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Qué partidos del Mundial 2026 se juegan hoy, dónde verlos y más tendencias en Google

Cuatro juegos se disputarán, donde destacan los debuts de Alemania y Ecuador. Podrán seguirse en directo mediante apps pagas o a través de señales en televisión abierta

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El Mundial de 2026 se desarrolla en tres países y se amplió la cantidad de partidos. (Foto: REUTERS/Eloisa Sanchez)
El Mundial de 2026 se desarrolla en tres países y se amplió la cantidad de partidos. (Foto: REUTERS/Eloisa Sanchez)

Con el inicio del Mundial 2026, las búsquedas en Google se han disparado. Varias personas recurren al navegador para buscar los horarios de los partidos, los canales que transmiten en vivo y los resultados en tiempo real.

El comportamiento de los internautas refleja que el consumo del fútbol actual combina la televisión con las pantallas digitales. Los fanáticos ya no solo esperan el inicio del juego, sino que buscan activamente datos previos, alineaciones y aplicaciones streaming para ver los partidos desde cualquier dispositivo.

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Cuáles son los encuentros programados para hoy domingo 14 de junio de 2026

La actividad de la fase de grupos continúa este domingo 14 de junio con cuatro compromisos. La jornada comienza con el enfrentamiento entre Alemania y Curazao por el Grupo E. Más tarde, los Países Bajos se medirán ante Japón en las acciones correspondientes al Grupo F.

Esta jornada debutan combinados nacionales como Alemania, Países Bajos y Ecuador en el torneo internacional. (Fotocomposición Infobae)
En la jornada de hoy debutan selecciones como la alemana y la ecuatoriana. (Fotocomposición Infobae)

En el segundo turno del día, Costa de Marfil jugará contra Ecuador en un partido decisivo para el Grupo E. La fecha dominical cerrará con el choque entre Suecia y Túnez, que completará la segunda jornada de actividad para el Grupo F.

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En dónde se pueden ver los encuentros de esta jornada del Mundial 2026

Para seguir los partidos en vivo, los usuarios cuentan con opciones en televisión cerrada y plataformas. En América Latina, DIRECTV y su aplicación DGO transmiten la totalidad de los encuentros.

En televisión abierta, los canales locales con derechos autorizados emitirán los partidos principales. Entre ellos destacan Gol Caracol en Colombia, Canal 5 y ViX en México, y Teleamazonas en Ecuador, asegurando el acceso gratuito a la señal en sus respectivos países.

Cuáles son los horarios de los partidos de hoy 14 de junio de 2026

El primer partido de Curazao Alemania es sobre el medio día. (Foto: REUTERS/Pedro Nunes)
El primer partido de Curazao Alemania es sobre el medio día. (Foto: REUTERS/Pedro Nunes)

Los compromisos de este domingo están distribuidos a lo largo del día. El partido entre Alemania y Curazao arranca a las 11:00 a.m. de México / 12:00 p.m. de Colombia. Posteriormente, el encuentro entre Países Bajos y Japón iniciará a las 2:00 p.m. de México / 3:00 p.m. de Colombia.

Para el cierre de la jornada, el duelo de Ecuador ante Costa de Marfil está programado para las 5:00 p.m. de México / 6:00 p.m. de Colombia. Finalmente, el partido entre Suecia y Túnez se disputará a las 8:00 p.m. de México / 9:00 p.m. de Colombia.

Qué datos clave e historias rodean a estas selecciones

Alemania debuta en un Mundial con el técnico Julian Nagelsmann. (Foto: REUTERS/Annegret Hilse)
Alemania debuta en un Mundial con el técnico Julian Nagelsmann. (Foto: REUTERS/Annegret Hilse)

El debut de Alemania genera atención por la renovación de su plantel bajo el mando de Julian Nagelsmann, mientras que Curazao afronta un partido histórico en su trayectoria futbolística. Por su parte, el choque entre Países Bajos y Japón es seguido de cerca por el nivel técnico y velocidad que caracterizan a ambas escuadras.

El partido de Ecuador es de los más buscados en la región, porque una victoria frente a Costa de Marfil consolidaría su camino a la siguiente fase. En el último juego del día, la solidez defensiva de Suecia se pondrá a prueba ante el orden táctico del conjunto tunecino.

Cuáles son otras tendencias de búsqueda en Google sobre el torneo

Crecen las búsquedas en Google sobre la recuperación de los jugadores lesionados. (Foto: REUTERS/Danielle Villasana/Foto de archivo)
Crecen las búsquedas en Google sobre la recuperación de los jugadores lesionados. (Foto: REUTERS/Danielle Villasana/Foto de archivo)

Las tendencias en Google se concentran principalmente en términos como “partidos de fútbol para hoy”, “dónde ver el Mundial en vivo” y “tabla de posiciones”. Los usuarios buscan enlaces directos a las transmisiones y resúmenes en video de los juegos pasados.

Asimismo, destacan las tendencias sobre el estado físico de los jugadores lesionados y los cambios en el formato del torneo de 48 selecciones, desarrollado por primera vez en tres naciones.

Para una buena experiencia de usuario, Google muestra todos los resultados vigentes del Mundial 2026, mostrando módulos interactivos con estadísticas inmediatas para facilitar el acceso a la información.

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