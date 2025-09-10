Elon Musk dice que ya ha puesto los chips cerebrales de Neuralink a 12 personas en todo el mundo

Los detalles contados por el primer paciente del ensayo clínico han reforzado la viabilidad de los planes a futuro del magnate. (Foto: Neuralink).

El avance de Neuralink, la empresa de Elon Musk, en la implantación de chips cerebrales ha superado las fronteras de Estados Unidos, con doce personas en todo el mundo que ya cuentan con estos dispositivos, según la información difundida por la compañía en su perfil de la red social X.

Este grupo de pacientes acumula en conjunto 2.000 días de uso y más de 15.000 horas de funcionamiento de los implantes, lo que representa un gran salto respecto a los cinco casos anunciados en julio de este año.

El desarrollo de estos implantes comenzó hace poco más de un año y medio, cuando Neuralink inició sus primeros ensayos clínicos en Estados Unidos tras responder a las preocupaciones de seguridad planteadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Musk ha dicho que este innovaciones serán claves para mejorar la calidad de vida de varias personas. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Desde entonces, la empresa ha implantado sus chips en personas con parálisis, permitiéndoles controlar dispositivos digitales y físicos mediante el pensamiento. Entre los beneficiarios destaca Noland Arbaugh, quien fue el primer ser humano en recibir este tipo de implante.

Qué retos han enfrentado los pacientes implantados con el chip de Neuralink

Casos como el de Arbaugh no han estado exentos de dificultades. Aproximadamente el 85% de los hilos del chip perdieron la conexión con el cerebro, lo que obligó a la compañía a actualizar el software para mejorar la lectura de señales cerebrales.

Tras esta intervención, Arbaugh pudo continuar utilizando el dispositivo para operar distintas partes de su cuerpo y realizar movimientos a través del pensamiento.

Arbaugh ha mostrado en distintas ocasiones como esta innovación le cambió la vida, pero no ha descartado las dificultades que tuvo al principio del ensayo. (Foto: Neuralink)

En relación con los demás pacientes, Elon Musk anunció en agosto del año pasado, en una intervención en el podcast del informático estadounidense Lex Fridman, que el segundo receptor del implante presentaba una lesión de médula espinal similar a la de Arbaugh.

El empresario detalló que los 400 electrodos del chip cerebral funcionaban correctamente, permitiendo al paciente interactuar con videojuegos y diseñar objetos en 3D. Además, el empresario confirmó que el resto de los chips implantados operan de manera satisfactoria.

Cuáles son los planes de Neuralink para expandir el uso de sus chips cerebrales

Los planes de la compañía son ambiciosos y su expanción está siendo acelerada. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/)

Con la mirada puesta en el futuro, Neuralink aspira a realizar más de 2.000 cirugías al año. Documentos internos publicados por la agencia Reuters revelan que la empresa espera obtener la aprobación regulatoria para su dispositivo Telepathy en 2029, con el objetivo de alcanzar esa cifra anual de intervenciones y generar 100 millones de dólares en ingresos.

Asimismo, la expansión internacional de la compañía se materializó en agosto de este año, cuando Neuralink inició ensayos clínicos en Europa. El Reino Unido se convirtió así en el primer país europeo en albergar un estudio de este tipo.

Según la empresa, este paso resulta esencial para avanzar en su misión de llevar la tecnología de interfaz cerebro-ordenador (BCI) a personas con parálisis severa en todo el mundo.

Este tipo de desarrollos son parte de la agenda de los próximos años del sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En palabras de la compañía, recogidas en su perfil de X: “El lanzamiento de este estudio en Gran Bretaña se basa en los éxitos de nuestros ensayos en Estados Unidos y marca un paso importante para llevar la tecnología BCI que cambia la vida a personas con trastornos neurológicos en todo el mundo”.

De qué trata el ensayo que está haciendo Neuralink por fuera de Estados Unidos

El ensayo clínico europeo involucra a siete personas que han experimentado una pérdida significativa de movimiento, ya sea por lesiones de la médula espinal o por enfermedades neurológicas como la esclerosis lateral amiotrófica.

Al igual que en Estados Unidos, el objetivo de la empresa consiste en implantar el chip N1 de Neuralink bajo el cráneo, y de esta forma permitir que los pacientes usar un smartphone o una tableta sin necesidad de tocar la pantalla.