Tecno

Adiós a las estafas: evita devolver o responder llamadas de números con estos prefijos

Los ciberdelincuentes aprovechan comunicaciones breves desde contactos extranjeros para activar tarifas especiales y obtener ingresos, poniendo en riesgo el dinero y los datos personales de los usuarios desprevenidos

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
Esta modalidad puede ser efectiva
Esta modalidad puede ser efectiva por la ignorancia de algunas personas sobre los peligros de este canal digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de fraudes telefónicos internacionales ha llevado a las autoridades a advertir sobre una modalidad que, mediante llamadas breves desde el extranjero, puede derivar en pérdidas económicas y en la exposición de datos personales.

La Guardia Civil de España ha puesto el foco en la llamada “estafa de la llamada perdida”, una técnica que explota la curiosidad y el desconocimiento de los usuarios para obtener beneficios ilícitos.

El mecanismo utilizado por los estafadores consiste en realizar llamadas muy cortas desde números con prefijos internacionales específicos, como 353 (Albania), 225 (Costa de Marfil), 233 (Ghana) y 234 (Nigeria).

Los delincuentes seleccionan códigos de
Los delincuentes seleccionan códigos de país poco sospechosos para incrementar el éxito de la estafa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo es que la persona que recibe la llamada, al ver un número desconocido, decida devolverla. Al hacerlo, se activa un sistema de tarificación especial que incrementa el costo de la comunicación, lo que genera ingresos directos para los delincuentes.

Qué hay detrás de esta modalidad de estafa que usa prefijos internacionales

La elección de estos códigos de país no es casual. Los estafadores seleccionan prefijos que no despiertan sospechas inmediatas, lo que dificulta que la víctima perciba el riesgo en el momento.

Además, la mayoría de las personas desconoce los elevados cargos asociados a las llamadas internacionales, lo que facilita que caigan en la trampa sin advertir el peligro. Según las autoridades, los cargos pueden alcanzar varios dólares por minuto, dependiendo tanto de la duración de la llamada como del país de origen del número.

Las víctimas pueden enfrentar cargos
Las víctimas pueden enfrentar cargos elevados y exposición de datos personales tras devolver la llamada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También, el impacto de este tipo de fraude no se limita a la pérdida de dinero. En ocasiones, la interacción inicial sirve como puerta de entrada para intentos de robo de identidad o prácticas de phishing, en las que los delincuentes planean obtener información personal sensible para cometer delitos más sofisticados.

Cómo evitar ser víctima de esta modalidad de fraude telefónico

Para minimizar el riesgo de ser víctima de la “estafa de la llamada perdida”, las autoridades sugieren no devolver llamadas de números desconocidos que presenten prefijos internacionales. Antes de responder, es aconsejable buscar el número en internet para comprobar si ha sido reportado como fraudulento.

Asimismo, muchas compañías telefónicas ofrecen servicios para identificar o bloquear números sospechosos, lo que constituye una herramienta útil para protegerse ante este tipo de amenazas.

Las autoridades sugieren como principal
Las autoridades sugieren como principal medida, no devolver llamadas de números desconocidos con prefijos internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de haber respondido a una de estas llamadas y haber incurrido en cargos inesperados, es fundamental contactar de inmediato al proveedor de servicios telefónicos para reportar el incidente y explorar alternativas que permitan mitigar el impacto económico.

De qué forma operan las estafas a través de mensajes de WhatsApp

El auge de las llamadas perdidas internacionales coincide con los mayores casos de fraudes a través de aplicaciones como WhatsApp. Los delincuentes aprovechan estos canales para intensificar sus intentos de estafa y aumentar sus posibilidades de éxito.

Entre las tácticas frecuentes se encuentran mensajes con errores ortográficos, solicitudes para pulsar enlaces o instrucciones para descargar aplicaciones externas, todos ellos orientados a obtener datos personales o inducir pagos bajo pretextos falsos.

El auge de fraudes se
El auge de fraudes se extiende a aplicaciones de mensajería como WhatsApp, con tácticas de suplantación y enlaces falsos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Es común que los estafadores se hagan pasar por conocidos de la víctima, comiencen un chat para ganarse su confianza o envíen mensajes que mencionan sorteos, ofertas laborales o inversiones. Además, pueden solicitar información sensible como números de cuentas bancarias, contraseñas o datos personales.

