iPhone 17 en Argentina: cuánto vale y características del nuevo celular de Apple

El iPhone 17 Pro es uno de los dispositivos más esperados por los Apple lovers en el mundo

En Argentina hay un grupo significativo de ‘Apple Lovers’ que estaban esperando el lanzamiento del nuevo iPhone 17 en medio de la cita anual conocida como Apple Event. Tras el anuncio, se conoció que al país llegaría el celular desde ars 1,999,999 hasta ars 2,949,999.

En total son cuatro los dispositivos que llegarían al país y el precio de hoy depende también del cambio económico que pueda suceder a final de octubre de este año o bien, de los impuestos. Sin embargo, este es el cálculo real según el reseller, maximstore.

Precio del iPhone 17 en Argentina

Basados en el tipo de cambio actual del dólar al peso argentino, estos son los precios del iPhone 17 que llegaría a finales de este mes de octubre a Argentina:

iPhone 17 - desde ars 1,999,999.

iPhone 17 Air - desde ars 2,549,999

iPhone 17 Pro - desde ars 2,799,999

iPhone 17 Pro MAX - desde ars 2,949,999

El iPhone 17 integra pantalla OLED de 6,3 pulgadas y tasa de refresco de 120 Hz en su modelo base.

“Estamos muy entusiasmados con este anuncio de Apple, que nos permitirá ofrecer el iPhone 17 en la Argentina en tiempo récord. A finales de octubre ya estará disponible en maximstore, con un precio del modelo base en torno a $1.900.000″, afirmó Alejandro Goldín, gerente General de maximstore, Apple reseller desde hace 37 años en el país.

Y agregó: “esto significa que, por primera vez en mucho tiempo, los argentinos podrán acceder al iPhone a un valor cercano al de Estados Unidos, pero con la ventaja de contar con asistencia y soporte oficial en el país”.

Por lo tanto, laa llegada del iPhone 17 marca un nuevo punto de referencia en la estrategia de Apple para integrar hardware y software, con una propuesta que combina avances en pantalla, cámaras, autonomía y funciones inteligentes.

El nuevo procesador A19 de 3 nanómetros mejora la eficiencia y potencia del iPhone 17.

iPhone 17 y sus características

Por primera vez, el modelo base incorpora una pantalla OLED de 6,3 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, tecnología ProMotion y marcos más delgados, lo que proporciona una experiencia visual equiparable a la del iPhone 16 Pro.

El diseño mantiene las líneas características de la serie, pero introduce nuevos colores —azul claro, verde y morado— junto a los tradicionales blanco y negro. La estructura sigue fabricada en aluminio y cristal trasero con acabado mate antihuellas, mientras que el módulo de cámara vertical conserva la identidad de la gama, diferenciándose de los modelos Air y Pro, que presentan cambios en la disposición de los sensores.

En el apartado de rendimiento, el iPhone 17 estrena el procesador A19, fabricado con tecnología de 3 nanómetros, lo que supone un salto en eficiencia energética y potencia respecto a la generación anterior, según información proporcionada por Apple.

El dispositivo estará disponible con opciones de almacenamiento de 256 o 512 GB, y circulan rumores sobre una posible ampliación de la memoria RAM hasta 8 GB, lo que lo posicionaría como una mejora relevante dentro de la gama media-alta.

El iPhone 17 amplía la integración de inteligencia artificial con traducción en tiempo real y búsqueda por imágenes.

La autonomía también experimenta un avance notable: la compañía asegura que la batería ofrece hasta 8 horas más de duración en comparación con el iPhone 16, una respuesta directa a la demanda de usuarios que priorizan el uso prolongado con una sola carga. El sistema operativo de fábrica es iOS 26, que incorpora actualizaciones específicas para aprovechar el nuevo hardware, incluida la compatibilidad con las funciones de Apple Intelligence.

Qué cámaras tiene el iPhone 17

El sistema de cámaras representa uno de los principales atractivos del nuevo modelo. Tanto la cámara principal como el sensor ultra gran angular cuentan ahora con 48 megapíxeles, lo que supone una mejora significativa en la calidad de fotos y videos respecto a versiones anteriores.

La grabación en 4K a 60 cuadros por segundo con Dolby Vision amplía las posibilidades tanto para el ocio como para el trabajo. En la parte frontal, el sensor de 24 megapíxeles incorpora la función Center Stage (Encuadre centrado), que ajusta automáticamente el enfoque para mantener a las personas en plano durante videollamadas o selfies.

Entre las novedades impulsadas por inteligencia artificial, la cámara frontal puede identificar la presencia de más personas y ajustar el encuadre de forma automática, además de facilitar la captura de fotografías horizontales sin necesidad de girar el teléfono.