WhatsApp prueba en Android una función que cambiaría para siempre la dinámica de los grupos

La aplicación prueba un comando que permite mencionar a todos los integrantes de un grupo con un solo mensaje

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Grupos de WhatsApp podrían recibir
Grupos de WhatsApp podrían recibir importante actualización. (adslzone.net)

WhatsApp continúa incorporando cambios que buscan mejorar la interacción entre sus más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo. Sin embargo, una de sus más recientes pruebas en la versión beta para Android ha generado polémica: una herramienta que permite notificar a todos los miembros de un grupo al mismo tiempo.

La función, que aún no ha sido lanzada de manera oficial, permitiría escribir un simple comando @everyone para que todos los integrantes de un chat grupal reciban un aviso directo, sin importar sus configuraciones de notificaciones.

Aunque puede resultar útil en algunos escenarios, como avisos urgentes o recordatorios importantes, también podría convertirse en una molestia para quienes buscan mantener un uso más silencioso de la aplicación.

Logo de WhatsApp. (Meta)
Logo de WhatsApp. (Meta)

Cómo funciona la nueva etiqueta

El sistema se inspira en funciones ya conocidas de otras plataformas, como Slack, Discord o incluso los foros en línea, donde existe la posibilidad de mencionar a toda la comunidad con un solo comando. En WhatsApp, la idea es que cualquier persona en el grupo pueda llamar la atención de los demás sin necesidad de mencionarlos de forma individual.

Hasta ahora, para notificar a alguien de manera específica, era necesario escribir el @ seguido del nombre del contacto dentro del chat. Con esta novedad, la acción se simplifica y alcanza a todos los miembros del grupo de forma simultánea.

WhatsApp viene probando función que
WhatsApp viene probando función que podría utilizarse en grupos. (Foto: WABetaInfo)

Críticas y preocupaciones

El sitio especializado WABetaInfo, que sigue de cerca el desarrollo de las funciones del mensajero, ha advertido que la herramienta puede resultar “excesivamente flexible”. Según sus primeras pruebas, no solo los administradores tendrían la posibilidad de activar la mención global, sino también cualquier integrante del grupo. Esto significa que, en teoría, cualquier usuario podría generar notificaciones masivas en cualquier momento.

A diferencia de otras funciones de WhatsApp, esta novedad no incluiría por ahora un mecanismo para desactivar estas alertas. De confirmarse, los usuarios podrían verse obligados a recibir notificaciones de manera recurrente, incluso si habían configurado el chat en silencio. Este detalle genera inquietud entre quienes participan en grupos grandes, donde la opción podría volverse una herramienta de spam.

Potenciales ajustes en el futuro

Como suele ocurrir en las fases de prueba, la compañía evaluará la reacción de la comunidad antes de decidir si mantiene la característica sin cambios o si implementa restricciones adicionales. Entre las alternativas que se barajan estaría limitar el uso de @everyone exclusivamente a administradores o dar la posibilidad de desactivar las notificaciones de forma manual.

Nueva actualización a grupos de
Nueva actualización a grupos de WhatsApp podría llegar pronto. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

WhatsApp no ha confirmado oficialmente cómo evolucionará esta herramienta, pero se espera que las sugerencias de los usuarios desempeñen un papel clave en la decisión final.

Otras funciones en prueba

La nueva etiqueta global no es la única novedad en desarrollo. En paralelo, WhatsApp trabaja en una opción pensada para quienes suelen olvidar tareas o compromisos. Aunque no se han dado detalles concretos, todo apunta a que se trata de una función de recordatorios integrada directamente en los chats, lo que permitiría a los usuarios organizarse sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas.

Además, se están probando ajustes en la sección de Estados, con un diseño renovado que busca facilitar la publicación y visualización de contenido efímero. Estos cambios se suman a la estrategia de la compañía por mantener vigente esta herramienta frente a la competencia de otras plataformas sociales como Instagram o TikTok.

WhatsApp viene realizando pruebas en
WhatsApp viene realizando pruebas en su beta. Photographer: Gabby Jones/Bloomberg

Un paso más en la evolución de WhatsApp

En los últimos años, WhatsApp ha ampliado significativamente su ecosistema, pasando de ser un simple servicio de mensajería a una plataforma con pagos digitales, canales informativos y herramientas de productividad. La introducción de funciones polémicas como @everyone refleja el interés de la empresa en experimentar con nuevas formas de interacción, aunque también deja en evidencia los desafíos de balancear utilidad y comodidad.

Por ahora, la función seguirá en pruebas dentro del programa beta, y no hay una fecha confirmada para su lanzamiento global. Lo que sí está claro es que, de implementarse sin cambios, podría generar tanto entusiasmo como rechazo dentro de la comunidad de usuarios.

