iOS 26 llega a iPhone: cinco novedades más relevantes que debes conocer sobre la actualización de Apple

IOS 26 revoluciona el diseño y las funciones del iPhone con su mayor actualización en una década.

Con el lanzamiento de iOS 26, los usuarios de iPhone encuentran uno de los mayores rediseños de software de Apple en más de una década. Esta nueva versión introduce cambios estéticos emblemáticos y reinventa varias funcionalidades del dispositivo.

Así que para aquellos usuarios de estos celulares, traemos las cinco funciones más relevantes de esta actualización, sus características principales, beneficios y las instrucciones precisas para activarlas.

Cuáles son las novedades principales de iOS 26

Liquid Glass

Este lenguaje visual cambia la experiencia visual gracias a su estética translúcida, similar al cristal. A diferencia de anteriores actualizaciones, Liquid Glass adapta la interfaz del iPhone de manera dinámica al contenido y entorno del usuario.

Desde los interruptores hasta la pantalla de inicio y el centro de control, todo adquiere una nueva profundidad visual y un aire futurista sin perder la reconocida usabilidad de la marca.

La nueva interfaz Liquid Glass aporta transparencia y dinamismo a la experiencia visual del iPhone. (Apple)

Los usuarios ahora pueden convertir los iconos de sus aplicaciones en transparentes, combinando la transparencia con los fondos.

Para modificar los iconos y aprovechar al máximo el efecto Liquid Glass, basta con ubicarse en la pantalla de inicio, pulsar sobre una zona vacía hasta que los iconos comiencen a ‘temblar’, seleccionar “Editar”, posteriormente “Personalizar” y, finalmente, elegir la opción “Traslúcido”.

Filtro inteligente de llamadas para combatir el spam

Otra innovación de iOS 26 dirigida a mejorar la calidad de vida digital es el filtro avanzado de llamadas. Este sistema incorpora inteligencia artificial para responder automáticamente las llamadas de números desconocidos, transcribir el motivo de la llamada e, incluso, permitir que el usuario decida si quiere atenderla o no.

Este asistente inteligente resulta crucial en la batalla contra llamadas indeseadas y spam, que se ha convertido en uno de los principales inconvenientes para los usuarios de smartphones.

El filtro inteligente de llamadas de iOS 26 utiliza IA para combatir el spam y mejorar la gestión de llamadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la función “Hold Assist” detecta la música de espera cuando se contacta a servicios de atención al cliente y mantiene la llamada en cola hasta que un operador real esté disponible, liberando al usuario de largas e improductivas esperas.

El proceso de activación consiste en acceder a Ajustes, luego a Apps, seleccionar “Teléfono” y en el apartado de filtrado se puede elegir “Solicitar motivo de la llamada” o activar la opción de “Silenciar”, en cuyo caso las llamadas desconocidas pasarán directamente al buzón de voz.

Gestión de batería inteligente

La autonomía siempre ha sido uno de los aspectos más valorados por los usuarios de smartphones, y Apple responde a esa demanda con una nueva modalidad en la gestión de recurso energético. El sistema denominado Consumo Adaptativo introduce inteligencia artificial para monitorizar el uso del dispositivo y ajustar dinámicamente el consumo de batería.

Así, cuando el sistema detecta un mayor consumo, aplica automatizaciones para prolongar la duración de la batería sin que el usuario deba intervenir manualmente.

La gestión de batería inteligente con Consumo Adaptativo extiende la autonomía del iPhone de forma automática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta función es posible que ya se encuentre habilitada por defecto en los dispositivos con iOS 26. Para revisarlo o configurarlo, hay que dirigirse a Ajustes, entrar en el apartado “Batería”, y seleccionar la opción “Modo de consumo”. En la pestaña “Consumo adaptativo” se podrán personalizar las preferencias y obtener informes de uso optimizados.

Traducción simultánea en tiempo real

iOS 26 incorpora un sistema de traducción simultánea impulsado por inteligencia artificial. Esta funcionalidad permite traducir mensajes y llamadas individuales en tiempo real, tanto en la aplicación de Teléfono como en FaceTime. De momento, cubre una selección de idiomas, entre los que se encuentran el inglés, francés, alemán, portugués y español, con promesas de ampliar la lista próximamente.

En la aplicación Mensajes, la traducción simultánea también está disponible para conversaciones escritas en múltiples idiomas, incluyendo japonés, coreano, italiano, chino simplificado, además de los ya citados. Además, aquellos usuarios que utilicen AirPods 4 o AirPods Pro 2 acceden directamente a estas funciones de traducción en sus auriculares durante las conversaciones.

La traducción simultánea en tiempo real llega a llamadas y mensajes en varios idiomas con iOS 26. (Apple)

Esta función se activa de manera automática durante las llamadas y mensajes una vez actualizados los dispositivos a iOS 26 y seleccionadas las preferencias de idioma en las configuraciones de las Apps de Teléfono, FaceTime o Mensajes. Para una configuración más personalizada puede accederse al menú de Ajustes de cada aplicación y activar la opción de traducción simultánea.

Fotos en 3D y personalización de fondos animados

Finalmente, iOS 26 da la posibilidad de dar un efecto tridimensional a las fotos, tanto en la aplicación Fotos como en la pantalla de bloqueo.

Este efecto, denominado “espacialización”, genera una ilusión de profundidad en las imágenes, logrando que personas o mascotas parezcan asomarse fuera de la pantalla. Esta herramienta también permite personalizar la pantalla de bloqueo haciendo que el reloj se adapte de manera dinámica al fondo y a las notificaciones entrantes.

Para añadir el efecto tridimensional a una imagen basta con seleccionar la foto, pulsar el icono de rombo (disponible solo en algunas imágenes compatibles) desde la app Fotos o directamente desde la pantalla de bloqueo. El usuario puede observar la animación moviendo suavemente el dispositivo.

Además, para ajustar el tamaño del reloj en la pantalla de bloqueo, solo hay que mantener presionada la pantalla, seleccionar las esquinas del reloj y estirarlo o modificar el color y la fuente según preferencia.