Cómo la inteligencia artificial transformará la próxima Copa Mundial de fútbol 2026

Imagen de archivo del logo de la FIFA para la sede de Nueva York/Nueva Jersey del Mundial de 2026, durante su presentación en Times Square, Nueva York, EEUU. 18 mayo 2023. REUTERS/Brendan McDermid

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se presenta como un escenario clave para la integración de inteligencia artificial y tecnología avanzada. Este evento no solo servirá como modelo de innovación para la industria deportiva, sino que también marcará un referente para empresas que buscan impulsar su propia transformación digital.

La FIFA ha decidido convertir el mayor torneo de fútbol del mundo en una vitrina tecnológica, con el objetivo de globalizar el deporte y conectar con los aficionados de formas inéditas. Para la edición de 2026, la organización implementará herramientas de IA que permitirán personalizar la experiencia de más de seis mil millones de espectadores, optimizar el análisis de jugadas en tiempo real y ofrecer datos estratégicos a entrenadores y árbitros junto a Lenovo y Motorola.

Esta integración tecnológica busca mejorar la precisión en la toma de decisiones y entregar contenido adaptado a los intereses de cada usuario, como estadísticas en vivo y repeticiones exclusivas.

Habrá en el Mundial 2026 una infraestructura avanzada para transformar el análisis en tiempo real durante el torneo. REUTERS/Cristian De Marchena

En el centro de esta transformación se encuentra Lenovo que desplegará una infraestructura compuesta por laptops ThinkPad, tablets, servidores y smartphones Motorola. Estas soluciones, respaldadas por servicios especializados, permitirán coordinar operaciones globales, procesar grandes volúmenes de datos y garantizar una experiencia segura y personalizada para los aficionados.

El torneo servirá como ejemplo de cómo la estrategia y la tecnología, cuando se integran de manera efectiva, pueden impulsar la competitividad y redefinir la interacción entre el deporte y su audiencia.

Augusto Rosa, gerente general de Lenovo Colombia, afirmó: “el fútbol, al igual que los negocios, enfrenta el desafío de adaptarse a expectativas cambiantes, generar valor y operar con máxima eficiencia.”

Actualmente, existen características con IA local para mejorar la eficiencia y la seguridad de los usuarios. (Motorola)

Por su parte, Diana Pérez, gerente general de Motorola Colombia, dijo: “en Motorola entendemos la innovación como la capacidad de transformar la experiencia móvil con soluciones que sean realmente útiles para las personas y las empresas.”

Inteligencia artificial: por qué interesa en las empresas latinas

El interés por la inteligencia artificial no se limita al ámbito deportivo. Según el estudio CIO Playbook 2025 de Lenovo e IDC, el 65% de las empresas en América Latina explora activamente la adopción de IA, aunque muchas enfrentan obstáculos como la falta de infraestructura adecuada y la ausencia de una estrategia clara. El informe enfatiza que la clave para convertir la IA en resultados tangibles radica en contar con visión, planificación y aliados tecnológicos confiables.

Para responder a estos desafíos, Lenovo y Motorola han desarrollado un modelo integral de adopción de IA que abarca desde la evaluación estratégica hasta la implementación y el soporte tecnológico. Este enfoque permite a las empresas identificar áreas de alto impacto, diseñar hojas de ruta personalizadas y maximizar el retorno de inversión, replicando el nivel de innovación que se verá en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las alianzas estratégicas impulsan la transformación digital en la industria deportiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Microsoft apoya la estrategia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La colaboración con Microsoft representa otro pilar fundamental en esta estrategia. Los dispositivos Lenovo equipados con Windows 11 y tecnología Copilot+ marcan un avance significativo en la transformación digital, al permitir que la IA opere localmente en los equipos.

Los nuevos Copilot+ PCs están diseñados para ejecutar más de 40 billones de operaciones por segundo, lo que se traduce en una experiencia más rápida, segura y eficiente para los usuarios.

En el contexto de la Copa Mundial, esta tecnología será clave para habilitar funciones impulsadas por IA en tiempo real, mejorando la productividad, la creatividad y la eficiencia energética.

Hoy en día, esta Yoga tiene un sistema de refrigeración que mantiene un rendimiento estable durante sesiones intensas

Tabletas inteligentes Lenovo para gamers, creadores y estudiantes

En el ámbito de consumo, se anunció la nueva generación de tabletas inteligentes diseñadas para distintos perfiles de usuario: gamers, creadores y estudiantes. La Legion Tab ofrece una experiencia de juego similar a la de una consola, con un procesador Snapdragon 8 Gen 3, pantalla PureSight de 8,8 pulgadas con resolución 2.5K y tasa de refresco de 165 Hz, además de altavoces estéreo y retroalimentación háptica. Su sistema de refrigeración ColdFront y la conectividad avanzada con Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4 permiten sesiones de juego intensas y portabilidad total.

Para los creadores, la Yoga Tab Plus integra inteligencia artificial con herramientas como Lenovo AI Note y AI Transcript, que ayudan a la transcripción de voz y la organización de proyectos. Su procesador Snapdragon 8 Gen 3 permite ejecutar modelos de lenguaje avanzados localmente, mientras que la pantalla PureSight Pro 3K de 12,7 pulgadas y el sonido Harman Kardon ofrecen una experiencia visual y auditiva envolvente. Incluso se mostraron los accesorios como el Lenovo Tab Pen Pro y el teclado ergonómico 2 en 1.

La Idea Tab Pro, orientada a estudiantes y usuarios que requieren productividad en movilidad, incorpora un procesador MediaTek Dimensity 8300 que mejora el rendimiento en un 60% respecto a la generación anterior. Su pantalla 3K de 12,7 pulgadas a 144 Hz y el sonido Quad JBL con Dolby Atmos garantizan una experiencia inmersiva, mientras que la batería de 10.200 mAh asegura autonomía durante toda la jornada.