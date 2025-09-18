Ahora Duolingo mostrará en LinkedIn tu nivel de inglés u otro idioma

La compañía busca que el puntaje de Duolingo se convierta en un estándar internacional para medir el progreso en el aprendizaje de idiomas. (LinkedIn)

Ahora, los usuarios de Duolingo podrán mostrar en LinkedIn su nivel de inglés u otros idiomas de manera precisa y verificada. La compañía anunció recientemente, durante su evento anual Duocon 2025, que ha lanzado una integración que permitirá compartir el puntaje de Duolingo directamente en los perfiles de esta red profesional.

Según detalló la empresa, esta funcionalidad busca reemplazar descripciones poco exactas como “fluido” o “básico”, ofreciendo un indicador objetivo y actualizado del dominio lingüístico.

El proceso será sencillo: al vincular la cuenta de Duolingo con la de LinkedIn, cada usuario podrá exhibir de forma automática y validada la puntuación alcanzada en la plataforma. “Nuestro objetivo siempre ha sido poner la mejor educación del mundo al alcance de todos. Con estas actualizaciones, damos un gran paso en esa dirección”, afirmó Luis von Ahn, cofundador y director ejecutivo de Duolingo, durante una intervención en el evento.

La despliegue de esta nueva función comenzó el 15 de septiembre para algunos usuarios seleccionados, mientras que la implementación global se completará a finales de septiembre. La compañía declaró que el avance representa el primer movimiento significativo en su proyecto para que el putnaje de Duolingo se convierta en un estándar internacional para medir el progreso en el aprendizaje de idiomas.

Desde la perspectiva de la empresa, la alianza con LinkedIn persigue también un impacto más allá de lo educativo: “Duolingo pretende que los reclutadores tengan una referencia confiable al evaluar competencias lingüísticas y que los estudiantes ganen mayor visibilidad en sus perfiles profesionales”, de acuerdo con la información presentada en el evento.

Nuevas funciones de Duolingo

En el mismo marco, Duolingo anunció la expansión de su curso de ajedrez, que a partir de ahora estará disponible en Android y, próximamente, ofrecerá un modo jugador contra jugador (PvP) en iOS. Esta característica permitirá enfrentar a otros usuarios en tiempo real, reforzando el componente social y competitivo del aprendizaje.

La plataforma también presentó mejoras vinculadas a la inteligencia artificial en sus videollamadas, con la tutora virtual Lily como elemento destacado. Esta actualización tiene como objetivo que las sesiones de conversación sean más naturales y accesibles para los suscriptores de Duolingo MAX.

La integración del puntaje de Duolingo en LinkedIn, la llegada del modo PvP al curso de ajedrez y las mejoras en la práctica oral confirman, según la propia empresa, una estrategia orientada a conectar los logros dentro de la app con oportunidades y certificaciones valoradas en el entorno profesional.

Mejoras recientes en Duolingo

Duolingo ha renovado los cursos principales para adaptarlos al Marco Común Europeo de Referencia para los Idiomas (MCER), permitiendo que los estudiantes de inglés, francés, alemán, japonés, italiano y chino avancen desde habilidades básicas hasta la producción de argumentos complejos.

Las lecciones han sido diseñadas para abordar objetivos concretos según cada nivel, facilitando el reconocimiento de palabras en contextos cotidianos, la capacidad de hablar sobre actividades pasadas y la redacción de correos formales, hasta alcanzar competencias de debate oral y escrito.

La oferta para usuarios hispanohablantes también ha crecido, con acceso a cursos de todos los idiomas populares del mundo, sin costo adicional. Al seleccionar el ícono de bandera, quienes aprenden pueden explorar y comenzar cualquier curso que deseen, ampliando así sus posibilidades de estudio y desarrollo lingüístico.

En paralelo, las nuevas rutas de aprendizaje incluyen más ejercicios de pronunciación y comprensión auditiva, incorporando herramientas como lecciones de conversación, podcasts denominados DuoRadio y la opción de utilizar el micrófono para traducir ejercicios. A esto se suma el acceso ilimitado, para suscriptores de Duolingo Max, a videollamadas con un chatbot de inteligencia artificial, ofreciendo oportunidades dinámicas y personalizadas para practicar conversación real en el idioma elegido.