Tecno

Google revela cuántas preguntas puede responder al día a su IA Gemini

Hasta ahora, la empresa solo aportaba estimaciones genéricas sobre estos límites

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
Google detalla por primera vez
Google detalla por primera vez el número exacto de preguntas e instrucciones que su asistente de IA puede procesar cada día en sus distintos planes de suscripción. (Google)

La transparencia respecto a las capacidades y limitaciones de los modelos de inteligencia artificial es una demanda creciente entre los usuarios, quienes buscan claridad para optimizar su experiencia diaria. Google, consciente de este escenario, publicó una actualización en la página de soporte de Gemini, donde detalla por primera vez el número exacto de preguntas e instrucciones que su asistente de IA puede procesar cada día en sus distintos planes de suscripción.

Hasta ahora, la empresa solo aportaba estimaciones genéricas sobre estos límites. Esta postura seguía una tendencia habitual entre las grandes firmas tecnológicas de mantener esos parámetros deliberadamente difusos, ya sea por motivos comerciales o por la constante evolución de la tecnología.

Este anuncio, si bien responde a la solicitud de mayor transparencia, también refleja la complejidad de gestionar y dimensionar recursos de inteligencia artificial en entornos cambiantes. Distintos modelos, cargas computacionales variables y mejoras en la arquitectura provocan que los límites queden obsoletos en poco tiempo.

Google Gemini. (Europa Press)
Google Gemini. (Europa Press)

No obstante, Google ha dado un paso relevante que facilita la toma de decisiones para quienes evalúan usar su IA de manera gratuita o profesional.

Límites diarios de Gemini según cada plan

El nuevo desglose presentado por Google especifica que las personas usuarias de Gemini en su modalidad gratuita pueden enviar hasta cinco preguntas o instrucciones al día con el modelo 2.5 Pro.

Aquellos que optan por el plan AI Pro, con una suscripción de USD 20 mensuales, disponen de un límite ampliado de 100 prompts diarios. Por su parte, quienes eligen Gemini AI Ultra, el plan más alto, tienen posibilidad de realizar hasta 500 consultas diarias a cambio de una cuota de USD 200 mensuales.

Google ofrece tres tipos de
Google ofrece tres tipos de planes para usa Gemini. (Computer Hoy)

Además, la capacidad para analizar contexto varía significativamente según el plan. Los usuarios gratuitos acceden a 32.000 tokens (fragmentos de texto analizables por la IA) por sesión, mientras que AI Pro y AI Ultra ofrecen una ventana de contexto de hasta 1 millón de tokens.

Esta diferencia resulta clave para quienes requieren procesar textos más largos o análisis más profundos sin perder información relevante.

En cuanto a las funciones avanzadas, como el “Deep Think mode”, el acceso depende del tipo de suscripción. Las personas con el plan gratuito pueden generar hasta cinco reportes diarios con el modelo 2.5 Flash. En el caso de los suscriptores, AI Pro autoriza 20 reportes al día y AI Ultra hasta 200 informes diarios, ambos con el modelo 2.5 Pro.

Gemini en el celular. (Foto:
Gemini en el celular. (Foto: Itnews.lat)

En la creación de imágenes, el modelo por defecto, denominado Nano Banana, otorga a quienes usan el servicio gratuito la posibilidad de generar hasta 100 imágenes por día. Este límite se amplía de manera notable: 1.000 imágenes diarias tanto para AI Pro como para AI Ultra.

En video, las restricciones aumentan: el modelo Veo 3 solo está disponible para suscriptores; AI Pro ofrece la opción de crear tres videos por día y AI Ultra permite hasta cinco videos diarios. Todos los planes, sin excepción, contemplan un máximo de 20 resúmenes de audio al día.

La publicación de estos datos por parte de Google se suma a un contexto donde otras empresas del sector, como OpenAI, prefieren mantener límites poco claros o suelen acotar el uso a ventanas horarias imprecisas. En declaraciones recientes recogidas en la actualización, la compañía no añadió comentarios adicionales al respecto, fijando así la información presentada como la referencia oficial vigente para los usuarios de Gemini.

Temas Relacionados

GoogleGeminiInteligencia artificialIATecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Google publica límites claros de uso para Gemini

Las restricciones implementadas por la compañía determinan cuántas operaciones se pueden ejecutar diariamente en función del plan adquirido

Google publica límites claros de

OpenAI reorganiza el equipo que define la ‘personalidad’ de ChatGPT

La compañía también impulsa la creación de OAI Labs, encabezado por Joanne Jang, fundadora del equipo de Comportamiento de Modelos

OpenAI reorganiza el equipo que

iPhone 17 vs. iPhone 17 Air: estas son las diferencias de los nuevos celulares de Apple

Además del grosor, los dispositivos se diferencian por su procesador: uno cuenta con el chip A10 y el otro con el A10 Pro

iPhone 17 vs. iPhone 17

La tierna reacción de un adulto mayor al usar ChatGPT para volver a hablar su lengua originaria

La escena, compartida por su nieta, despertó un debate sobre la importancia de preservar y enseñar lenguas originarias en el Perú

La tierna reacción de un

Microsoft deja de depender de OpenAI: ahora pagará por usar la IA de Anthropic

La integración de la IA de Anthropic no supondría ninguna modificación en el precio de las suscripciones para los usuarios finales

Microsoft deja de depender de
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Justicia de Chubut inició

La Justicia de Chubut inició una causa por crueldad animal contra un hombre acusado de envenenar tres perros

Test de embarazo, casi dos mil cajas de medicamentos y 900 blísteres: vendía remedios ilegales on line

Qué líneas de colectivos ampliaron sus métodos de pago del sistema Tarjeta SUBE

El intendente de un pueblo de Santa Fe utilizó sus máquinas para arreglar un cráter en el acceso a una ruta nacional

“Micrometeoritos”: el extraordinario fenómeno que vivió un grupo de geólogos en Salta

INFOBAE AMÉRICA
Quién es Sébastien Lecornu, el

Quién es Sébastien Lecornu, el “animal político” que Macron eligió para estabilizar Francia

La crítica del CSW a Gustavo Petro: “Qatar es y ha sido el principal financiador de Hamas”

Marine Le Pen cuestionó el nombramiento de Sébastien Lecornu como premier francés: “Es el último cartucho del macronismo”

Irán y el OIEA firmaron en El Cairo un acuerdo para reanudar la cooperación nuclear

Receta de galletas de limón sin harina ni azúcar, rápida y fácil

TELESHOW
Brenda Asnicar recordó su relación

Brenda Asnicar recordó su relación con Duki: “Cuando yo conocí a Mauro, no era una persona rica”

Las espectaculares fotos de Katy Perry en la Argentina: “Se necesitan dos para bailar el tango”

La contundente respuesta de Mauro Icardi después de haberse tapado el tatuaje de Wanda Nara: “Mi amor hermoso”

La insólita comparación de Alex Caniggia con el personaje de La Máscara por el brillo de sus dientes en la oscuridad

Susana Giménez confirmó que se viene la serie sobre su vida: “Ahora todo el mundo cuenta todo”