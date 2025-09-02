Tecno

Steam publica su informe de hardware: estas son las especificaciones más usadas por los gamers en 2025

La última encuesta de Valve revela que Windows 11, 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento marcan el estándar del jugador promedio de PC

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Steam revela las características de
Steam revela las características de la PC de sus jugadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steam, la plataforma de distribución digital de videojuegos de Valve, ha publicado su más reciente encuesta sobre hardware y software, que recoge información entre febrero de 2024 y julio de 2025.

Este informe ofrece una radiografía detallada del jugador promedio de PC, mostrando desde los sistemas operativos más utilizados hasta las configuraciones gráficas y de memoria más comunes.

De acuerdo con los resultados, Windows continúa siendo el sistema operativo preferido por la gran mayoría de los usuarios de Steam. Concretamente, un 95,23 % de los jugadores utiliza este entorno, lo que lo coloca muy por encima de otras alternativas como macOS o Linux.

Windows 11 es el sistema
Windows 11 es el sistema operativo más usado por los jugadores de Steam. (Foto: Microsoft)

Dentro del ecosistema de Microsoft, la versión más reciente, Windows 11, lidera con un 59,90 % de adopción. Le sigue Windows 10, todavía presente en un 35,19 % de los equipos. Por detrás, macOS representa apenas el 1,88 % de los jugadores, siendo macOS 15.5.0 la versión más popular (1,07 %), por encima de otras como macOS 15.4.1 (0,07 %) y macOS 12.7.6 (0,05 %).

Tarjetas gráficas y memoria de video

En lo referente a las tarjetas gráficas, los resultados muestran una mayor diversidad. Ningún modelo supera por sí solo el 5 % de cuota. Sin embargo, las GPU de Nvidia siguen siendo las más extendidas entre los jugadores de Steam. La GeForce RTX 3060 ocupa el primer lugar con un 4,62 % de preferencia, seguida de la GeForce RTX 4060 Laptop GPU (4,43 %) y la GeForce RTX 4060 de escritorio (4,39 %).

En cuanto a la memoria de video, las tarjetas gráficas con 8 GB de VRAM dominan el panorama, representando un 33,66 % del total. Esto refleja una tendencia hacia configuraciones equilibradas, suficientes para la mayoría de títulos actuales.

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti
Nvidia GeForce RTX 3060 Ti es la tarjeta gráfica más usada por los jugadores. (Nvidia)

Memoria RAM y almacenamiento

La encuesta también revela que la cantidad de memoria RAM más frecuente entre los usuarios es de 16 GB, con un 41,92 % del total. Esta cifra confirma que dicha capacidad se ha convertido en el estándar para un rendimiento fluido en juegos modernos.

En lo que respecta al almacenamiento, más de la mitad de los jugadores (52,33 %) cuenta con equipos que superan 1 TB de capacidad. Al mismo tiempo, un 22,56 % dispone de entre 100 GB y 249 GB libres, lo que refleja el peso creciente de los videojuegos actuales, que suelen requerir decenas de gigabytes por instalación.

Resolución y pantallas

La resolución más utilizada entre los jugadores de Steam sigue siendo la Full HD (1.920 x 1.080 píxeles), elegida por un 54,37 % de los encuestados. Para experiencias con más de una pantalla, la resolución de 3.840 x 1.080 píxeles es la más común, alcanzando el 52,54 %.

Los gamers usan la configuración
Los gamers usan la configuración de Full HD para sus monitores.

Procesadores e idiomas

En el ámbito de los procesadores, el 21,12 % de los jugadores cuenta con CPU Intel que operan en rangos de entre 2,3 GHz y 2,69 GHz. Además, el 29,29 % de los usuarios utiliza procesadores con seis núcleos, lo que refleja una tendencia hacia configuraciones multicore que permiten un mejor rendimiento tanto en juegos como en tareas paralelas.

Finalmente, el estudio también expone los idiomas más empleados por los jugadores en Steam. El inglés ocupa el primer lugar con un 37,70 %, seguido de cerca por el chino simplificado, con un 25,44 %.

Radiografía del jugador de Steam

Los datos recopilados por Steam evidencian que el perfil del jugador promedio de PC se caracteriza por el uso de Windows 11, 16 GB de memoria RAM, una GPU Nvidia de gama media con 8 GB de VRAM, más de 1 TB de almacenamiento y resolución Full HD como estándar. Este panorama muestra la evolución del hardware en los últimos años, donde la accesibilidad a configuraciones más potentes se ha convertido en un factor clave para disfrutar de los videojuegos actuales.