Qué hacer si recibe un mensajes sospechoso a través de WhatsApp

Ante mensajes sospechosos, la medida a seguir es no responder, no hacer clic en enlaces y no proporcionar datos personales o bancarios. El soporte de WhatsApp recuerda que su servicio es gratuito y nunca solicita pagos.

Si un mensaje exige dinero o afirma lo contrario, debe considerarse una señal clara de intento de fraude. El bloqueo y reporte de estos mensajes contribuye a frenar la propagación de estas estafas.

Los varios métodos empleados por los delincuentes exige mantener la precaución en el uso del teléfono y de las aplicaciones de mensajería para evitar pérdidas económicas o la exposición de la privacidad.

Temas Relacionados

EstafasLlamadasNúmerosPrefijosDineroLo último en tecnología

Últimas Noticias

iPhone 17: cuánto cuesta en Colombia y cuántos salarios mínimos se necesitan para adquirirlo

El lanzamiento del iPhone 17 revoluciona el mercado colombiano al introducir avances en tecnología, cámaras y autonomía, pero también plantea retos ante el costo elevado respecto al salario mínimo y la oferta internacional

iPhone 17: cuánto cuesta en

Conectan un computador con Windows XP a internet sin ninguna protección y esto fue lo que pasó

La ausencia de firewall y antivirus facilitó la rápida infección del sistema operativo obsoleto

Conectan un computador con Windows

Para qué sirven los orificios del teléfono que están al lado del puerto del cargador

Varios usuarios desconocen la función de los diminutos agujeros disponibles en Android y iPhone que están cerca a los altavoces, esenciales para captar la voz y mejorar la calidad del audio en llamadas y grabaciones

Para qué sirven los orificios

Mario Bros cumple 40 años: así fue como el juego Nintendo se convirtió en un fenómeno cultural

La saga ha evolucionado con cada generación, expandiéndose a cómics, cine y parques temáticos

Mario Bros cumple 40 años:

QNED Mini LED AI de 100 pulgadas: características y usos del TV más grande

Gracias a la IA, el televisor aprende de los hábitos de los usuarios, aunque debe saber ubicarse en espacios grandes

QNED Mini LED AI de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una mujer policía mató a

Una mujer policía mató a un ladrón de 17 años que intentó asaltarla en Moreno

Video: la brutal agresión de un hombre a sus perros registrada por una vecina

Tragedia en la Ruta 215: murió un reconocido deportista y preparador físico platense tras un violento vuelco en Brandsen

Video: el momento del choque de Thiago Medina, el ex Gran Hermano que lucha por su vida

Milei participó por video de un acto de Vox en Madrid, se comparó con Charlie Kirk y dijo que defiende “con uñas y dientes” su gestión

INFOBAE AMÉRICA
¿Te robaron el celular? Te

¿Te robaron el celular? Te enseñamos paso a paso cómo proteger tu información con el bloqueo remoto

Nuevo golpe de Ucrania en territorio ruso: el Ejército atacó la red ferroviaria del país

Estados Unidos y China retoman el diálogo en Madrid en medio de las tensiones comerciales

Hallan tres esculturas que revelan que relatar historias comenzó, al menos, en el Neolítico

Polémica en Japón: retiran estatuas de mujeres desnudas de los espacios públicos

TELESHOW
Camilota rompió en llanto en

Camilota rompió en llanto en vivo al hablar de la salud de Thiago Medina: “Verlo así hace que se me desarme el alma”

Video: el momento del choque de Thiago Medina, el ex Gran Hermano que lucha por su vida

Fiesta, spa y noviazgo confirmado: Tamara Báez celebró los 4 años de Jamaica y selló su vuelta con Thiago Martínez

Agustina Macri habla sobre su último film: “Miss Carbón tuvo fuerza propia para ir adelante, nada ni nadie la detuvo”

Magui Bravi le reveló a Mirtha Legrand el prejuicio que enfrentó en sus primeros pasos en la actuación