iPhone lento o sin espacio: claves para devolverle el rendimiento de fábrica

Estrenar un iPhone transmite una sensación inigualable de fluidez y potencia. Sin embargo, con el paso de los meses, hasta el modelo más avanzado puede empezar a mostrar síntomas de lentitud o problemas de almacenamiento.

Lejos de deberse a fallos de hardware, en la mayoría de los casos estas ralentizaciones tienen origen en la acumulación de datos, aplicaciones y archivos que sobrecargan el sistema.

Aplicaciones que ya no usas: cómo eliminarlas correctamente

Un hábito efectivo para mantener el dispositivo ágil es hacer limpieza de apps cada dos o tres meses. El proceso puede organizarse así:

Acceder a la pantalla de inicio y revisar las aplicaciones instaladas. Identificar aquellas que no se han usado en semanas o meses. Mantener pulsado el ícono de la aplicación y seleccionar “Eliminar app”. Confirmar la eliminación y repetir el proceso con todas las apps no necesarias. Recordar que siempre podrás reinstalarlas desde la App Store si cambias de opinión.

Cómo liberar almacenamiento gestionando WhatsApp y Telegram

Las aplicaciones de mensajería, especialmente WhatsApp y Telegram, pueden ocupar varios gigabytes del almacenamiento del iPhone. Para optimizar el espacio:

En WhatsApp : Ir a Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento. Borrar archivos pesados de chats y limpiar la caché.

En Telegram : Ajustes > Datos y almacenamiento > Uso de almacenamiento. Reducir el tamaño máximo de la caché y eliminar archivos temporales no necesarios.



Reinicio del sistema: paso a paso

Un reinicio controlado del sistema puede ayudar a resolver fallos menores y liberar recursos:

Cerrar todas las aplicaciones abiertas.

Mantener presionado el botón lateral y deslizar para apagar el dispositivo .

Esperar unos segundos y volver a encender el iPhone.

Realizar este proceso una o dos veces al mes para prevenir ralentizaciones.

Limpieza de caché y control de pestañas

Safari puede ser una fuente importante de acumulación de datos. Para mejorar el rendimiento:

Abrir Ajustes > Safari .

Seleccionar “ Borrar historial y datos de sitios web ” para vaciar la caché.

Revisar las pestañas abiertas en el navegador y cerrar todas las que no sean necesarias.

Usar la Lista de lectura o favoritos para conservar solo lo importante.

Cómo evitar que la galería de fotos ocupes todo el espacio

Gestionar periódicamente la galería ayuda a mantener el almacenamiento bajo control:

Abrir la app Fotos .

Seleccionar y eliminar fotos duplicadas, screenshots y vídeos sin relevancia .

Revisar la carpeta “Eliminados recientemente” y vaciarla para liberar espacio de forma definitiva.

Considerar el uso de apps que identifican archivos repetidos.

Optimiza ajustes y sistema operativo paso a paso

Algunos cambios sencillos en la configuración pueden hacer la diferencia:

Ir a Ajustes > General > Actualización en segundo plano.

Desactivar la función en todas las aplicaciones que no requieran estar actualizadas continuamente.

Mantener el iPhone actualizado a la última versión estable de iOS.

Restaurar el iPhone a estado de fábrica

Si tras aplicar todos estos pasos el dispositivo sigue presentando problemas, la restauración de fábrica es la medida definitiva:

Realizar una copia de seguridad de todos los datos importantes.

Ir a Ajustes > General > Transferir o restablecer iPhone > Borrar contenidos y ajustes .

Seguir las instrucciones en pantalla para completar el proceso.

Aplicando estas rutinas y ajustes de manera periódica es posible conservar la velocidad y el espacio de almacenamiento casi como el primer día, asegurando un funcionamiento óptimo y prolongando la vida útil del dispositivo.

Nueva función de WhatsApp para iPhone

WhatsApp ha incorporado para usuarios de iPhone la función de crear recordatorios personalizados asociados a mensajes concretos, disponible desde la versión 25.25.74 en iOS.

Ahora, al seleccionar cualquier mensaje, se puede programar una alerta con intervalos predefinidos o personalizados. Al llegar la hora establecida, se muestra una notificación con el texto y archivos adjuntos, facilitando la gestión de tareas y la organización sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas. Un icono de campana identifica los mensajes con recordatorio activo.