Cuánto es 4 × 4 ÷ 4 - (4 + 4 - 4): IA resuelve esta operación matemática en menos de un segundo

La operación matemática 4 × 4 ÷ 4 - (4 + 4 - 4) puede ser complicada para algunos, debido a que combina suma, resta, multiplicación y división. No obstante, la inteligencia artificial cuenta con la capacidad de resolverla en menos de un segundo.
Según ChatGPT, el resultado es 0 y el proceso para resolver dicho ejercicio matemático es el siguiente:
- Resolver los paréntesis: 4 + 4 - 4 = 4
Queda: 4 × 4 ÷ 4 - 4
- Multiplicación y división de izquierda a derecha: 4 × 4 = 16, luego 16 ÷ 4 = 4
- Restar 4: 4 - 4 = 0
Por qué esta operación matemática es complicada para algunos
La operación matemática 4 × 4 ÷ 4 - (4 + 4 - 4) puede parecer sencilla a primera vista, pero para muchas personas resulta complicada debido a la combinación de operaciones y la necesidad de aplicar correctamente el orden de precedencia.
El principal desafío radica en recordar que los paréntesis siempre se resuelven primero, seguidos de multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha, y finalmente sumas y restas. Olvidar este orden puede llevar a resultados incorrectos.
Otro factor que complica la operación es la mezcla de operaciones similares: multiplicar y dividir con el mismo número puede confundir a quienes tienden a hacer los cálculos de manera lineal, de izquierda a derecha, sin considerar la jerarquía.
Además, los signos dentro de los paréntesis generan distracción: es fácil restar o sumar de manera incorrecta cuando se combinan varias operaciones en un solo grupo.
Para algunos estudiantes, la ansiedad frente a los números o la falta de práctica con operaciones combinadas incrementa la dificultad. La operación también exige concentración para no cometer errores al transferir los resultados de los paréntesis a la parte exterior de la expresión.
Cómo practicar matemáticas con ayuda de la IA
Practicar matemáticas puede ser más fácil y entretenido con la ayuda de la inteligencia artificial. Herramientas como ChatGPT, Gemini, Copilot, Meta AI o Grok se están convirtiendo en tutores digitales que acompañan a estudiantes en el aprendizaje de forma personalizada.
Estas IA no solo responden dudas, sino que también pueden generar ejercicios, explicaciones paso a paso y ejemplos adaptados al nivel de cada persona, lo que ayuda a reforzar conceptos y a mejorar la comprensión.
Por ejemplo, un estudiante puede pedirle a ChatGPT que le explique cómo resolver ecuaciones de segundo grado y luego generar una serie de ejercicios similares para practicar.
La IA puede incluso crear variaciones de los problemas para evitar la repetición y mantener al estudiante motivado.
Con Gemini, es posible recibir indicaciones visuales y gráficas que facilitan entender conceptos abstractos, mientras que Copilot puede integrarse con plataformas de programación para que quienes estudian matemáticas aplicadas a la informática practiquen algoritmos y cálculos.
Meta AI y Grok, por su parte, también ofrecen la ventaja de interactuar en lenguaje natural, lo que significa que los estudiantes pueden formular sus dudas tal como las expresarían a un tutor humano. Esto hace que la práctica sea más intuitiva y menos intimidante.
Para sacar el máximo provecho, se pueden usar prompts específicos. Por ejemplo: “Genera cinco ejercicios de suma y resta con números de hasta tres cifras y explica cada paso” o “Crea tres problemas de álgebra con soluciones paso a paso para un estudiante de secundaria”.
Otro prompt útil podría ser: “Explícame cómo se resuelve una ecuación cuadrática y dame tres ejercicios para practicar con sus respuestas”.
Estos ejemplos muestran cómo se puede guiar a la IA para que funcione como un tutor personalizado, ofreciendo práctica constante, retroalimentación inmediata y la posibilidad de repetir ejercicios hasta dominar el tema.