Errores ortográficos, solicitudes de dinero y más señales que alertan estafas en WhatsApp

Esta plataforma es utilizada por millones de personas para comunicarse en ámbitos personales y laborales. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Los mensajes fraudulentos a través de WhatsApp conforman una amenaza persistente para la seguridad digital de millones de usuarios. La simplicidad con la que estos mensajes circulan ha impuesto nuevos retos a quienes utilizan la plataforma para comunicarse a diario.

De acuerdo con el centro de ayuda de WhatsApp, estafadores emplean tácticas que buscan manipular a sus víctimas para obtener datos sensibles o inducirlas a desembolsar dinero.

Las señales que permiten identificar estos engaños son múltiples y, a medida que los métodos evolucionan, la protección recae en la capacidad de los usuarios de reconocer rápidamente las alertas. La plataforma de Meta enfatiza la necesidad de vigilancia constante y de actuar de inmediato ante cualquier sospecha.

Por qué los errores ortográficos en mensajes son señales de fraudes

Muchos mensajes pueden automatizados o redactados por personas de otros países. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de errores ortográficos o gramaticales figura entre los síntomas más frecuentes de fraude en WhatsApp. Entre las faltas más comunes se encuentran las palabras mal escritas, la puntuación incorrecta o la construcción confusa de oraciones.

En ocasiones, tales errores buscan simular rapidez o informalidad, pero pueden reflejar el uso de traductores automáticos por parte de quienes intentan burlar filtros y controles.

Según el centro de ayuda de WhatsApp, la combinación de fallas ortográficas con solicitudes inusuales suele encender alarmas adicionales. Testimonios de usuarios han relatado haber recibido mensajes con errores evidentes, acompañados de peticiones para hacer clic en enlaces o brindar datos personales.

Cómo saber que una solicitud de dinero en WhatsApp es fraudulenta

Solicitudes de dinero o advertencias sobre pagos pendientes son estrategias recurrentes de los estafadores. Es habitual que mensajes apremien al usuario para enviar transferencias o pagar sumas con la supuesta finalidad de evitar bloqueos en la cuenta.

En la mayoría de casos buscan generar pánico en la víctima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El soporte de WhatsApp enfatiza que la aplicación es gratuita y nunca solicita pagos para acceder a sus servicios. Cualquier mensaje que contradiga esta política oficial debe ser tratado con máxima cautela.

Además, nunca se debe compartir datos bancarios ni acceder a enlaces provenientes de remitentes desconocidos, porque la gran mayoría de intentos de fraude financiero comienza con esta clase de solicitudes.

Cuáles enlaces son fraudulentos y pueden traer varios riesgos

Los mensajes que incluyen enlaces para activar funciones o descargar aplicaciones encubren con frecuencia tentativas de fraude. Los estafadores buscan atraer al usuario con la promesa de beneficios, premios o mejoras inexistentes.

Oprimir links desconocidos puede traer problemas de seguridad en el teléfono. (Imagen ilustrativa Infobae)

Al hacer clic en estos enlaces, la víctima puede exponer su dispositivo a software malicioso, robo de información o la redirección a sitios diseñados para suplantar su identidad.

El centro de ayuda advierte que muchos enlaces presentan dominios que imitan a la plataforma de mensajería, dificultando la verificación visual. Por esta razón, se debe revisar cuidadosamente la autenticidad de cualquier vínculo recibido antes de interactuar con él.

Qué hacer si un supuesto amigo pide datos o favores urgentes

La suplantación de identidad es una táctica común. El estafador se hace pasar por un conocido del usuario y solicita información privada o colaboración económica. El contacto puede simular una emergencia, alegando pérdida de documentos, problemas médicos o impedimentos temporales de acceso a la cuenta.

En estos casos, la familiaridad aparente con los datos personales pretende inducir confianza y reducir barreras defensivas, así que WhatsApp propone una verificación exhaustiva antes de actuar ante cualquier solicitud inusual, incluso si proviene de alguien conocido.

La atención a cada detalle es clave para reducir problemas de privacidad y financieros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se han reportado varios incidentes donde, mediante ingeniería social, los delincuentes logran engañar a familiares y amigos de las víctimas, así que es necesario realizar una llamada directa o confirmar la identidad por un canal alternativo.

Cuáles son los métodos más comunes de fraude a través de WhatsApp

Entre los fraudes más reportados en WhatsApp, el centro de ayuda identifica la estafa de romance, que inicia con la generación de una relación afectiva simulada para pedir dinero.

Las denominadas “ofertas laborales” falsas, que cobran tasas por supuestos trámites, y el “gancho de inversión” con promesas de rendimientos altos y sin riesgo, completan la lista de prácticas habituales.

El método más efectivo de protección es bloquear y reportar al remitente sospechoso, y la eliminación del mensaje. Al comprender las modalidades de fraude más habituales, los usuarios pueden reforzar sus estrategias de defensa y reducir el impacto de estos delitos cibernéticos.