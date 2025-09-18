Tecno

Cinco dispositivos para transformar cualquier televisor en Smart TV en 2025

Soluciones asequibles y fáciles de instalar ofrecen acceso a streaming, asistentes de voz y funciones avanzadas en la mayoría de los modelos con HDMI

Renzo Gonzales

Con estos dispositivos, los modelos de televisores económicos o antiguos pueden convertirse en Smart TV. (Unsplash)

Disfrutar de las ventajas de un Smart TV ya no implica reemplazar el televisor antiguo ni realizar una gran inversión. Existen dispositivos que permiten transformar cualquier equipo con puerto HDMI en un centro de entretenimiento inteligente, lo que facilita el acceso a plataformas de streaming, aplicaciones y funciones avanzadas de manera sencilla y asequible.

Estos reproductores de streaming han experimentado un crecimiento notable en Latinoamérica, donde su bajo costo y facilidad de uso los han posicionado como una alternativa práctica frente a la compra de un televisor inteligente nuevo.

Su funcionamiento es simple: se conectan al televisor mediante el puerto HDMI y, con acceso a internet, ofrecen acceso directo a servicios como YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max y Spotify, entre otros. Así, eliminan la necesidad de depender de un teléfono móvil o una computadora para consumir contenido digital en la pantalla grande.

Estos dispositivos permiten acceder a las aplicaciones de streaming más populares. (Imagen ilustrativa Infobae)

El atractivo de estos dispositivos no se limita al acceso a plataformas de streaming. Muchos modelos permiten instalar nuevas aplicaciones, crear perfiles personalizados, recibir actualizaciones automáticas y, en algunos casos, conectar periféricos como teclados o discos duros externos a través de puertos USB. El único requisito indispensable es que el televisor cuente con un puerto HDMI, lo que los hace compatibles con la mayoría de los equipos fabricados en los últimos años.

Dispositivos para convertir televisor en Smart TV en 2025

En el mercado de 2025, cinco dispositivos destacan por su rendimiento, variedad de funciones y precios competitivos. El Xiaomi TV BOX S 4K se presenta como una de las opciones más completas, con resolución 4K, almacenamiento interno amplio, sistema Android TV y acceso total a la Play Store. Además, permite instalar aplicaciones desde fuentes externas y conectar dispositivos USB, como discos duros o teclados. Su precio ronda los $ 69,99.

Para quienes priorizan la portabilidad, el Xiaomi TV Stick 4K ofrece prestaciones similares en un formato compacto. También utiliza Android TV, soporta resolución 4K y permite instalar aplicaciones externas, lo que lo convierte en una alternativa versátil para quienes desean llevar su experiencia Smart TV a diferentes lugares. Su precio aproximado es de $ 59,99.

El Roku Express 4K se distingue por su sencillez y facilidad de uso. Su interfaz intuitiva facilita la navegación y, aunque no permite instalar aplicaciones externas, su tienda de apps es variada y de acceso simple. Este modelo es uno de los más accesibles del mercado, con precios desde $ 27,25.

Roku Express 4K y Chromecast, dos de los dispositivos para convertir un televisor en Smart TV. (Composición Infobae)

Chromecast con Google TV, el dispositivo oficial de Google, combina la experiencia de Android TV con una integración total al ecosistema de la compañía. Permite utilizar el asistente de voz y compartir contenido desde el teléfono móvil con facilidad. Su precio se sitúa en torno a los $ 49,99.

Por último, el Amazon Fire TV Stick 4K compite directamente con el Chromecast, lo cual ofrece acceso a una amplia gama de aplicaciones, compatibilidad total con Alexa y sincronización con otros dispositivos del ecosistema de Amazon. A pesar de su tamaño reducido, proporciona un rendimiento destacado y su precio parte desde los $ 49,99.

¿Qué dispositivo elegir según el tipo de usuario?

La elección del dispositivo más adecuado depende de las necesidades y preferencias de cada usuario. Quienes buscan mayor potencia, capacidad de almacenamiento y opciones de personalización encontrarán en los modelos de Xiaomi una alternativa robusta.

Para quienes valoran la rapidez y la simplicidad, Roku representa una solución eficiente. Por su parte, quienes desean integrar el televisor a un ecosistema tecnológico más amplio pueden optar por Chromecast con Google TV o Fire TV Stick 4K, que ofrecen una experiencia conectada con los servicios de Google o Amazon.

