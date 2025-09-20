Tecno

El costo de bitcoin para este día

El bitcoin fue creado por Satoshi Nakamoto en el 2008 y arrancó sus operaciones oficialmente el 3 de enero de 2009 con “el bloque de génesis” de 50 monedas

Por Armando Montes

Guardar
Bitcoin, la criptomoneda más popular
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, ha sido impulsada por empresarios como Elon Musk, en donde su uso es legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bitcoin, la primera moneda virtual lanzada al mercado, fue creado por Satoshi Nakamoto (pseudónimo) en 2008 tras la crisis financiera que afectó al mundo; esta divisa digital tenía como base un ideal libertario y buscaba poner en jaque a las instituciones monetarias y financieras tradicionales.

Conocido en el mundo de los mercados bajo las siglas BTC, el bitcoin utiliza la criptografía para garantizar que su gestión sea descentralizada, es decir, que no pueda ser regulado por ninguna institución u organismo bancario, lo que a su vez hace que las criptomonedas sean volátiles.

A pesar del avance y alcance que ha tenido el Bitcoin y otros activos digitales de gran talla como Ethereum, organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aún se muestran escépticos sobre los “pros” de este tipo de criptomonedas.

La victoria electoral de Donald Trump significó un movimiento positivo para las principales criptomonedas del mercado. A finales de 2024, bitcoin registró un nuevo máximo histórico que logró superar los 107.000 dólares por unidad, después de que el presidente estadounidense reiteró su idea de crear una reserva estratégica de la criptodivisa en Estados Unidos.

Las divisas digitales serán un foco de atención durante este año, las iniciativas del presidente de Estados Unidos y el desarrollo de nuevos modelos de inteligencia artificial fungirán un papel importante en la cotización de estos activos. Después del lanzamiento del nuevo modelo de IA chino DeepSeek, BTC y otras criptos cayeron en la mayoría de los mercados de valores.

Cotización de la criptomoneda bitcoin

El valor de la criptomoneda bitcoin para hoy a las 09:00 horas (UTC) es de 115899.47 dólares. Esto quiere decir que la moneda digital reportó un cambio de -0.98% en el último día, así como un movimiento de 0.05% en la última hora.

Por su nivel de capitalización, esta moneda digital ocupa la posición #1 entre las más populares.

Bitcoin alcanza un nuevo récord y lidera el auge en el mercado de las criptomonedas

En marzo del año pasado el bitcoin ha logrado un nuevo máximo histórico, superando los valores anteriores y reafirmándose como la criptomoneda más importante en el mercado, acercándose a los 73 mil dólares. Este récord se obtuvo en medio de un flujo sin precedentes de inversiones hacia las criptomonedas, un acontecimiento notable para el sector financiero digital.

El aumento en el valor de bitcoin ocurre en un contexto donde hay un entrante masivo de capital hacia las criptomonedas, lo que indica un creciente interés y confianza de los inversores en estos activos. La subida del precio beneficia no solo a bitcoin sino que también tiene un impacto positivo en el mercado de las criptomonedas en general, favoreciendo una mayor estabilidad y visibilidad, de acuerdo a un análisis de Bloomberg.

Expertos financiaron este aumento a diferentes factores, como la adopción institucional de las criptomonedas, la búsqueda de alternativas de inversión debido a la incertidumbre económica mundial y la innovación continua en la tecnología blockchain que respalda a bitcoin y otras divisas digitales. Esta combinación de factores ha creado un entorno propicio para el crecimiento continuo en el valor de Bitcoin.

Cómo adquirirlas

Para comprarlas e intercambiarlas se utilizan portales especializados. Su valor varía en función de la oferta, de la demanda y del compromiso de los usuarios, por lo que puede cambiar más rápido que el dinero tradicional, pero mientras más gente esté interesada y quiera comprar determinada divisa, mayor será su valor.

Pantalla de un cajero para
Pantalla de un cajero para comprar criptomonedas. (REUTERS/Arnd Wiegmann)

No obstante, quien invierte en este tipo de activos digitales debe tener muy claro que esta forma trae consigo un elevado riesgo al capital, pues, así como puede haber un incremento, también puede tener inesperadamente un desplome y acabar con los ahorros de sus usuarios.

Para almacenarlas, los usuarios deben contar con un monedero digital o wallet, que en realidad es un software a través del cual es posible guardar, enviar y hacer transacciones de las criptomonedas. En realidad, este tipo de monederos sólo guarda las claves que marcan la propiedad y el derecho de una persona sobre cierta criptomoneda, por lo que estos códigos son los que en realidad se deben proteger.

Temas Relacionados

CriptomonedasBitcoinNoticiasLo último en tecnologíaMundo Fintech

Últimas Noticias

Criptomonedas: el valor de ethereum para este día

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Criptomonedas: el valor de ethereum

Tether: cuál es la cotización de esta criptomoneda

Esta moneda digital se ha visto envuelta en diversas polémicas, principalmente por asegurar que cada token está respaldado por un dólar

Tether: cuál es la cotización

CEO de Google Sundar Pichai asume que grandes como Microsoft y Meta se han llevado talentos clave en IA

Pichai abordó el tema durante una conferencia telefónica sobre los resultados financieros del segundo trimestre de Alphabet, la matriz de Google

CEO de Google Sundar Pichai

La nueva función de Amazon Kindle que mejorará la experiencia de los usuarios

La reciente actualización sitúa a estos e-readers un paso adelante frente a la competencia del sector

La nueva función de Amazon

Un dispositivo con IA logra que dos personas se comuniquen por telepatía: así funciona

Alterego no lee la mente, detecta las señales que el cerebro envía al hablar y las expresa mediante un altavoz

Un dispositivo con IA logra
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se conocieron los resultados de

Se conocieron los resultados de la autopsia realizada a la mujer encontrada muerta en un basural de Neuquén

El fiscal que investiga a Matías Jurado planteó que podría haber más víctimas

Día Mundial de la Paella: 5 recetas para descubrir el clásico español

Simularon ser policías y organizaron un robo millonario a una fábrica de Santa Fe: se llevaron 18 millones de pesos

Cómo hacer un barrilete en casa, paso a paso

INFOBAE AMÉRICA
La esperanza crece entre los

La esperanza crece entre los venezolanos ante la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe

Un ciberataque contra un proveedor de servicios de facturación provocó retrasos en los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín

Cinco escándalos que marcaron la vida y la caída de María Antonieta, la reina más polémica de Francia

Botrading: el caso que podría llevar a Luis Arce a un juicio de responsabilidades por presunta corrupción en Bolivia

Thomas Greven, politólogo alemán: “El cortafuegos contra la extrema derecha en Europa ya se ha roto”

TELESHOW
Valentino Rossi y el sueño

Valentino Rossi y el sueño cumplido en La Voz Argentina: “El escenario siempre me hizo sentir valioso”

Connie Isla y su experiencia en TikTok: “Me casé y pensaron que era un videoclip”

Roque Narvaja, un creador de hits: “No creo en la transpiración, creo en la inspiración más profunda”

Torta decorada, ramo de flores y mucho amor: Las Trillizas de Oro festejaron el cumpleaños de su madre

Lali brilló con un look sofisticado en la inauguración del Festival de Cine San Sebastián