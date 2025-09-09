Jugador alerta de un archivo gigante que crea Steam sin avisar y llena el disco duro del PC

El archivo cef_log.txt, creado por el sistema Chromium Embedded Framework de Steam, fue el responsable del problema. (VALVE)

Para los jugadores de PC es normal tener que gestionar el almacenamiento de sus dispositivos al descargar juegos continuamente. Pero un usuario contó cómo sin motivo alguno su computador quedó con el disco lleno con un archivo de 500 GB. Al investigador con detalle encontró que Steam estaba detrás de la situación.

Si bien no se trataba de archivos maliciosos, toda esta cantidad de información terminó en su computador sin darse cuenta y sin un aviso claro de la plataforma de Valve.

Cómo un usuario terminó con un archivo de Steam de 500 GB

El caso se dio a conocer en Reddit y por el usuario identificado como TopOrder2533, quien relató cómo su equipo con sistema operativo Linux, repentinamente, le mostró una advertencia inusual: el espacio de almacenamiento disponible había disminuido en aproximadamente medio terabyte (500 GB), sin que el usuario hubiese instalado juego nuevo alguno ni descargado archivos significativos.

Al principio, la situación se asemejaba a un error de cálculo del sistema, pero la investigación del propio jugador reveló un motivo mucho más insólito.

Casos similares han sido reportados en foros como GitHub y Reddit, afectando principalmente a usuarios de Steam en Linux. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El usuario, sorprendido por el súbito crecimiento del espacio ocupado, revisó el contenido de sus carpetas y localizó en el directorio de Steam un archivo llamado cef_log.txt, cuya extensión y peso no dejaban lugar a dudas: allí se concentraban los 500 GB responsables del colapso de almacenamiento.

De qué se trata el archivo descargado por Steam

El archivo cef_log.txt es una bitácora generada por el sistema conocido como Chromium Embedded Framework (CEF), que Valve emplea desde 2014 para registrar mensajes de error vinculados principalmente con la red y la conexión de Steam.

Bajo condiciones normales, estos archivos de texto mantienen un tamaño muy pequeño, dado que solo almacenan mensajes puntuales y cotidianos sobre el funcionamiento interno de la aplicación.

Sin embargo, algo inesperado desencadenó la generación masiva de registros. Diversos usuarios en Reddit propusieron hipótesis: desde un error momentáneo en la red hasta bucles de registro generados por un fallo del software.

La mayoría de los usuarios de Steam utiliza Windows, pero el error preocupa a la comunidad de Linux, que representa el 2,67% del total. (STEAM)

La tesis más aceptada sugiere que un evento específico se registró miles de millones de veces por algún motivo desconocido, lo que provocó que el archivo creciera de manera desproporcionada dentro de un breve lapso. Así, en cuestión de apenas una hora, el sistema creó un archivo de texto de 500 GB, un fenómeno completamente anómalo para un simple documento .txt.

Cómo se solucionó la situación

Más allá de la sorpresa inicial, TopOrder2533 decidió actuar con cautela. Cerró Steam, eliminó el archivo problemático y detuvo toda actividad relacionada para prevenir que el sistema generara una nueva bitácora. Según relató posteriormente, la eliminación del archivo resultó efectiva, y Steam no volvió a reproducir el problema tras su siguiente inicio, aunque la plataforma todavía no se pronuncia sobre este posible error.

“Salí de Steam, eliminé los archivos… y, de hecho, hice otras cosas el resto del día. Esta mañana volví y volví a abrir Steam. Hasta ahora, no hay ningún archivo de registro CEF fuera de control", contó en Reddit.

No es la primera vez que pasó algo similar con Steam

En foros como GitHub, usuarios han reportado problemas similares relacionados con archivos de registro que alcanzan dimensiones insólitas en sistemas operativos Linux. En uno de estos casos, fechado en 2023, se documentó una bitácora que llegó a ocupar 54 GB, también bajo circunstancias inexplicables. La resolución exitosa en esa ocasión se logró al reinstalar completamente Steam.

La reinstalación de Steam o la desactivación de la aceleración por hardware han sido soluciones efectivas en casos previos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Retrocediendo en el tiempo, otra publicación de Reddit del año 2019 abordaba una situación análoga. Allí se identificó el origen en una falla vinculada a la aceleración por hardware de la GPU en las vistas web de Steam.

Desactivar esa función permitió evitar el crecimiento descontrolado de los archivos de registro, lo que sugiere que, al menos en algunos escenarios, errores de compatibilidad entre el entorno gráfico y el framework CEF pueden detonar un bucle de registros.

A pesar de la naturaleza aparentemente técnica y poco frecuente de este fenómeno, la eliminación del archivo cef_log.txt no genera consecuencias negativas en la operación habitual de Steam. En aquellos casos en que el fallo se repite, una reinstalación desde cero de la plataforma también se muestra eficaz para devolver la estabilidad al sistema.

El patrón que emerge de estos incidentes indica que los usuarios de Steam en sistemas Linux resultan ser los más expuestos a este mal funcionamiento. Sin embargo, no existe aún evidencia concluyente de que el error sea exclusivo de este sistema operativo. De acuerdo a sondeos recientes, solo el 2,67 % de los usuarios de Steam utiliza Linux, frente a un 1,77 % en Mac y la gran mayoría optando por Windows para sus sesiones de juego.

Por esta razón, el impacto global del problema puede considerarse menor en términos relativos, pero para quienes se ven afectados, el desconcierto y las complicaciones pueden resultar considerables.