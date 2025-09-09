Tecno

Amazon compra participación en Rappi, la SuperApp que está presente en casi toda América Latina

La operación le permitiría a la aplicación integrar la nube de AWS y el músculo logístico de la firma estadounidense, mientras avanza su plan de expansión en México y otros países

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Amazon habría comprado una participación
Amazon habría comprado una participación en Amazon para competir con Mercado Libre. (Composición)

El gigante estadounidense Amazon dio un nuevo paso para afianzar su presencia en la región. La compañía tecnológica adquirió una participación en Rappi, la aplicación de entregas a domicilio nacida en Colombia y que en los últimos años se transformó en una plataforma de servicios multiuso.

De acuerdo con información adelantada por Bloomberg, la operación se habría concretado mediante un pagaré convertible por 25 millones de dólares, lo que otorgaría a Amazon el derecho de acceder hasta al 12% del capital de la firma latinoamericana.

Aunque los términos exactos podrían variar, la movida se interpreta como un esfuerzo estratégico de ambas empresas para ganar terreno en un mercado cada vez más competitivo.

Amazon habría adquirido una parte
Amazon habría adquirido una parte de Rappi. REUTERS/Luisa González

La asociación permitiría a Rappi potenciar su infraestructura digital con el respaldo de Amazon Web Services (AWS), así como aprovechar el expertise logístico de la compañía fundada por Jeff Bezos. Para Amazon, la operación representa una vía de acceso más directa al ecosistema de consumidores en América Latina y una oportunidad para competir en mejores condiciones contra MercadoLibre.

Amazon apuesta por la logística y la nube en América Latina

La posible colaboración abre la puerta a un intercambio de capacidades clave. Rappi podría integrar herramientas de inteligencia artificial, análisis de datos y soluciones en la nube de AWS, lo que reforzaría su ecosistema de servicios. Al mismo tiempo, Amazon sumaría a su red un aliado con fuerte presencia regional y experiencia en las dinámicas de consumo local.

El sector del comercio electrónico y las entregas a domicilio en Latinoamérica atraviesa un momento de expansión acelerada. Con más usuarios adoptando aplicaciones móviles para compras y servicios, la competencia entre actores globales y locales se intensifica. La entrada de Amazon como socio en Rappi apunta a fortalecer su posicionamiento frente a líderes como MercadoLibre, que domina gran parte del comercio digital en la región.

Amazon buscaría tener más presencia
Amazon buscaría tener más presencia en América Latina. REUTERS/Stephane Mahe/File Photo

Rappi, de ‘startup’ colombiana a plataforma regional

Fundada en 2015 en Bogotá, Rappi nació como una aplicación de pedidos a domicilio y rápidamente se expandió hacia un modelo multipropósito que incluye desde supermercados hasta farmacias, viajes y servicios financieros. En la actualidad, opera en siete países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay.

En agosto de este año, la compañía obtuvo un préstamo de 100 millones de dólares otorgado por Banco Santander y Kirkoswald Capital Partners. Ese capital tiene como objetivo ampliar operaciones, principalmente en México, y atender compromisos financieros previos. Los directivos de la empresa también han dejado abierta la posibilidad de salir a bolsa en Nueva York antes de que finalice 2025, un paso que se vería impulsado por el interés de un socio estratégico como Amazon.

Competencia frente a MercadoLibre

El interés de Amazon por incrementar su presencia en Latinoamérica responde a un escenario donde MercadoLibre ha consolidado un liderazgo difícil de disputar. Con servicios de pago digital, logística propia y una comunidad de millones de usuarios activos, la compañía argentina-brasileña se mantiene como principal competidor en el ecosistema digital regional.

Rappi, junto a Amazon, buscarían
Rappi, junto a Amazon, buscarían competir con Mercado Libre. (Mercado Libre)

La alianza con Rappi permitiría a Amazon ganar un terreno que hasta ahora le había resultado esquivo. De confirmarse los términos de la operación, el gigante estadounidense podría aprovechar la capilaridad de la aplicación colombiana para reforzar su alcance en segmentos como el comercio rápido, la última milla y los pagos digitales.

Con esta jugada, Amazon no solo asegura una posición más sólida en un mercado en expansión, sino que también envía una señal clara: América Latina sigue siendo una de las regiones más atractivas para la innovación digital y la inversión tecnológica global.

Temas Relacionados

AmazonRappiLo último en tecnología

Últimas Noticias

NVIDIA, la empresa más valiosa del mundo, apoya a Bill Gates: la IA reducirá los días de trabajo a la semana

La productividad y el PIB aumentarían, según el directivo, con la adopción de inteligencia artificial en el trabajo

NVIDIA, la empresa más valiosa

Modo agenda en WhatsApp: para qué sirve y cómo se activa

Los usuarios pueden activar distintos formatos de texto, ideales para dar orden y claridad a la información dentro de sus mensajes

Modo agenda en WhatsApp: para

Apple Event: cuándo presentan el iPhone 17, a qué hora y cómo ver la transmisión

El evento de Apple reunirá a millones en línea con anuncios sobre iPhone 17, modelos Air, relojes inteligentes, iPad y nuevas funciones del sistema, ofreciendo una cobertura minuciosa y horarios ajustados a cada país

Apple Event: cuándo presentan el

Copilot para televisores: descubre todas las funciones que ofrece la IA en tu pantalla

Con un personaje animado en pantalla y tarjetas visuales, el nuevo Copilot transforma la forma de usar el televisor y lo convierte en un espacio de interacción social y familiar

Copilot para televisores: descubre todas

Más del 50% de los CEO en Latinoamérica buscan cubrir roles que no existían hace un año: cuáles son

Análisis de IBM evidencian los cambios que la inteligencia artificial ha introducido en todas las áreas de las empresas y destacan la necesidad de incorporar talento especializado tanto en el desarrollo como en la supervisión de estos asistentes digitales

Más del 50% de los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Entronizaron el mosaico de Nuestra

Entronizaron el mosaico de Nuestra Señora de Luján en los Jardines Vaticanos

Axel Kicillof: “El lío financiero que hay hace un tiempo en Argentina es todo de Milei”

Mercados: rebotan las acciones y los bonos argentinos después del traspié electoral del Gobierno

YPF presentará ante inversores en Milán su plan para producir GNL argentino en la conferencia más importante del sector

Detuvieron a un hombre que viajaba armado en la línea C del subte: tenía una pistola, una navaja y “actitud nerviosa”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Polonia cerrará la frontera con Bielorrusia por maniobras militares rusas que incluirán simulacros nucleares

Así quedó la vivienda en Doha donde fue atacada la cúpula de negociadores del grupo terrorista Hamas

Qatar condenó el ataque contra los negociadores de Hamas en Doha: “No se tolerará esta conducta imprudente de Israel”

La Unión Europea apuesta por sanciones coordinadas a escala internacional para ponerle límites a Putin

El brazo armado de Hamas se atribuyó la responsabilidad del atentado a tiros en Jerusalén

TELESHOW
Luisana Lopilato celebró los 50

Luisana Lopilato celebró los 50 años de Michael Bublé entre recuerdos familiares y declaraciones de amor

La escapada de Brenda Gandini, Gonzalo Heredia y sus hijos a las Cataratas del Iguazú: “Familia contenta”

El nuevo tema de Wanda Nara que podría enojar a Mauro Icardi: “Le gusta que yo sea una tóxica”

El percance de Emily Lucius con Belu y su madre en el aeropuerto de Miami: “Tomé una mala decisión”

Patricia Sosa recordó el evento místico por el que dejó de comer carne: “De otro planeta”