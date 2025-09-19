Tecno

Lanzamiento del iPhone 17: los mejores memes tras el esperado evento de Apple

Como ya es ‘tradición’, el público aprovechó la fiebre del evento de lanzamiento para expresar sus apreciaciones mediante el humor visual

Por Renzo Gonzales

Mira los mejores memes alusivos
Mira los mejores memes alusivos al lanzamiento del iPhone 17. (Composición Infobae)

La espera llegó a su fin este 9 de septiembre. El Apple Event 2025 reveló su nueva gama de celulares: iPhone 17. Sin duda, las nuevas funciones y características físicas de estos modelos han satisfecho en gran medida las expectativas de los aficionados a la marca estadounidense.

No obstante, como ya es ‘tradición’, el público aprovechó la fiebre del evento de lanzamiento para expresar sus apreciaciones mediante memes. Algunos de estos resaltan los precios elevados delos nuevos iPhone; otros, en cambio, dejan entrever que los flamantes modelos no se diferencian mucho de sus predecesores.

Ya sea que se traten de opiniones genuinas o críticas al consumismo tecnológico actual, te mostramos una lista selecta de estas manifestaciones de humor por parte de los internautas.

Memes del lanzamiento del iPhone 17

Crédito: @weskambale/X
Crédito: @weskambale/X

“Yo, viendo la presentación del iPhone 17 sabiendo que recién podré comprarlo en 2032″. Una clara alusión a un elevado precio, algo distintivo de los dispositivos Apple, así como su innegable calidad.

Crédito: @sarcastic_us/X
Crédito: @sarcastic_us/X

“El iPhone 17 ya está disponible... YouTubers en 2 días”. Una parodia sobre los videos virales donde objetos de alto valor económico son destruidos.

Crédito: toops99/X
Crédito: toops99/X

“Tratando de encontrar la diferencia entre el iPhone 17 y el iPhone 16″. Una ironía constante tras cada evento de Apple donde se revelan los nuevos modelos de sus celulares.

Crédito: @naiivememe/X
Crédito: @naiivememe/X

“Propietarios de iPhone 16 comprando un iPhone 17″. Esta vez, la crítica se dirige a los consumidores de estos dispositivos: una compra innecesaria o poco inteligente.

Crédito: LeslyeMuzzio_
Crédito: LeslyeMuzzio_

Por último, una representación de la necesidad de compra que surge en muchos usuarios cuando se anuncia un nuevo modelos de iPhone.

¿Cuáles son las novedades del iPhone 17?

Con el iPhone 17, Apple introduce varias mejoras relevantes respecto a su predecesor manteniendo un diseño similar. La pantalla, ahora de 6,3 pulgadas, adopta la tecnología LTPO Super Retina XDR OLED con una tasa de refresco de 120 Hz (ProMotion), que solo estaba disponible en los modelos Pro de años anteriores. Alcanza un brillo pico de 3.000 nits y utiliza la nueva generación de Ceramic Shield, que según la marca ofrece el triple de resistencia a los arañazos.

El procesador es el nuevo Apple A19 con fabricación en 3 nanómetros, acompañado de una GPU de cinco núcleos. El rendimiento, según Apple, es 1,5 veces superior al A15 Bionic y el doble de rápido en GPU. Incorpora un Neural Engine de 16 núcleos optimizado para tareas de inteligencia artificial. El almacenamiento parte de 256 GB y llega a 512 GB en el modelo base. Apple también presenta el chip N1, propio para la gestión de WiFi, Bluetooth y antenas, con la promesa de mejoras en conectividad y funciones como AirDrop.

En el apartado de cámaras, el iPhone 17 mantiene dos sensores traseros en disposición vertical: uno principal de 48 megapíxeles con tecnología Fusion, que permite tanto fotos en ultra gran angular como macro, y un teleobjetivo de 12 megapíxeles con zoom óptico 2x gracias al sensor Quad Pixel. La cámara frontal True Depth es de 12 megapíxeles y permite seleccionar la orientación de la fotografía para obtener imágenes de alta resolución. El dispositivo permite grabación en 4K y soporta Dolby Vision.

Para la batería, Apple asegura que el iPhone 17 ofrece hasta 8 horas más de reproducción de vídeo en comparación con el modelo anterior, manteniendo la compatibilidad con la carga rápida e inalámbrica.

Entre otras características, incluye Face ID, Dynamic Island, resistencia IP68, USB-C, WiFi 7, Bluetooth 5.3, NFC, llamadas de emergencia, detección de accidentes, UWB de segunda generación y un botón de control de la cámara. El dispositivo estará disponible en colores negro, blanco, verde, azul y violeta. El precio parte de 959 euros para la versión de 256 GB, con reservas a partir del 12 de septiembre y disponibilidad en tiendas desde el 19 del mismo mes.

