Apple Event en vivo: nuevo iPhone 17, iOS 26 y más anuncios este 2025

Pantalla del iPhone 17, con pantalla de 6,3 pulgadas con una tasa de refresco de 120 HZ, primera mejora de esta generación.
¡Momento del iPhone 17!
Precios de los nuevos Apple Watch presentados:
El Apple Watch Ultra cuenta con conexión satelital para enviar mensajes y llamadas de emergencia. Además de una batería de hasta 42 horas de duración.
Momento para el Apple Watch Ultra, que contará con una pantalla más grande y brillante.
Nuevo Apple Watch SE. La versión económica del dispositivo cuenta con una nueva versión, con funciones básicas de salud, accesos con gestos de movimiento, reproducción de contenido multimedia, función always on-display y 8 horas de uso con 15 minutos de carga.
La nueva generación de Apple Watch contará con una batería de 24 horas de duración, fabricado en titanio 100% reciclable.
El nuevo Apple Watch será capaz de detectar la hipertensión, con alertas y seguimiento. Disponible en 150 países.
Momento del Apple Watch Series 11. Su primera característica es la resistencia de su pantalla, que será 10 veces más poderosa que la generación anterior.