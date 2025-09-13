Cómo puedo eliminar el moho de la goma de la lavadora

Mantener la lavadora limpia y seca después de cada uso es clave para prevenir el moho. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las mayores molestias al tener una lavadora es que su goma pueda llenarse de moho. Para prevenirlo, es fundamental mantenerla seca y limpia después de cada uso.

Pero si ya notas que hay moho, no te preocupes: no es necesario recurrir a productos químicos agresivos que puedan dañar tu electrodoméstico. Con algunos elementos que seguramente ya tienes en casa, puedes dejar la goma de tu lavadora como nueva.

Uno de los problemas más comunes al usar una lavadora es que la goma se llene de moho. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo quitar el moho de la goma de la lavadora

Para quitar el moho de la goma de la lavadora, se debe tener presente estos dos elementos:

Lejía.

La lejía o cloro es muy eficaz para eliminar el moho. Para usarla, sigue estos pasos:

Ponte guantes para proteger tus manos. Humedece un trapo grande o una toalla con lejía. Coloca la toalla alrededor de la goma, cubriéndola completamente. Deja reposar durante una hora y luego frota con la misma toalla. Si quedan restos de moho, utiliza un cepillo de dientes viejo para retirarlos. Limpia cualquier residuo y seca muy bien la goma para evitar que la humedad vuelva a generar moho.

Limón y agua oxigenada.

Otra opción natural combina limón con agua oxigenada:

Ponte guantes y mascarilla para protegerte de las esporas. Aplica la mezcla sobre la goma y sus alrededores. Deja actuar unos minutos y retira los residuos con un trapo. Si queda moho, repite el proceso y frota con una esponja. Verifica que la goma quede completamente limpia para evitar que el hongo se propague y dañe tu lavadora.

Con estos métodos sencillos, mantener la goma de tu lavadora libre de moho es fácil y seguro, según recoge La Casa del Electrodoméstico.

Por qué aparece moho en la lavadora

El moho en la lavadora es un problema común que preocupa a muchas personas, especialmente porque puede afectar la limpieza de la ropa y generar malos olores. Su aparición está relacionada principalmente con la humedad y la falta de ventilación, condiciones ideales para el crecimiento de hongos.

El moho en la lavadora es un inconveniente habitual que inquieta a muchos, ya que puede comprometer la higiene de la ropa y provocar malos olores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de cada lavado, la goma de la puerta, el tambor y los compartimentos de detergente pueden retener agua, creando un ambiente húmedo donde el moho se desarrolla con facilidad.

Otro factor importante es el uso de detergentes en exceso o de baja calidad, que puede dejar residuos que alimentan a los hongos. Asimismo, los ciclos de lavado a baja temperatura no siempre eliminan las esporas de moho, lo que permite que persistan y se multipliquen con el tiempo.

Esto explica por qué incluso lavadoras relativamente nuevas pueden presentar manchas negras o verdosas en la goma de la puerta o en los compartimentos de detergente.

La falta de limpieza regular también contribuye a la proliferación del moho. Si no se limpian periódicamente los sellos, filtros y cajetines, las partículas de suciedad y la humedad acumulada forman un caldo de cultivo ideal para los hongos.

Otro factor clave es utilizar demasiado detergente o productos de baja calidad, ya que dejan residuos que sirven de alimento para los hongos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, cerrar la puerta de la lavadora inmediatamente después de su uso impide que el aire circule y seque la goma, lo que favorece aún más el crecimiento de moho.

Otros factores externos, como la calidad del agua, también pueden influir. El agua dura o con residuos minerales puede dejar depósitos que retienen humedad y facilitan la aparición de moho.

Por último, el uso frecuente de programas de lavado cortos o rápidos puede no ser suficiente para eliminar los restos de detergente o suciedad, lo que aumenta la probabilidad de que se forme moho.

Cada cuánto limpiar la lavadora

Para mantener la lavadora en buen estado y libre de moho, se recomienda limpiarla al menos una vez al mes. Esto incluye el tambor, la goma de la puerta y los compartimentos de detergente. La limpieza frecuente evita malos olores, residuos de detergente y la proliferación de hongos, garantizando ropa más limpia y una máquina duradera.