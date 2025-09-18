iPhone lento o sin espacio: claves para devolverle el rendimiento de fábrica

Estrenar un iPhone transmite una sensación inigualable de fluidez y potencia. Sin embargo, con el paso de los meses, hasta el modelo más avanzado puede empezar a mostrar síntomas de lentitud o problemas de almacenamiento.
Lejos de deberse a fallos de hardware, en la mayoría de los casos estas ralentizaciones tienen origen en la acumulación de datos, aplicaciones y archivos que sobrecargan el sistema.
Aplicaciones que ya no usas: cómo eliminarlas correctamente
Un hábito efectivo para mantener el dispositivo ágil es hacer limpieza de apps cada dos o tres meses. El proceso puede organizarse así:
- Acceder a la pantalla de inicio y revisar las aplicaciones instaladas.
- Identificar aquellas que no se han usado en semanas o meses.
- Mantener pulsado el ícono de la aplicación y seleccionar “Eliminar app”.
- Confirmar la eliminación y repetir el proceso con todas las apps no necesarias.
- Recordar que siempre podrás reinstalarlas desde la App Store si cambias de opinión.
Cómo liberar almacenamiento gestionando WhatsApp y Telegram
Las aplicaciones de mensajería, especialmente WhatsApp y Telegram, pueden ocupar varios gigabytes del almacenamiento del iPhone. Para optimizar el espacio:
- En WhatsApp:
- Ir a Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento.
- Borrar archivos pesados de chats y limpiar la caché.
- En Telegram:
- Ajustes > Datos y almacenamiento > Uso de almacenamiento.
- Reducir el tamaño máximo de la caché y eliminar archivos temporales no necesarios.
Reinicio del sistema: paso a paso
Un reinicio controlado del sistema puede ayudar a resolver fallos menores y liberar recursos:
- Cerrar todas las aplicaciones abiertas.
- Mantener presionado el botón lateral y deslizar para apagar el dispositivo.
- Esperar unos segundos y volver a encender el iPhone.
- Realizar este proceso una o dos veces al mes para prevenir ralentizaciones.
Limpieza de caché y control de pestañas
Safari puede ser una fuente importante de acumulación de datos. Para mejorar el rendimiento:
- Abrir Ajustes > Safari.
- Seleccionar “Borrar historial y datos de sitios web” para vaciar la caché.
- Revisar las pestañas abiertas en el navegador y cerrar todas las que no sean necesarias.
- Usar la Lista de lectura o favoritos para conservar solo lo importante.
Cómo evitar que la galería de fotos ocupes todo el espacio
Gestionar periódicamente la galería ayuda a mantener el almacenamiento bajo control:
- Abrir la app Fotos.
- Seleccionar y eliminar fotos duplicadas, screenshots y vídeos sin relevancia.
- Revisar la carpeta “Eliminados recientemente” y vaciarla para liberar espacio de forma definitiva.
- Considerar el uso de apps que identifican archivos repetidos.
Optimiza ajustes y sistema operativo paso a paso
Algunos cambios sencillos en la configuración pueden hacer la diferencia:
- Ir a Ajustes > General > Actualización en segundo plano.
- Desactivar la función en todas las aplicaciones que no requieran estar actualizadas continuamente.
- Mantener el iPhone actualizado a la última versión estable de iOS.
Restaurar el iPhone a estado de fábrica
Si tras aplicar todos estos pasos el dispositivo sigue presentando problemas, la restauración de fábrica es la medida definitiva:
- Realizar una copia de seguridad de todos los datos importantes.
- Ir a Ajustes > General > Transferir o restablecer iPhone > Borrar contenidos y ajustes.
- Seguir las instrucciones en pantalla para completar el proceso.
Aplicando estas rutinas y ajustes de manera periódica es posible conservar la velocidad y el espacio de almacenamiento casi como el primer día, asegurando un funcionamiento óptimo y prolongando la vida útil del dispositivo.
Nueva función de WhatsApp para iPhone
WhatsApp ha incorporado para usuarios de iPhone la función de crear recordatorios personalizados asociados a mensajes concretos, disponible desde la versión 25.25.74 en iOS.
Ahora, al seleccionar cualquier mensaje, se puede programar una alerta con intervalos predefinidos o personalizados. Al llegar la hora establecida, se muestra una notificación con el texto y archivos adjuntos, facilitando la gestión de tareas y la organización sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas. Un icono de campana identifica los mensajes con recordatorio activo.