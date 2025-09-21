Tecno

El fin de las estafas: no respondas a números que comiencen con estos prefijos

El uso de llamadas y mensajes desde el extranjero, sumado a técnicas de phishing en aplicaciones como WhatsApp, incrementa el peligro de sufrir pérdidas financieras y exposición de datos personales

Muchas personas caen en esta trampa por desconocer cómo opera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incremento de fraudes telefónicos internacionales ha generado preocupación entre las autoridades, que advierten sobre una modalidad que puede derivar tanto en pérdidas económicas como en la exposición de datos personales.

La Guardia Civil de España ha alertado sobre la conocida “estafa de la llamada perdida”, una técnica que explota la curiosidad y el desconocimiento de los usuarios para obtener beneficios ilícitos.

El procedimiento empleado por los estafadores consiste en realizar llamadas muy breves desde números con prefijos internacionales específicos, como 353 (Albania), 225 (Costa de Marfil), 233 (Ghana) y 234 (Nigeria).

Los atacantes buscan generar curiosidad sobre la identidad de la persona detrás de la línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propósito es que la persona que recibe la llamada, al ver un número desconocido, decida devolverla. Al hacerlo, se activa un sistema de tarificación especial que incrementa el costo de la comunicación, lo que genera ingresos directos para los ciberdelincuentes.

Por qué es común que los fraudes sean a través de prefijos internacionales

La selección de estos códigos de país responde a la intención de no despertar sospechas inmediatas, dificultando que la víctima perciba el riesgo en el momento. Además, la mayoría de las personas desconoce los elevados cargos asociados a las llamadas internacionales, lo que facilita que caigan en la trampa sin advertir el peligro.

Según las autoridades, los cargos pueden alcanzar varios dólares por minuto, dependiendo tanto de la duración de la llamada como del país de origen del número.

Los delincuentes buscan obtener datos personales y bancarios a través de llamadas y mensajes fraudulentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, el impacto de este tipo de fraude no se limita a la pérdida de dinero. En ocasiones, la interacción inicial sirve como puerta de entrada para intentos de robo de identidad o prácticas de phishing, en las que los delincuentes buscan obtener información personal sensible para cometer delitos más sofisticados.

De qué forma evitar ser víctima de esta modalidad de estafa telefónica

Para reducir el riesgo de ser víctima de la “estafa de la llamada perdida”, las autoridades sugieren no devolver llamadas de números desconocidos que presenten prefijos internacionales. Antes de responder, es aconsejable buscar el número en internet para comprobar si ha sido reportado como fraudulento.

Además, muchas compañías telefónicas ofrecen servicios para identificar o bloquear números sospechosos, lo que constituye una herramienta útil para protegerse ante este tipo de amenazas.

Es necesario contactar a la compañía de telefonía o la compañía suplantada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de haber respondido a una de estas llamadas y haber incurrido en cargos inesperados, es fundamental contactar de inmediato al proveedor de servicios telefónicos para reportar el incidente y explorar alternativas que permitan mitigar el impacto económico.

Cómo los ciberdelincuentes cometen fraudes a través de WhatsApp

El auge de las llamadas perdidas internacionales coincide con un aumento de fraudes a través de aplicaciones como WhatsApp. Los ciberdelincuentes aprovechan estos canales digitales para intensificar sus intentos de estafa y aumentar sus posibilidades de éxito.

Entre las tácticas más frecuentes se encuentran mensajes con errores ortográficos, solicitudes para pulsar enlaces o instrucciones para descargar aplicaciones externas, todos ellos orientados a obtener datos personales o inducir pagos bajo pretextos falsos.

Es clave estar atento a cualquier comunicación inusual a través de esta plataforma. (Foto: Europa Press)

Es habitual que los estafadores se hagan pasar por conocidos de la víctima, inicien un chat para ganarse su confianza o envíen mensajes que mencionan sorteos, ofertas laborales o inversiones. Además, pueden solicitar información sensible como números de cuentas bancarias, contraseñas o datos personales.

Cuáles son las pautas a seguir al recibir mensajes sospechosos en WhatsApp

Frente a mensajes sospechosos, la pauta segura es no responder, no hacer clic en enlaces y no proporcionar datos personales o bancarios. El soporte de WhatsApp recuerda que su servicio es gratuito y nunca solicita pagos.

Si un mensaje exige dinero o afirma lo contrario, debe considerarse una señal clara de intento de fraude. El bloqueo y reporte de estos mensajes contribuye a frenar la propagación de estas modalidades de fraude digital.

