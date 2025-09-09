Tecno

Alucinaciones en IA: OpenAI publica un informe y analiza sus causas

En el documento se señala que las alucinaciones no son un fallo inexplicable, sino una consecuencia directa de la manera en que se entrenan los modelos de lenguaje

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
En la etapa de pre-entrenamiento,
En la etapa de pre-entrenamiento, la IA aprende patrones lingüísticos a partir de grandes cantidades de texto sin etiquetas “verdadero/falso”. (Reuters)

Las alucinaciones en los modelos de inteligencia artificial no solo generan respuestas incorrectas, sino que además lo hacen con una confianza tan convincente que pueden llevar a los usuarios a creer en información falsa. Esta problemática ha llamado la atención de la comunidad tecnológica por las consecuencias que puede acarrear en la fiabilidad y uso ético de la IA.

OpenAI ha publicado recientemente un informe exhaustivo en el que expone los factores técnicos y estadísticos detrás de este fenómeno, así como las acciones implementadas para reducirlo, especialmente en el desarrollo de GPT-5.

Por qué las IAs producen alucinaciones

El informe de OpenAI sostiene que las alucinaciones en IA no son un fallo inexplicable, sino una consecuencia directa de la manera en que se entrenan los modelos de lenguaje. Según la compañía, las “presiones estadísticas” durante el entrenamiento y la evaluación empujan al modelo a ofrecer respuestas aunque exista incertidumbre.

Las alucinaciones en los modelos
Las alucinaciones en los modelos de inteligencia artificial no solo generan respuestas incorrectas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

El documento lo ilustra con una analogía: en lugar de abstenerse ante una duda, la IA elige la opción más probable, actuando “como cuando un estudiante se enfrenta a una pregunta difícil en un examen” y responde aun sin saber la respuesta, esperando acertar por suerte.

En la etapa de pre-entrenamiento, la IA aprende patrones lingüísticos a partir de grandes cantidades de texto sin etiquetas “verdadero/falso”, sino solo con ejemplos válidos de lenguaje. Por eso, aunque la fuente de datos sea de alta calidad, los procesos estadísticos pueden inducir errores y, en ausencia de un mecanismo para reconocer la duda, el modelo opta por generar respuestas de forma casi obligatoria.

Medidas de OpenAI para reducir las alucinaciones en modelos como GPT-5

OpenAI ha propuesto una solución para mitigar este sesgo en sus procesos de entrenamiento: incorporar una clasificación binaria denominada “Is-It-Valid” (IIV, “¿Es válida?”). Este sistema entrena al modelo para diferenciar entre respuestas correctas y erróneas, incrementando así la probabilidad de que el sistema opte por “abstenerse” cuando no tiene la información suficiente para emitir una respuesta fiable.

ChatGPT es un modelo de
ChatGPT es un modelo de inteligencia artificial diseñado para generar y comprender texto en lenguaje natural. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

En el caso de GPT-5, el aprendizaje incluye tres categorías para las respuestas: correctas, errores y abstenciones, lo que añade una dimensión de “humildad” al comportamiento del modelo.

Según datos de OpenAI, GPT-5 ha logrado disminuir la tasa de alucinaciones en pruebas internas al abstenerse mucho más a menudo (52%) que iteraciones anteriores, como o4-mini (1%). Aunque o4-mini es ligeramente mejor en respuestas correctas, es mucho peor en tasa de errores.

Cómo incide la evaluación del desempeño en las alucinaciones de las IAs

El documento advierte además sobre la manera en que los benchmarks actuales y las tarjetas técnicas de los modelos (model cards) dan prioridad exclusivamente al porcentaje de respuestas correctas. Este enfoque premia los aciertos, pero invisibiliza las tasas de alucinaciones.

GPT-5 es la nueva generación
GPT-5 es la nueva generación de modelos de lenguaje de OpenAI. OPENAI

Como consecuencia, la industria sigue poniendo el foco en aumentar la precisión, mientras las instancias en que la IA debería responder simplemente “no lo sé” quedan relegadas, perpetuando el problema de las respuestas falsas pero aparentemente razonables.

