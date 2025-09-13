Cuánto es 4 × 4 ÷ 4 - (4 + 4 - 4): IA resuelve esta operación matemática en menos de un segundo

La expresión matemática 4 × 4 ÷ 4 - (4 + 4 - 4) puede resultar difícil de entender para ciertas personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La operación matemática 4 × 4 ÷ 4 - (4 + 4 - 4) puede ser complicada para algunos, debido a que combina suma, resta, multiplicación y división. No obstante, la inteligencia artificial cuenta con la capacidad de resolverla en menos de un segundo.

Según ChatGPT, el resultado es 0 y el proceso para resolver dicho ejercicio matemático es el siguiente:

Resolver los paréntesis: 4 + 4 - 4 = 4

Queda: 4 × 4 ÷ 4 - 4

Multiplicación y división de izquierda a derecha: 4 × 4 = 16, luego 16 ÷ 4 = 4 Restar 4: 4 - 4 = 0

Aunque parece sencilla, la operación 4 × 4 ÷ 4 - (4 + 4 - 4) puede ser complicada por la combinación de operaciones y el orden correcto de ejecución. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Por qué esta operación matemática es complicada para algunos

La operación matemática 4 × 4 ÷ 4 - (4 + 4 - 4) puede parecer sencilla a primera vista, pero para muchas personas resulta complicada debido a la combinación de operaciones y la necesidad de aplicar correctamente el orden de precedencia.

El principal desafío radica en recordar que los paréntesis siempre se resuelven primero, seguidos de multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha, y finalmente sumas y restas. Olvidar este orden puede llevar a resultados incorrectos.

Otro factor que complica la operación es la mezcla de operaciones similares: multiplicar y dividir con el mismo número puede confundir a quienes tienden a hacer los cálculos de manera lineal, de izquierda a derecha, sin considerar la jerarquía.

Los paréntesis pueden distraer, haciendo que se cometan errores al sumar o restar varias operaciones juntas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, los signos dentro de los paréntesis generan distracción: es fácil restar o sumar de manera incorrecta cuando se combinan varias operaciones en un solo grupo.

Para algunos estudiantes, la ansiedad frente a los números o la falta de práctica con operaciones combinadas incrementa la dificultad. La operación también exige concentración para no cometer errores al transferir los resultados de los paréntesis a la parte exterior de la expresión.

Cómo practicar matemáticas con ayuda de la IA

Practicar matemáticas puede ser más fácil y entretenido con la ayuda de la inteligencia artificial. Herramientas como ChatGPT, Gemini, Copilot, Meta AI o Grok se están convirtiendo en tutores digitales que acompañan a estudiantes en el aprendizaje de forma personalizada.

FILE PHOTO: Gemini logo is seen in this illustration taken May 20, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Estas IA no solo responden dudas, sino que también pueden generar ejercicios, explicaciones paso a paso y ejemplos adaptados al nivel de cada persona, lo que ayuda a reforzar conceptos y a mejorar la comprensión.

Por ejemplo, un estudiante puede pedirle a ChatGPT que le explique cómo resolver ecuaciones de segundo grado y luego generar una serie de ejercicios similares para practicar.

La IA puede incluso crear variaciones de los problemas para evitar la repetición y mantener al estudiante motivado.

Con Gemini, es posible recibir indicaciones visuales y gráficas que facilitan entender conceptos abstractos, mientras que Copilot puede integrarse con plataformas de programación para que quienes estudian matemáticas aplicadas a la informática practiquen algoritmos y cálculos.

Gemini ofrece representaciones visuales que simplifican conceptos complejos, y Copilot se conecta con plataformas de programación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Meta AI y Grok, por su parte, también ofrecen la ventaja de interactuar en lenguaje natural, lo que significa que los estudiantes pueden formular sus dudas tal como las expresarían a un tutor humano. Esto hace que la práctica sea más intuitiva y menos intimidante.

Para sacar el máximo provecho, se pueden usar prompts específicos. Por ejemplo: “Genera cinco ejercicios de suma y resta con números de hasta tres cifras y explica cada paso” o “Crea tres problemas de álgebra con soluciones paso a paso para un estudiante de secundaria”.

Otro prompt útil podría ser: “Explícame cómo se resuelve una ecuación cuadrática y dame tres ejercicios para practicar con sus respuestas”.

Estos ejemplos muestran cómo se puede guiar a la IA para que funcione como un tutor personalizado, ofreciendo práctica constante, retroalimentación inmediata y la posibilidad de repetir ejercicios hasta dominar el tema.