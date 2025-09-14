Adiós a las estafas: evita devolver o responder llamadas de números con estos prefijos

Esta modalidad puede ser efectiva por la ignorancia de algunas personas sobre los peligros de este canal digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de fraudes telefónicos internacionales ha llevado a las autoridades a advertir sobre una modalidad que, mediante llamadas breves desde el extranjero, puede derivar en pérdidas económicas y en la exposición de datos personales.

La Guardia Civil de España ha puesto el foco en la llamada “estafa de la llamada perdida”, una técnica que explota la curiosidad y el desconocimiento de los usuarios para obtener beneficios ilícitos.

El mecanismo utilizado por los estafadores consiste en realizar llamadas muy cortas desde números con prefijos internacionales específicos, como 353 (Albania), 225 (Costa de Marfil), 233 (Ghana) y 234 (Nigeria).

Los delincuentes seleccionan códigos de país poco sospechosos para incrementar el éxito de la estafa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo es que la persona que recibe la llamada, al ver un número desconocido, decida devolverla. Al hacerlo, se activa un sistema de tarificación especial que incrementa el costo de la comunicación, lo que genera ingresos directos para los delincuentes.

Qué hay detrás de esta modalidad de estafa que usa prefijos internacionales

La elección de estos códigos de país no es casual. Los estafadores seleccionan prefijos que no despiertan sospechas inmediatas, lo que dificulta que la víctima perciba el riesgo en el momento.

Además, la mayoría de las personas desconoce los elevados cargos asociados a las llamadas internacionales, lo que facilita que caigan en la trampa sin advertir el peligro. Según las autoridades, los cargos pueden alcanzar varios dólares por minuto, dependiendo tanto de la duración de la llamada como del país de origen del número.

Las víctimas pueden enfrentar cargos elevados y exposición de datos personales tras devolver la llamada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También, el impacto de este tipo de fraude no se limita a la pérdida de dinero. En ocasiones, la interacción inicial sirve como puerta de entrada para intentos de robo de identidad o prácticas de phishing, en las que los delincuentes planean obtener información personal sensible para cometer delitos más sofisticados.

Cómo evitar ser víctima de esta modalidad de fraude telefónico

Para minimizar el riesgo de ser víctima de la “estafa de la llamada perdida”, las autoridades sugieren no devolver llamadas de números desconocidos que presenten prefijos internacionales. Antes de responder, es aconsejable buscar el número en internet para comprobar si ha sido reportado como fraudulento.

Asimismo, muchas compañías telefónicas ofrecen servicios para identificar o bloquear números sospechosos, lo que constituye una herramienta útil para protegerse ante este tipo de amenazas.

Las autoridades sugieren como principal medida, no devolver llamadas de números desconocidos con prefijos internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de haber respondido a una de estas llamadas y haber incurrido en cargos inesperados, es fundamental contactar de inmediato al proveedor de servicios telefónicos para reportar el incidente y explorar alternativas que permitan mitigar el impacto económico.

De qué forma operan las estafas a través de mensajes de WhatsApp

El auge de las llamadas perdidas internacionales coincide con los mayores casos de fraudes a través de aplicaciones como WhatsApp. Los delincuentes aprovechan estos canales para intensificar sus intentos de estafa y aumentar sus posibilidades de éxito.

Entre las tácticas frecuentes se encuentran mensajes con errores ortográficos, solicitudes para pulsar enlaces o instrucciones para descargar aplicaciones externas, todos ellos orientados a obtener datos personales o inducir pagos bajo pretextos falsos.

El auge de fraudes se extiende a aplicaciones de mensajería como WhatsApp, con tácticas de suplantación y enlaces falsos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Es común que los estafadores se hagan pasar por conocidos de la víctima, comiencen un chat para ganarse su confianza o envíen mensajes que mencionan sorteos, ofertas laborales o inversiones. Además, pueden solicitar información sensible como números de cuentas bancarias, contraseñas o datos personales.

Qué hacer si recibe un mensajes sospechoso a través de WhatsApp

Ante mensajes sospechosos, la medida a seguir es no responder, no hacer clic en enlaces y no proporcionar datos personales o bancarios. El soporte de WhatsApp recuerda que su servicio es gratuito y nunca solicita pagos.

Si un mensaje exige dinero o afirma lo contrario, debe considerarse una señal clara de intento de fraude. El bloqueo y reporte de estos mensajes contribuye a frenar la propagación de estas estafas.

Los varios métodos empleados por los delincuentes exige mantener la precaución en el uso del teléfono y de las aplicaciones de mensajería para evitar pérdidas económicas o la exposición de la privacidad.