El análisis de OpenAI deja en claro que evitar las alucinaciones requiere una transformación en la forma en que se evalúan y entrenan los sistemas de inteligencia artificial. Incluir mecanismos que permitan a los modelos reconocer sus límites y abstenerse, como el propuesto “Is-It-Valid”, es un paso hacia la creación de sistemas más honestos y seguros.

Aunque avances como los mostrados en GPT-5 marcan un progreso, el informe recalca la necesidad de que benchmarks y estándares técnicos evolucionen para valorar la humildad y no solo la precisión, con el fin de evitar que la IA siga fascinando con errores bien formulados pero peligrosos.

Temas Relacionados

OpenAIIAInteligencia artificialChatGPTLo último en tecnología

Últimas Noticias

Glosario de tecnología: qué significa MacOS

La tecnología también ha impactado la salud con dispositivos novedosos y aplicaciones que ayudan a las personas enfermas

Glosario de tecnología: qué significa

Filtración revela zoom 8x y nueva refrigeración en el iPhone 17 Pro

La gama iPhone 17 Pro contaría con nuevas funciones orientadas a los usuarios que buscan la máxima calidad en video

Filtración revela zoom 8x y

¿Roblox busca competir con TikTok y YouTube?: plataforma lanza app de videos cortos

Roblox Moments se presenta en versión beta y fue anunciada durante la conferencia anual de la compañía para desarrolladores en San José, California

¿Roblox busca competir con TikTok

Anthropic pagará USD 1.500 millones a autores por demanda colectiva

Los demandantes sostuvieron que la startup empleó sus títulos, recopilados de sitios piratas conocidos como shadow libraries, sin contar con su consentimiento

Anthropic pagará USD 1.500 millones

TikTok lanza un programa gratuito para mejorar la forma en que los maestros enseñan

En alianza con el Ministerio de Educación de Colombia, la iniciativa está dirigida a fortalecer las habilidades en la creación de contenido educativo y promover el uso seguro de la aplicación. Más de 25.000 maestros de Latinoamérica ya forman parte

TikTok lanza un programa gratuito
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un microorganismo clave para la

Un microorganismo clave para la vida en los océanos está en peligro por el cambio climático

La víctima del ex fiscal Julio Castro cargó contra el juez Axel López: “Prioriza la situación del condenado”

Oscar Liberman, el candidato de LLA que ganó en su sección: “Tenemos que producir cambios”

Emmanuel Álvarez Agis: “Para el mercado financiero lo más difícil de digerir son las sorpresas”

Video: 13 segundos para robar el techo solar de un auto en Vicente López y tres detenidos

INFOBAE AMÉRICA
Un barco de la flotilla

Un barco de la flotilla humanitaria sufrió daños en Túnez: las autoridades aseguraron que se trató de un incendio interno

Corea del Sur da el siguiente paso en la ONU para el restablecimiento de las sanciones contra Irán

Estados Unidos mantiene la presión sobre el juez del Tribunal Supremo de Brasil que encabeza el proceso contra Bolsonaro

Otra amenaza de Kim Jong-un: supervisó la prueba de un nuevo motor de cohete para misiles balísticos intercontinentales

Investigan al presidente de Bolivia Luis Arce por abandono de mujer embarazada

TELESHOW
La conmovedora foto de Pampita

La conmovedora foto de Pampita con su hija Blanca, a 13 años de su muerte

Zaira Nara habló de los rumores de romance con Vico D’Alessandro y otra famosa reconoció que salió con el actor

Fede Bal se filmó haciéndose una colonoscopía a 5 años de su cáncer de colon: “A tiempo, te salva la vida”

Furia de Gran Hermano apuntó contra Georgina Barbarossa y la conductora le respondió: “No me gustó su juego agresivo”

Susana Giménez, entre su vuelta a la televisión y la actualidad política: “El pueblo votó, el pueblo sabrá”