Tecno

Ahora Duolingo mostrará en LinkedIn tu nivel de inglés u otro idioma

Al vincular la cuenta de Duolingo con la de LinkedIn, cada usuario podrá exhibir de forma automática y validada la puntuación alcanzada en la plataforma

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
La compañía busca que el
La compañía busca que el puntaje de Duolingo se convierta en un estándar internacional para medir el progreso en el aprendizaje de idiomas. (LinkedIn)

Ahora, los usuarios de Duolingo podrán mostrar en LinkedIn su nivel de inglés u otros idiomas de manera precisa y verificada. La compañía anunció recientemente, durante su evento anual Duocon 2025, que ha lanzado una integración que permitirá compartir el puntaje de Duolingo directamente en los perfiles de esta red profesional.

Según detalló la empresa, esta funcionalidad busca reemplazar descripciones poco exactas como “fluido” o “básico”, ofreciendo un indicador objetivo y actualizado del dominio lingüístico.

El proceso será sencillo: al vincular la cuenta de Duolingo con la de LinkedIn, cada usuario podrá exhibir de forma automática y validada la puntuación alcanzada en la plataforma. “Nuestro objetivo siempre ha sido poner la mejor educación del mundo al alcance de todos. Con estas actualizaciones, damos un gran paso en esa dirección”, afirmó Luis von Ahn, cofundador y director ejecutivo de Duolingo, durante una intervención en el evento.

Así puedes agregar tu puntaje
Así puedes agregar tu puntaje de Duolingo a tu perfil de LinkedIn. (X.com)

La despliegue de esta nueva función comenzó el 15 de septiembre para algunos usuarios seleccionados, mientras que la implementación global se completará a finales de septiembre. La compañía declaró que el avance representa el primer movimiento significativo en su proyecto para que el putnaje de Duolingo se convierta en un estándar internacional para medir el progreso en el aprendizaje de idiomas.

Desde la perspectiva de la empresa, la alianza con LinkedIn persigue también un impacto más allá de lo educativo: “Duolingo pretende que los reclutadores tengan una referencia confiable al evaluar competencias lingüísticas y que los estudiantes ganen mayor visibilidad en sus perfiles profesionales”, de acuerdo con la información presentada en el evento.

Nuevas funciones de Duolingo

En el mismo marco, Duolingo anunció la expansión de su curso de ajedrez, que a partir de ahora estará disponible en Android y, próximamente, ofrecerá un modo jugador contra jugador (PvP) en iOS. Esta característica permitirá enfrentar a otros usuarios en tiempo real, reforzando el componente social y competitivo del aprendizaje.

Duolingo. (Reuters)
Duolingo. (Reuters)

La plataforma también presentó mejoras vinculadas a la inteligencia artificial en sus videollamadas, con la tutora virtual Lily como elemento destacado. Esta actualización tiene como objetivo que las sesiones de conversación sean más naturales y accesibles para los suscriptores de Duolingo MAX.

La integración del puntaje de Duolingo en LinkedIn, la llegada del modo PvP al curso de ajedrez y las mejoras en la práctica oral confirman, según la propia empresa, una estrategia orientada a conectar los logros dentro de la app con oportunidades y certificaciones valoradas en el entorno profesional.

Mejoras recientes en Duolingo

Duolingo ha renovado los cursos principales para adaptarlos al Marco Común Europeo de Referencia para los Idiomas (MCER), permitiendo que los estudiantes de inglés, francés, alemán, japonés, italiano y chino avancen desde habilidades básicas hasta la producción de argumentos complejos.

Duolingo. (Unsplash)
Duolingo. (Unsplash)

Las lecciones han sido diseñadas para abordar objetivos concretos según cada nivel, facilitando el reconocimiento de palabras en contextos cotidianos, la capacidad de hablar sobre actividades pasadas y la redacción de correos formales, hasta alcanzar competencias de debate oral y escrito.

La oferta para usuarios hispanohablantes también ha crecido, con acceso a cursos de todos los idiomas populares del mundo, sin costo adicional. Al seleccionar el ícono de bandera, quienes aprenden pueden explorar y comenzar cualquier curso que deseen, ampliando así sus posibilidades de estudio y desarrollo lingüístico.

En paralelo, las nuevas rutas de aprendizaje incluyen más ejercicios de pronunciación y comprensión auditiva, incorporando herramientas como lecciones de conversación, podcasts denominados DuoRadio y la opción de utilizar el micrófono para traducir ejercicios. A esto se suma el acceso ilimitado, para suscriptores de Duolingo Max, a videollamadas con un chatbot de inteligencia artificial, ofreciendo oportunidades dinámicas y personalizadas para practicar conversación real en el idioma elegido.

Temas Relacionados

DuolingoLinkedInAppsAplicacionesLo último en tecnología

Últimas Noticias

Nintendo Switch 2 enciende los motores con nuevo comercial junto a Regina Sirvent y Mario Kart

En el spot, la deportista demuestra cómo la comunicación en tiempo real —habilitada por GameChat— favorece una experiencia compartida, dinámica y divertida

Nintendo Switch 2 enciende los

Glosario de tecnología: qué significa Sistema de gestión de base de datos

Con el paso de los años es cada vez más difícil imaginar la vida sin tecnología, por lo que es necesario saber más de ella

Glosario de tecnología: qué significa

Cristiano Ronaldo y sus inversiones en tecnología: desde apps hasta dispositivos de fitness

En los últimos años, ‘CR7′ ha incidido directamente en el desarrollo de nuevos productos y plataformas

Cristiano Ronaldo y sus inversiones

Qué significa que una persona hable sola y en voz alta, según la IA y la psicología

Muchas personas recurren a este hábito para organizar pensamientos, expresar emociones o simplemente enfrentarse a tareas diarias

Qué significa que una persona

Cómo se cuida una orquídea en casa, según la IA y expertos

Una de las consultas más comunes en internet es respondida por chatbots y especialistas

Cómo se cuida una orquídea
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una mujer está internada con

Una mujer está internada con el 60% del cuerpo quemado y detuvieron a su novio como sospechoso del ataque

“Humanidad y sentido común”: los argumentos para no acusar ni cobrarles a presos que dañan las cárceles

Detuvieron a un sospechoso por el crimen del turista argentino en Río de Janeiro

Pastel de papa: cuatro recetas ideales para reinterpretar un clásico de la gastronomía argentina

Al gran teatro argentino, salud: los Premios María Guerrero reconocieron la producción 2024

INFOBAE AMÉRICA
¿Es Ozempic un medicamento milagroso?:

¿Es Ozempic un medicamento milagroso?: qué dicen los expertos

Contrabando de diésel drenó más de 120 millones de dólares del Estado ecuatoriano

Qué mecanismos cerebrales se activan en personas con formación musical, según un estudio

El hallazgo de restos humanos en un museo universitario de Tasmania despierta la polémica por su uso no autorizado

Europa advirtió a Irán que no ha cumplido las condiciones para evitar el regreso de las sanciones de la ONU por su programa nuclear

TELESHOW
Ricardo Darín contó cómo vive

Ricardo Darín contó cómo vive la llegada de su primer nieto: “Voy a ser el peor abuelo”

Pepe Cibrián denunció a los herederos de Ángel Mahler por fraude y estafa: “Reclamo lo que es mío”

Jimena Barón mostró cómo cambió su cuerpo dos meses después de haber sido mamá: “Es una locura, che”

Fede Bal reveló si estaría con alguna de las hijas de Marcelo Tinelli: “Tal vez un mensaje a Cande le mandé”

La angustia de Daniela Celis por el estado de Thiago Medina: “Presentó nuevos registros febriles”