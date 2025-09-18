Tecno

iPhone lento o sin espacio: claves para devolverle el rendimiento de fábrica

Eliminar aplicaciones en desuso, gestionar la caché de WhatsApp o Safari y reiniciar el sistema regularmente permiten disfrutar de un iPhone ágil y evitar saturación de espacio a largo plazo

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Consejos clave para mantener la
Consejos clave para mantener la velocidad y el almacenamiento óptimos en el iPhone - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrenar un iPhone transmite una sensación inigualable de fluidez y potencia. Sin embargo, con el paso de los meses, hasta el modelo más avanzado puede empezar a mostrar síntomas de lentitud o problemas de almacenamiento.

Lejos de deberse a fallos de hardware, en la mayoría de los casos estas ralentizaciones tienen origen en la acumulación de datos, aplicaciones y archivos que sobrecargan el sistema.

Aplicaciones que ya no usas: cómo eliminarlas correctamente

Un hábito efectivo para mantener el dispositivo ágil es hacer limpieza de apps cada dos o tres meses. El proceso puede organizarse así:

Cómo prevenir la lentitud en
Cómo prevenir la lentitud en el iPhone: limpieza periódica, gestión de fotos y ajustes recomendados - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
  1. Acceder a la pantalla de inicio y revisar las aplicaciones instaladas.
  2. Identificar aquellas que no se han usado en semanas o meses.
  3. Mantener pulsado el ícono de la aplicación y seleccionar “Eliminar app”.
  4. Confirmar la eliminación y repetir el proceso con todas las apps no necesarias.
  5. Recordar que siempre podrás reinstalarlas desde la App Store si cambias de opinión.

Cómo liberar almacenamiento gestionando WhatsApp y Telegram

Las aplicaciones de mensajería, especialmente WhatsApp y Telegram, pueden ocupar varios gigabytes del almacenamiento del iPhone. Para optimizar el espacio:

  • En WhatsApp:
    • Ir a Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento.
    • Borrar archivos pesados de chats y limpiar la caché.
  • En Telegram:
    • Ajustes > Datos y almacenamiento > Uso de almacenamiento.
    • Reducir el tamaño máximo de la caché y eliminar archivos temporales no necesarios.
Revisar apps, optimizar el almacenamiento
Revisar apps, optimizar el almacenamiento y realizar pequeños reinicios mensuales son prácticas que prolongan la fluidez y la vida útil del teléfono de Apple - Crédito Apple

Reinicio del sistema: paso a paso

Un reinicio controlado del sistema puede ayudar a resolver fallos menores y liberar recursos:

  • Cerrar todas las aplicaciones abiertas.
  • Mantener presionado el botón lateral y deslizar para apagar el dispositivo.
  • Esperar unos segundos y volver a encender el iPhone.
  • Realizar este proceso una o dos veces al mes para prevenir ralentizaciones.

Limpieza de caché y control de pestañas

Safari puede ser una fuente importante de acumulación de datos. Para mejorar el rendimiento:

  • Abrir Ajustes > Safari.
  • Seleccionar “Borrar historial y datos de sitios web” para vaciar la caché.
  • Revisar las pestañas abiertas en el navegador y cerrar todas las que no sean necesarias.
  • Usar la Lista de lectura o favoritos para conservar solo lo importante.
Los mejores trucos para liberar
Los mejores trucos para liberar espacio y acelerar el iPhone: WhatsApp, Safari y galería bajo control - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo evitar que la galería de fotos ocupes todo el espacio

Gestionar periódicamente la galería ayuda a mantener el almacenamiento bajo control:

  • Abrir la app Fotos.
  • Seleccionar y eliminar fotos duplicadas, screenshots y vídeos sin relevancia.
  • Revisar la carpeta “Eliminados recientemente” y vaciarla para liberar espacio de forma definitiva.
  • Considerar el uso de apps que identifican archivos repetidos.

Optimiza ajustes y sistema operativo paso a paso

Algunos cambios sencillos en la configuración pueden hacer la diferencia:

  • Ir a Ajustes > General > Actualización en segundo plano.
  • Desactivar la función en todas las aplicaciones que no requieran estar actualizadas continuamente.
  • Mantener el iPhone actualizado a la última versión estable de iOS.
Limpiar el carrete de fotos,
Limpiar el carrete de fotos, reducir la caché de mensajes y cerrar pestañas abiertas ayuda a evitar bloqueos y problemas de rendimiento - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Restaurar el iPhone a estado de fábrica

Si tras aplicar todos estos pasos el dispositivo sigue presentando problemas, la restauración de fábrica es la medida definitiva:

  • Realizar una copia de seguridad de todos los datos importantes.
  • Ir a Ajustes > General > Transferir o restablecer iPhone > Borrar contenidos y ajustes.
  • Seguir las instrucciones en pantalla para completar el proceso.

Aplicando estas rutinas y ajustes de manera periódica es posible conservar la velocidad y el espacio de almacenamiento casi como el primer día, asegurando un funcionamiento óptimo y prolongando la vida útil del dispositivo.

Nueva función de WhatsApp para iPhone

Recordatorios integrados llegan a WhatsApp
Recordatorios integrados llegan a WhatsApp para iPhone y revolucionan la gestión de tareas (Foto: Meta)

WhatsApp ha incorporado para usuarios de iPhone la función de crear recordatorios personalizados asociados a mensajes concretos, disponible desde la versión 25.25.74 en iOS.

Ahora, al seleccionar cualquier mensaje, se puede programar una alerta con intervalos predefinidos o personalizados. Al llegar la hora establecida, se muestra una notificación con el texto y archivos adjuntos, facilitando la gestión de tareas y la organización sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas. Un icono de campana identifica los mensajes con recordatorio activo.

