Semana laboral de cuatro días, el próximo plan de las empresas gracias a la inteligencia artificial

La semana laboral de cinco días podría reducirse a cuatro gracias a la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La semana laboral de cinco días ha sido una constante por más de un siglo en la mayoría de países, pero múltiples experimentos y el avance de la inteligencia artificial abren la puerta a futuro en el que esa jornada se reduzca a cuatro días.

Esta perspectiva no proviene solo de innovadores empresariales ni de quienes buscan un mejor equilibrio entre vida y trabajo, sino también de la visión de líderes tecnológicos como Bill Gates y Jensen Huang, quienes anticipan que la tecnología podría hacer realidad semanas laborales mucho más breves.

Cómo la IA permitiría semanas laborales más cortas

Las restricciones impuestas por la pandemia, sumadas a la transformación digital, desencadenaron una serie de cambios estructurales en el mundo empresarial. Entre las iniciativas más impactantes se encuentra la reducción de la semana laboral de cinco a cuatro días, una posibilidad que gana terreno a medida que la automatización y el uso de la IA se integran a los procesos cotidianos de las empresas.

Datos recopilados en 2023 por el portal Tech.co, con sede en Londres, muestran que el 29% de las empresas en EE.UU. que ya han adoptado la semana laboral de cuatro días emplean intensivamente herramientas de IA como ChatGPT para optimizar su funcionamiento.

El 29% de las empresas en EE.UU. con semana laboral de cuatro días usan intensivamente IA.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese porcentaje contrasta significativamente con el 8% de empresas que operan con esquemas tradicionales de cinco días y que explotan de igual modo la inteligencia artificial.

Los beneficios directos de la IA son tan notables que el 93% de las empresas que han incorporado esta tecnología afirman estar abiertas a la adopción definitiva de la semana más corta. Entre quienes no han dado ese paso a la digitalización avanzada, menos de la mitad siquiera considera viable reducir el tiempo semanal de trabajo.

Experiencias como la de la agencia británica Driftime ilustran el cambio de paradigma. Según su fundador, Abb-d Taiyo, delegar tareas rutinarias y lentas a sistemas inteligentes permitió que la plantilla concentre su tiempo en actividades de mayor aporte y creatividad.

Este cambio evitó caídas en la productividad y elevó la calidad de los resultados y la satisfacción del equipo, consolidando una correlación directa entre el bienestar de las personas y los estándares de excelencia alcanzados.

El 93% de las empresas que adoptaron IA están abiertas a la semana laboral más corta.(Imagen Ilustrativa Infobae)

En la empresa TechNET IT Recruitment, el impacto ha sido igualmente significativo. El director, Shayne Simpson, detalla cómo la IA posibilitó recortes de al menos 21 horas semanales en labores manuales, como la gestión de datos, envío de notificaciones y selección de candidatos.

Esta ganancia se traduce en una reducción de diez días en el tiempo necesario para cubrir vacantes y un aumento en la motivación de los empleados, quienes pueden aprovechar el viernes libre para descansar o dedicarse a intereses personales.

Además, la eficiencia resultante atrae talento experimentado que busca procesos ágiles y nuevos profesionales que ven con entusiasmo la adopción de herramientas del futuro.

Qué piensan Bill Gates y Jensen Huang sobre una jornada laboral más corta

Jensen Huang, CEO de Nvidia, sostiene que la transformación digital impulsada por la inteligencia artificial propiciará semanas laborales de cuatro días.

Para Huang la automatización permite a empleados enfocarse en tareas creativas y de mayor valor.(REUTERS/Kent Nishimura/File Photo)

“Los avances de la IA provocarán que las personas solo trabajen cuatro días a la semana, porque esta tecnología hará tareas costosas para realizarlas en el menor tiempo posible”, dijo a Fox Business Network.

Para Huang, la automatización reduce los plazos dedicados a tareas repetitivas y redefine el balance entre vida personal y profesional.

Sin embargo, Huang alerta sobre la paradoja de una potencial sobreocupación: mientras la IA libera tiempo, también surgen oportunidades para desarrollar más ideas o iniciar nuevos proyectos.

Por su parte, Bill Gates, cofundador de Microsoft, estima que la IA podría llevar las semanas laborales a solo dos o tres días en la próxima década.

Bill Gates y Jensen Huang prevén semanas laborales más cortas impulsadas por la IA. (Reuters)

En un episodio de The Tonight Show con Jimmy Fallon, dijo que “gracias a la IA, creo que la semana laboral de tres días o incluso menos llegará antes de lo que pensamos. No todos los trabajos desaparecerán, pero muchos sectores se verán profundamente transformados”.

Esta postura refuerza la idea de que la reducción de la jornada podría aliviar la agenda y posibilitar nuevas formas de creatividad, desarrollo personal y prosperidad económica.