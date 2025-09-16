Meta Connect 2025: hora y fecha del evento tecnológico liderado por Mark Zuckerberg

Meta Connect 2025 es el evento tecnológico de la empresa de Mark Zuckerberg. (Meta)

El Meta Connect 2025 se perfila como uno de los encuentros más relevantes del año en materia de realidad aumentada, inteligencia artificial y hardware inmersivo. El evento se llevará a cabo el 17 y 18 de septiembre en formato híbrido: con sede presencial en Menlo Park, California, y transmisión en línea a través de Facebook Live (@MetaforDevelopers) y Meta Horizon.

El primer día estará marcado por la tradicional Connect Keynote, encabezada por Mark Zuckerberg. De acuerdo a algunas filtraciones, el CEO de Meta presentará avances en gafas inteligentes potenciadas por IA, compartirá su visión actualizada sobre el metaverso y podría revelar el dispositivo conocido como Celeste.

Este producto, filtrado en los últimos meses, apunta a ser un par de gafas híbridas de realidad aumentada, capaces de integrar funciones avanzadas en una sola lente y de operar junto a una pulsera EMG.

Esta tecnología permite captar señales neuromusculares, ofreciendo la posibilidad de controlar interfaces digitales sin contacto físico. De confirmarse, representaría un salto comparable a la introducción de los mandos de realidad virtual en la década pasada.

Un espacio para desarrolladores y creadores

La segunda jornada estará orientada a desarrolladores y creadores dentro del ecosistema de Reality Labs. Durante la Developer Keynote, Meta presentará:

Nuevas APIs y detalles técnicos de Horizon OS .

Actualizaciones en interfaces y diseño de usuario que ya se prueban en versiones beta.

Avances en Meta Avatars y la función Passthrough .

Herramientas para fomentar la presencia social en entornos virtuales.

Uno de los puntos destacados será la integración de hardware de terceros, como las recientemente anunciadas Oakley Meta HSTN, unas gafas inteligentes de diseño urbano que combinan IA y estilo cotidiano.

Fecha y horarios del Meta Connect 2025

El evento contará con dos jornadas principales:

Martes 17 de septiembre – Connect Keynote con Mark Zuckerberg 18:00 horas en México 19:00 horas en Perú y Colombia 21:00 horas en Argentina 02:00 horas del 18 de septiembre en España 20:00 horas en la Costa Este de Estados Unidos (ET) / 17:00 horas en la Costa Oeste (PT)

Miércoles 18 de septiembre – Developer Keynote 11:00 horas en México 12:00 horas en Perú, Colombia 14:00 horas en Argentina 19:00 horas en España 13:00 horas en la Costa Este de Estados Unidos (ET) / 10:00 horas en la Costa Oeste (PT)



Con estos horarios, Meta busca llegar a una audiencia global que sigue de cerca cada anuncio de la compañía.

Contenidos exclusivos: videojuegos y hardware

Entre los anuncios confirmados figura el lanzamiento de Marvel’s Deadpool VR, un título exclusivo para Meta Quest 3 y Quest 3S, desarrollado por Twisted Pixel. El videojuego permitirá a los usuarios encarnar al mercenario de Marvel con dinámicas de parkour, combate en VR y humor característico, acompañado de la voz de Neil Patrick Harris. Una de sus mecánicas más llamativas será la posibilidad de arrancarse una mano y usarla como arma contra otros personajes.

Por otro lado, las Oakley Meta HSTN representan un paso hacia la masificación de las gafas inteligentes, pensadas para usuarios que buscan tecnología avanzada en un diseño más urbano y accesible.

Las posibles sorpresas del Meta Connect 2025

Aunque parte de la agenda ya está confirmada, el evento genera expectativa por posibles anuncios no revelados. Estas son las siguientes especulaciones:

Versiones actualizadas de los visores Quest .

Integración de IA generativa en Horizon Worlds .

La aparición de Horizon Photoreal, una función que combinaría escaneos del mundo real con escenarios volumétricos para crear entornos virtuales más inmersivos.

Un evento clave para la industria

El Meta Connect 2025 se consolida como el escaparate principal de la compañía y un termómetro de las tendencias que marcarán el futuro de la realidad mixta. Si la edición pasada giró en torno a la realidad mixta y las experiencias compartidas, este año el foco se centra en la integración de la IA con el cuerpo humano, la expansión de la realidad aumentada y la evolución del software social.

La cita de septiembre no solo mostrará el rumbo de Meta, sino que también servirá como un punto de referencia para medir el avance de toda la industria tecnológica en su búsqueda por acercar la próxima era de la interacción digital.