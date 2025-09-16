Google llega a Windows con una aplicación para PC en la que se podrá gestionar archivos, hacer búsquedas y más

Google lanza una app experimental para Windows que integra búsqueda local, web y en la nube. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Google apuesta por estar más presente en Windows con el lanzamiento de una aplicación de escritorio experimental que promete dar la opción de interactuar con la información y los archivos en el ordenador.

El software se presenta como una propuesta multifuncional que combina la potencia del buscador web con herramientas avanzadas de búsqueda local y servicios basados en la nube, como Google Drive.

Cómo es la nueva app de Google en Windows

Disponible de momento solo en inglés y en Estados Unidos, la aplicación de Google llega en los escritorios de los PC con Windows 10 y Windows 11 con una mecánica sencilla pero poderosa.

Una vez instalada, el usuario puede invocar la barra de búsqueda en cualquier momento pulsando la combinación de teclas Alt + barra espaciadora, sin importar qué otro programa o juego esté en uso. Esta interfaz, que recuerda al Spotlight de macOS o a la paleta de comandos de PowerToys en Windows, aparece como un cuadro de búsqueda flotante en el centro de la pantalla.

La nueva aplicación de Google para Windows permite acceder a archivos, apps y Google Drive desde una barra flotante. (GOOGLE BLOG)

Su principal promesa es la de acelerar y simplificar el acceso a la información, ya sea en archivos almacenados en el ordenador, documentos alojados en el servicio en la nube de Google Drive, aplicaciones instaladas o en la web. Esta capacidad unificada evita el clásico salto de una ventana a otra o la necesidad de abrir el navegador cada vez que se necesita consultar algo.

Según una publicación oficial en el blog de Google, “ahora es posible buscar sin cambiar de ventana ni interrumpir el flujo de trabajo. Ya sea que el usuario esté escribiendo en un documento o jugando, solo tiene que presionar Alt + espacio para buscar información, archivos o aplicaciones en su PC, en Google Drive y, por supuesto, en la web”.

Qué se puede hacer en la app de Google para Windows

Búsqueda potenciada y modos de interacción

La experiencia de usuario se enriquece con varias modalidades de búsqueda, entre las que destaca el AI Mode, que permite realizar consultas usando lenguaje natural y recibir respuestas generadas por inteligencia artificial. Esta función admite preguntas más complejas, secuenciadas o conversacionales, situando al buscador por encima de las utilidades clásicas para PC.

La app ofrece la opción de cambiar entre distintos tipos de resultados, como enlaces web, imágenes, mapas, compras, videos y libros. Todo esto sucede dentro de una misma barra de búsqueda, sin requerir la apertura de nuevas pestañas del navegador. Además, permite alternar entre modos claro y oscuro, adaptándose a las preferencias visuales del usuario o condiciones de luminosidad del entorno.

La herramienta incluye inteligencia artificial, Google Lens y opciones de personalización para mejorar la experiencia en PC. (GOOGLE)

La plataforma cuenta con Google Lens y gracias a este añadido, el usuario puede seleccionar elementos en pantalla (como imágenes, texto o ecuaciones matemáticas) y, con un solo clic, solicitar información al buscador, traducir textos o resolver problemas matemáticos.

Organización y clasificación inteligente de resultados

Otro punto fuerte de la aplicación es su capacidad para organizar y mostrar los resultados en función de su origen y categoría. Cuando el usuario introduce una búsqueda, la app distingue archivos alojados localmente de documentos almacenados en Google Drive, y muestra de forma ordenada las distintas opciones relacionadas con la consulta, ya sean aplicaciones, imágenes o documentos.

Esta clasificación ayuda a identificar rápidamente el recurso deseado y reduce la confusión al navegar entre resultados similares.

Para reforzar la personalización, la aplicación permite modificar aspectos clave como la combinación de teclas para invocar la barra de búsqueda y otras configuraciones relevantes accediendo desde el perfil del usuario.

Disponible solo en inglés y en EE.UU., la app de Google para Windows llegará a más regiones en el futuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, admite la posibilidad de arrastrar y ubicar la barra de búsqueda en cualquier punto de la pantalla, así como redimensionarla según las necesidades individuales, contribuyendo a una experiencia flexible y adaptable.

Cuándo estará disponible la app de Google y qué requisitos pedirá

El acceso a esta aplicación aún es limitado. Solo los usuarios en Estados Unidos con cuentas personales y sistemas operativos Windows 10 o superiores pueden descargarla a través de la sección Labs de Google.

El proceso de instalación resulta familiar para quienes ya han utilizado Chrome, e implica iniciar sesión con una cuenta de Google para que todas las funciones estén disponibles, incluyendo el acceso a Google Drive y la personalización de preferencias.

Cabe destacar que, en su estado experimental, la herramienta puede mostrar errores o comportamientos inconsistentes. Los desarrolladores han advertido que su disponibilidad se extenderá progresivamente a otras regiones y que posiblemente se incorporen más idiomas en el futuro, aunque, por ahora, no existen fechas concretas para el despliegue global.