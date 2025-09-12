Tecno

Cuánto vale en Argentina el iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y Pro Max

La nueva generación incorpora mejoras en pantalla, batería y sistema de cámaras

Renzo Gonzales

El diseño de los nuevos iPhone mantiene las líneas características de la serie, pero introduce nuevos colores. (Apple)

El anuncio de la llegada del iPhone 17 y sus variantes a Argentina ha despertado una fuerte expectativa entre los entusiastas de la tecnología. Por primera vez en años, los consumidores locales podrán adquirir el último modelo de Apple con soporte oficial y precios que se aproximan a los del mercado estadounidense.

El dispositivo estará disponible a finales de octubre, con valores oficiales en pesos argentinos y la posibilidad de compra a través de maximstore, reseller autorizado con 37 años de presencia en el país.

Precio de los iPhone 17 en Argentina

Los siguientes precios corresponden al tipo de cambio y condiciones impositivas actuales, pero podrían modificarse cuando el producto llegue oficialmente.

  • iPhone 17: modelo base de la nueva familia, con un precio inicial de ars 1.999.999.
  • iPhone 17 Air: segunda versión, parte desde ars 2.549.999.
  • iPhone 17 Pro: arranca en ars 2.799.999.
  • iPhone 17 Pro Max: precio de entrada de ars 2.949.999.
Uno de los aspectos que presentan avances más notables en su rendimiento son las cámaras fotográficas. (Composición/Apple)

Alejandro Goldín, gerente general de maximstore, expresó: “Estamos muy entusiasmados con este anuncio de Apple, que nos permitirá ofrecer el iPhone 17 en la Argentina en tiempo récord. A finales de octubre ya estará disponible en maximstore, con un precio del modelo base en torno a $1.900.000”.

Goldín destacó la importancia de este lanzamiento para los usuarios locales, al señalar que “esto significa que, por primera vez en mucho tiempo, los argentinos podrán acceder al iPhone a un valor cercano al de Estados Unidos, pero con la ventaja de contar con asistencia y soporte oficial en el país”.

La equiparación de precios con el mercado estadounidense representa un cambio respecto a años anteriores, cuando la brecha entre los valores locales y los internacionales era considerable. Esta estrategia responde a la demanda de los consumidores argentinos, quienes históricamente han enfrentado dificultades para acceder a los últimos lanzamientos de Apple en condiciones competitivas y con respaldo oficial.

iPhone Air. (Reuters)

Características técnicas del iPhone 17

En cuanto a las características técnicas, el iPhone 17 incorpora una pantalla OLED de 6,3 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz y tecnología ProMotion, además de marcos más delgados que mejoran la experiencia visual. El diseño mantiene la identidad de la serie, pero suma nuevos colores —azul claro, verde y morado— junto a los clásicos blanco y negro.

La estructura combina aluminio y cristal trasero con acabado mate antihuellas, mientras que el módulo de cámara vertical distingue al modelo base de las variantes Air y Pro, que presentan una disposición diferente de los sensores.

El rendimiento del dispositivo se basa en el nuevo procesador A19, fabricado con tecnología de 3 nanómetros, lo que implica mejoras en eficiencia energética y potencia respecto a la generación anterior. El iPhone 17 estará disponible en versiones de 256 y 512 GB de almacenamiento, y existen rumores sobre una posible ampliación de la memoria RAM hasta 8 GB, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.

Tim Cook, CEO de Apple, sostiene en su mano derecha un iPhone 17 Pro, con su novedoso color naranja; y, en la derecha, un iPhone Air. (Reuters)

En materia de autonomía, Apple asegura que la batería ofrece hasta 8 horas adicionales de uso en comparación con el iPhone 16, una respuesta a las necesidades de quienes priorizan la duración de la carga. El sistema operativo de fábrica será iOS 26, que incorpora funciones específicas para aprovechar el nuevo hardware, incluida la compatibilidad con Apple Intelligence.

Sistema de cámaras y funciones inteligentes

El apartado fotográfico se presenta como uno de los principales atractivos del iPhone 17. Tanto la cámara principal como el sensor ultra gran angular cuentan con 48 megapíxeles, lo que supone una mejora en la calidad de imágenes y videos.

La grabación en 4K a 60 cuadros por segundo con Dolby Vision amplía las posibilidades para usuarios que buscan resultados profesionales o de alta calidad en sus contenidos. En la parte frontal, el sensor de 24 megapíxeles integra la función Center Stage, que ajusta el enfoque automáticamente para mantener a las personas en plano durante videollamadas o selfies.

La inteligencia artificial impulsa nuevas funciones en la cámara frontal, que ahora puede detectar la presencia de varias personas y modificar el encuadre de manera automática. Además, permite capturar fotografías horizontales sin necesidad de girar el dispositivo, lo que amplía la versatilidad y la comodidad para los usuarios.

