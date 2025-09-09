Google revela cuántas preguntas puede responder al día a su IA Gemini

Google detalla por primera vez el número exacto de preguntas e instrucciones que su asistente de IA puede procesar cada día en sus distintos planes de suscripción. (Google)

La transparencia respecto a las capacidades y limitaciones de los modelos de inteligencia artificial es una demanda creciente entre los usuarios, quienes buscan claridad para optimizar su experiencia diaria. Google, consciente de este escenario, publicó una actualización en la página de soporte de Gemini, donde detalla por primera vez el número exacto de preguntas e instrucciones que su asistente de IA puede procesar cada día en sus distintos planes de suscripción.

Hasta ahora, la empresa solo aportaba estimaciones genéricas sobre estos límites. Esta postura seguía una tendencia habitual entre las grandes firmas tecnológicas de mantener esos parámetros deliberadamente difusos, ya sea por motivos comerciales o por la constante evolución de la tecnología.

Este anuncio, si bien responde a la solicitud de mayor transparencia, también refleja la complejidad de gestionar y dimensionar recursos de inteligencia artificial en entornos cambiantes. Distintos modelos, cargas computacionales variables y mejoras en la arquitectura provocan que los límites queden obsoletos en poco tiempo.

Google Gemini. (Europa Press)

No obstante, Google ha dado un paso relevante que facilita la toma de decisiones para quienes evalúan usar su IA de manera gratuita o profesional.

Límites diarios de Gemini según cada plan

El nuevo desglose presentado por Google especifica que las personas usuarias de Gemini en su modalidad gratuita pueden enviar hasta cinco preguntas o instrucciones al día con el modelo 2.5 Pro.

Aquellos que optan por el plan AI Pro, con una suscripción de USD 20 mensuales, disponen de un límite ampliado de 100 prompts diarios. Por su parte, quienes eligen Gemini AI Ultra, el plan más alto, tienen posibilidad de realizar hasta 500 consultas diarias a cambio de una cuota de USD 200 mensuales.

Google ofrece tres tipos de planes para usa Gemini. (Computer Hoy)

Además, la capacidad para analizar contexto varía significativamente según el plan. Los usuarios gratuitos acceden a 32.000 tokens (fragmentos de texto analizables por la IA) por sesión, mientras que AI Pro y AI Ultra ofrecen una ventana de contexto de hasta 1 millón de tokens.

Esta diferencia resulta clave para quienes requieren procesar textos más largos o análisis más profundos sin perder información relevante.

En cuanto a las funciones avanzadas, como el “Deep Think mode”, el acceso depende del tipo de suscripción. Las personas con el plan gratuito pueden generar hasta cinco reportes diarios con el modelo 2.5 Flash. En el caso de los suscriptores, AI Pro autoriza 20 reportes al día y AI Ultra hasta 200 informes diarios, ambos con el modelo 2.5 Pro.

Gemini en el celular. (Foto: Itnews.lat)

En la creación de imágenes, el modelo por defecto, denominado Nano Banana, otorga a quienes usan el servicio gratuito la posibilidad de generar hasta 100 imágenes por día. Este límite se amplía de manera notable: 1.000 imágenes diarias tanto para AI Pro como para AI Ultra.

En video, las restricciones aumentan: el modelo Veo 3 solo está disponible para suscriptores; AI Pro ofrece la opción de crear tres videos por día y AI Ultra permite hasta cinco videos diarios. Todos los planes, sin excepción, contemplan un máximo de 20 resúmenes de audio al día.

La publicación de estos datos por parte de Google se suma a un contexto donde otras empresas del sector, como OpenAI, prefieren mantener límites poco claros o suelen acotar el uso a ventanas horarias imprecisas. En declaraciones recientes recogidas en la actualización, la compañía no añadió comentarios adicionales al respecto, fijando así la información presentada como la referencia oficial vigente para los usuarios de Gemini.