una violenta secuencia que terminó en tragedia: un ex militar golpeó a su pareja en una plaza en medio de una discusión, baleó a un “trapito” que quiso intervenir y después de algunos minutos, se suicidó al verse rodeado de la Policía.

El hecho ocurrió ayer cerca de las 17.30, luego de que el agresor -identificado como Daniel Moyano- se encontró con su ex pareja en la plaza Hipólito Yrigoyen. De acuerdo con medios locales, ambos comenzaron a caminar por una de las veredas y, en un momento, el agresor le propinó una cachetada a la mujer.

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En ese momento, el atacante dejó en el suelo un bolso donde llevaba una pistola calibre 9 milímetros. Ante la agresión, la mujer corrió y pidió auxilio, hasta refugiarse en un local de la zona.

Según el diario La Gaceta de Tucumán, el ex militar fue perseguido por dos bicipolicías y un cuidacoches, identificado como Carlos Humberto Quinteros, de 44 años. Al verse acorralado en la esquina de 9 de Julio y General Paz, cerca de un bar, el agresor primero disparó contra el “trapito” y lo hirió en un brazo. La víctima fue trasladada al Centro de Salud, donde recibió atención y se encuentra estable.

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Numerosos testigos relataron escenas de gritos, corridas y pánico. Comerciantes y vecinos señalaron que la zona, de alta circulación y cercanía con cafeterías y escuelas, quedó paralizada por el episodio. “Escuché los gritos de la mujer, después un disparo y más gritos. Todo sucedió muy rápido”, describió un empleado de un kiosco de la zona al medio tucumano.

El desenlace se produjo cuando la policía, que ya había rodeado al agresor, intentó reducirlo. Existen dos versiones sobre el accionar de los agentes: una indica que se identificaron y desenfundaron sus armas; la otra, que intentaron persuadirlo sin exhibirlas. Lo cierto es que el hombre decidió quitarse la vida delante de los agentes.

El jefe de Policía, Joaquín Girvau, destacó que los efectivos siguieron los protocolos: “Primero intentaron detenerlo, después asistieron a la víctima herida y, por último, procuraron reducir al agresor sin utilizar la fuerza. Estaban tratando de convencerlo, pero se disparó”, declaró al diario.

hombre quiso matar a su mujer en tucuman y se suicidó
El hombre mientras corría por la plaza con el arma en la mano (NA)

El fiscal Carlos Sale dio intervención al Equipo Científico de Investigaciones Fiscales para esclarecer la secuencia exacta de los hechos y determinar la cantidad de disparos.

La fiscalía, por el momento, investiga los antecedentes de violencia del fallecido y si existían denuncias previas o medidas de restricción vigentes. La víctima, afectada por una crisis nerviosa, no pudo aportar detalles sobre si contaba con medidas de protección.

“¡Es una locura lo que pasó! El tipo andaba por la calle con un arma en la mano en un horario de mucha circulación y en un lugar donde hay cafeterías, negocios y una plaza. Podría haber sido mucho peor. A ese trapito, por suerte, sólo lo hirió en un brazo, pero podría haber alcanzado a más personas”, dijo una testigo.

“Escuché los gritos de la mujer. En ese momento no pude entender qué decía. Después oí un disparo y más gritos. Ahí el hombre salió corriendo hacia General Paz, en sentido contrario al tránsito, y escuché otro tiro”, dijo Martín, un empleado de un kiosco.

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