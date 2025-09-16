Estas serían las próximas gafas inteligentes Ray-Ban de Meta con pantalla para ver notificaciones

Meta filtró un video de las nuevas gafas Ray-Ban con pantalla antes del evento Connect 2025.

Meta filtró un video de las nuevas gafas inteligentes Ray-Ban con pantalla integrada. A través de su canal en YouTube, la empresa publicó un contenido, que fue retirado rápidamente, en el que se dio un primer vistazo a lo que sería el próximo dispositivo de esta alianza.

Una filtración que se dio horas antes del evento anual Meta Connect 2025, en el que habitualmente se presentan estos anuncios, y que se llevará a cabo el próximo 17 de septiembre.

Cómo sería las nuevas gafas inteligentes de Meta

Según reportes de UploadVR, el video filtrado se publicó como “no listado” en el canal oficial de YouTube de Meta y fue retirado minutos después.

Sin embargo, bastó ese breve lapso para que fragmentos del material comenzaran a circular y anticiparan parte del catálogo que Meta planea anunciar junto a Ray-Ban y Oakley. En concreto, las imágenes revelaron tanto modelos previos, como las conocidas Ray-Ban Meta y las Oakley Meta HSTN, como también dos productos que permanecían inéditos hasta ahora.

Las gafas permiten interacción con Meta AI, notificaciones, mapas y traducciones en tiempo real. (Foto: Ray-Ban)

El primero, bajo la denominación “Meta Ray-Ban Display”, coincide con múltiples filtraciones previas sobre el proyecto conocido como “Hypernova”. Las imágenes permiten distinguir que se trata de unas gafas con un cristal derecho en el que se integra una pantalla—uno de los avances tecnológicos más importantes en la nueva generación de gafas inteligentes.

Esta característica habilita diversas funciones que incluyen la interacción directa con Meta AI, la respuesta a mensajes, la visualización de mapas e indicaciones y la consulta rápida de notificaciones.

La filtración también confirma la presencia de un mecanismo de control innovador: una pulsera o brazalete equipado con tecnología de electromiografía de superficie (sEMG), que permite captar y procesar movimientos mediante los impulsos eléctricos generados por los músculos de la muñeca.

Qué se podrá hacer con las Ray-Ban con pantalla

Meta apuesta por este desarrollo como la pieza central de una experiencia de control gestual avanzada y natural, eliminando la necesidad de botones físicos u otros dispositivos de entrada tradicionales.

El video reveló las Ray-Ban Display, con pantalla integrada y control por pulsera sEMG.(META)

La integración de la pantalla frontal representa el salto principal en la nueva línea de gadgets vestibles de Meta. Los reportes, de medios como The Verge y el periodista Mark Gurman, indican que la pantalla ofrecerá un campo de visión limitado, focalizado en proporcionar datos clave de manera discreta en el cristal derecho de las gafas.

Los usuarios podrán consultar la hora, el clima, recibir notificaciones, acceder a respuestas de Meta AI en formato textual, visualizar mapas para navegación y leer traducciones en vivo de textos del entorno.

El control mediante la pulsera sEMG, tecnología desarrollada por CTRL-Labs (compañía adquirida por Meta en 2019), constituye otra de las apuestas decisivas de la marca.

Según la propia Meta, los sensores de sEMG pueden interpretar las señales eléctricas provenientes de gestos manuales, permitiendo activar funciones del dispositivo de manera intuitiva, cómoda y sin necesidad de interacción táctil directa con las gafas.

El diseño mantiene la estética clásica de Ray-Ban, pero será más grueso y pesado por la tecnología. (META)

Los informes también confirman que las gafas mantendrán la estética emblemática de Ray-Ban, sin variantes radicales respecto al diseño clásico de la marca. Sin embargo, podrían ser más gruesas y pesadas que modelos previos, principalmente debido a la integración de la pantalla y los componentes adicionales.

Las primeras estimaciones apuntan a un peso aproximado de 70 gramos, frente a los 50 gramos de las generaciones anteriores.

Esta tecnología permitirá que, además de mensajes y navegación, la pantalla muestre subtítulos y traducciones en tiempo real, y despliegue información contextual como resultados de búsquedas visuales instantáneas con solo mirar objetos o textos.

Dentro del video filtrado se observa el asistente Meta AI interpretando preguntas de los usuarios y devolviendo respuestas directamente en el lente, consolidando una experiencia cercana a la ciencia ficción que, hasta hace poco, parecía lejana.

La presentación oficial será el 17 de septiembre en el evento Meta Connect 2025.(REUTERS/Manuel Orbegozo)

Estos reportes también aseguran que Meta fijaría el precio de lanzamiento en alrededor de 800 dólares, una reducción significativa respecto a las primeras estimaciones que lo situaban entre 1.000 y 1.400 dólares.

Cuándo sería el anuncio oficial de las nuevas Ray-Ban de Meta

La presentación oficial de estas innovaciones tendrá lugar en el evento Meta Connect 2025, cuya apertura está prevista para el miércoles 17 de septiembre a las 17:00 horas del Pacífico (21:00 de Argentina, 18:00 de México, 01:00 del jueves 18 en España).

Todo apunta a que en esa ocasión se conocerán detalles definitivos sobre las Ray-Ban Display, la pulsera sEMG y la línea deportiva Meta Sphaera de Oakley, así como las mejoras previstas en las Ray-Ban Meta y sus posibles nuevos modelos.

De acuerdo con analistas y filtraciones, el nuevo hardware estará disponible para preventa poco tiempo después del evento, y los primeros envíos podrían concretarse en octubre, salvo imprevistos o demoras de último momento en la producción.