La nueva función de Amazon Kindle que mejorará la experiencia de los usuarios

La reciente actualización sitúa a estos e-readers un paso adelante frente a la competencia del sector

Renzo Gonzales

Renzo Gonzales

La importancia de estas mejoras
La importancia de estas mejoras reside en los estándares de accesibilidad cada vez más demandados por usuarios de Kindle. (Amazon)

La llegada de la actualización 5.18.5 a los lectores electrónicos Amazon Kindle introduce características que, según usuarios y analistas, prometen transformar la experiencia de lectura digital.

Si formas parte de quienes poseen un dispositivo de 11.ª o 12.ª generación, ya puedes acceder a funciones que incrementan la personalización y la accesibilidad, lo que sitúa a estos e-readers un paso adelante frente a la competencia del sector.

Mejoras en la personalización y accesibilidad del texto

La primera novedad destacada por quienes ya han actualizado su dispositivo es la capacidad de ajustar el tamaño del texto no solo en los libros, sino en toda la interfaz de usuario. Hasta ahora, los lectores Kindle permitían aumentar o disminuir la fuente en el contenido de lectura, pero los menús y elementos del sistema permanecían inalterables. Esta actualización corrige ese detalle y facilita a personas con problemas de visión la interacción completa con el dispositivo.

Dispositivos Amazon Kindle. (Oechsle)
Dispositivos Amazon Kindle. (Oechsle)

Además del cambio en el tamaño de la interfaz, la actualización añade controles avanzados de espaciado y separación. Ya no se trata solo de modificar la fuente en el cuerpo del libro: ahora puedes escoger entre varias opciones para alterar la distancia entre palabras, entre párrafos, renglones e incluso letras. La variedad de ajustes disponibles se traduce en una lectura más cómoda, adaptada a las preferencias visuales de cada usuario. “Amazon va a permitir total libertad, al añadir la posibilidad de separar los párrafos, los renglones, las palabras e incluso cada letra”, subraya la información sobre esta actualización.

La importancia de estas funciones reside en los estándares de accesibilidad cada vez más demandados por usuarios. El hecho de que Amazon adapte la personalización a todos los apartados de la interfaz —y no solo al texto de los libros— evidencia una estrategia para equiparar el Kindle a otros e-readers que operan bajo sistemas Android y que han ganado terreno en los últimos años.

Integración del asistente de voz en Kindle

Junto a estas funciones de personalización, uno de los cambios más esperados comienza a desplegarse con esta actualización: el asistente de lectura por voz. Aunque la existencia de un lector asistido había sido anunciada por Amazon anteriormente, es con esta versión cuando los dispositivos más recientes lo incorporan de manera progresiva. Esta herramienta convierte el texto en audio, lo que permite que el Kindle lea fragmentos del libro en voz alta al usuario.

Jeff Bezos, fundador de Amazon,
Jeff Bezos, fundador de Amazon, sostiene un dispositivo Kindle. (Reuters)

Según reportes recogidos desde Android Central, esta prestación se encuentra en fase de despliegue y, aunque no se ha confirmado de forma oficial su disponibilidad en español ni su llegada a todos los países, los usuarios podrán comprobar si está activa tras instalar la versión 5.18.5 en su dispositivo.

Para quienes aún no saben si su Kindle es compatible, la manera más fiable de verificarlo consiste en revisar la generación del dispositivo en la app de Amazon, al consultar el apartado de dispositivos. Los modelos de 11.ª y 12.ª generación tendrán acceso inmediato a estas novedades. Aquellos con dispositivos anteriores a la 10.ª generación no podrán beneficiarse de estas actualizaciones.

La versión 5.18.5 marca, según los usuarios que ya la han probado, “un salto en calidad que mejora las sesiones de lectura”. Esta actualización posiciona a Amazon Kindle como una opción más inclusiva y flexible dentro del mercado de los lectores electrónicos, respondiendo a las demandas de una comunidad que sigue creciendo en diversidad de necesidades y preferencias.

