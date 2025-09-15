iOS 26 llega hoy: cómo actualizar el iPhone y qué modelos son compatibles

Algunas funciones avanzadas de iOS 26 requieren procesadores A17 o superiores. (Apple)

La espera terminó para millones de usuarios de iPhone: este lunes 15 de septiembre de 2025, comienza el despliegue global de iOS 26, una actualización que marca un nuevo capítulo en la estrategia de software de Apple.

Presentado en junio de este año durante la WWDC 2025, el sistema operativo salta del número 18 al 26, alineando la nomenclatura con el año y enfocarse en traer mejoras en capacidades tecnológicas y de seguridad.

El lanzamiento de la nueva versión para móviles coincide con la presentación de los modelos iPhone 17, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Air, que tendrán instalada esta actualización desde el primer día, cuando lleguen al mercado el 19 de septiembre.

Qué novedades trae el iOS 26

El atractivo principal de iOS 26 recae en una renovación estética profunda bajo el concepto Liquid Glass, que introduce elementos translúcidos, bordes suavizados y transparencias en toda la interfaz de usuario.

La actualización iOS 26 estará disponible desde el 15 de septiembre de 2025. (Europa Press)

El rediseño abarca íconos, botones y fondos, diferenciándose de versiones previas y generando una experiencia visual pulida y actualizada, en la que los efectos visuales simulan cristal sobre superficies y colores.

El Centro de Control se adapta a este nuevo lenguaje, permitiendo interacciones visuales más dinámicas y una integración con el contenido de la pantalla que facilita la gestión rápida de funciones habituales.

Apple renueva de modo significativo las aplicaciones nativas: Safari, Fotos, Teléfono y la Cámara. Esta última centra su funcionamiento en dos acciones principales (Foto y Vídeo) y reorganiza el acceso a otros modos mediante deslizamiento, promoviendo la accesibilidad para usuarios de todas las edades.

El sistema ofrece nuevas funciones de accesibilidad, mayor protección frente a amenazas y optimización del rendimiento, lo que resulta especialmente visible en los dispositivos recientes.

El sistema operativo iOS 26 introduce el concepto Liquid Glass en la interfaz. (APPLE)

Se suma la llegada de la app Juegos, que centraliza la experiencia gamer móvil, herramientas mejoradas para FaceTime e iMessage, y nuevas opciones de conectividad dentro del ecosistema Apple.

Qué modelos de iPhone recibirán iOS 26

El listado de iPhone compatibles se convierte en una de las principales áreas de consulta tras cada gran actualización. En esta ocasión, Apple establece como frontera tecnológica el chip A13 Bionic, lo que deja fuera a dispositivos que, hasta ahora, habían recibido soporte durante varios años. Los iPhones aptos para recibir el nuevo iOS 26 incluyen:

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max.

iPhone SE (2ª y 3ª generación).

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max.

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max.

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max.

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max.

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e.

iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air.

De esta manera, cualquier usuario con un terminal lanzado desde 2019 en adelante (a partir de la serie 11 y siguientes) se encuentra en condiciones de actualizar, incluyendo los nuevos modelos que salen al mercado con la versión más reciente preinstalada.

Cabe mencionar que, aunque todos estos modelos reciben iOS 26, algunas funciones avanzadas solo estarán disponibles en los dispositivos equipados con procesadores A17 en adelante, como sucede con el paquete de herramientas basadas en inteligencia artificial que Apple denomina Apple Intelligence.

Los iPhone XR, XS y modelos anteriores quedan fuera de la actualización iOS 26. (Apple)

Cuáles son los iPhone que no son compatibles con iOS 26

La llegada de iOS 26 implica el final del soporte para varios dispositivos veteranos. Entre estos destacan los iPhone XR, iPhone XS, y iPhone XS Max, todos con chip A12 Bionic, cuyos requisitos de memoria, capacidades gráficas y de procesamiento ya no resultan suficientes para sostener las novedades gráficas, de interfaz y las nuevas capacidades inteligentes del sistema operativo.

A la lista de exclusiones se suman modelos previos: iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, junto a terminales aún más antiguos como el iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE de primera generación, y todos los iPhones de las series 6s, 6s Plus, 6, 6 Plus y anteriores.

Cómo actualizar tu iPhone a iOS 26

El proceso para instalar iOS 26 prioriza la seguridad de los datos y la integridad del sistema durante la transición. Para garantizar una actualización exitosa, Apple recomienda algunas pautas imprescindibles:

Verifica el espacio disponible: la actualización exige, como mínimo, 10 GB libres en el dispositivo. Resulta recomendable disponer de un margen extra para evitar incidencias de espacio. Realiza una copia de seguridad: ya sea en iCloud o mediante respaldo local, asegurarse de que los datos personales estén a salvo resulta vital en caso de fallos inesperados durante el procedimiento. Carga el dispositivo: el nivel de batería debe encontrarse por encima del 50 %, para evitar apagados accidentales a mitad de la instalación.

El paso a paso para actualizar es el siguiente:

Accede a la aplicación Ajustes en tu iPhone.

Ingresa en el apartado General.

Selecciona Actualización de software.

Espera que el sistema identifique la disponibilidad de iOS 26 y pulsa en Actualizar ahora.

La instalación se desarrollará de forma automatizada; tras completar el procedimiento, el teléfono se reiniciará y cargará la nueva versión.