Tecno

OpenAI podría lanzar su propio chip de inteligencia artificial en 2026

La medida busca disminuir la dependencia de la compañía respecto a Nvidia, actual líder mundial en hardware para IA

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
De acuerdo con el plan
De acuerdo con el plan de OpenAI, el nuevo chip será destinado exclusivamente a sus propias operaciones internas. (Reuters)

OpenAI, compañía creadora de ChatGPT, da un paso clave en la carrera por la autonomía tecnológica: planea lanzar su propio chip de inteligencia artificial en 2026 y colabora para ello con el gigante estadounidense de semiconductores Broadcom.

La medida responde al rápido crecimiento de la demanda de poder de cómputo y busca disminuir la dependencia de la compañía respecto a Nvidia, actual líder mundial en hardware para inteligencia artificial.

Un nuevo impulso en el mercado de chips

Según fuentes a las que Financial Times tuvo acceso, OpenAI ya inició el desarrollo conjunto del chip, que se espera entre en producción y sea enviado el próximo año.

Aunque Broadcom no ha confirmado públicamente el nombre del cliente, en una reciente llamada con analistas, su CEO, Hock Tan, reveló la existencia de un importante “nuevo cliente” dispuesto a invertir 10.000 millones de dólares en pedidos, cifra que diversos medios atribuyen a OpenAI.

Logo de OpenAI. (Reuters)
Logo de OpenAI. (Reuters)

Tras el anuncio, las acciones de Broadcom subieron un 9,4% y la capitalización bursátil de la empresa alcanzó 1,6 billones de dólares (USD 1,6 tn).

La estrategia de diseñar chips a medida para tareas de inteligencia artificial no es nueva en la industria tecnológica. Grandes compañías como Google, Amazon y Meta apuestan por la producción interna de semiconductores especializados, para responder a la creciente necesidad de entrenar y operar modelos de IA con mayor eficiencia y menor costo.

El movimiento de OpenAI confirma la relevancia de este segmento y supone un desafío directo para Nvidia, que, pese a mantener su liderazgo, ha notado cierta desaceleración en su ritmo de crecimiento inicial en el sector IA.

Sam Altman, CEO de OpenAI.
Sam Altman, CEO de OpenAI. (Reuters)

De acuerdo con el plan de OpenAI, el nuevo chip se destinará exclusivamente a sus propias operaciones internas, sin intención de ofrecerlo al mercado externo en el mediano plazo. Este enfoque garantiza la disponibilidad y optimiza el rendimiento de sus sistemas, especialmente ante lanzamientos recientes como GPT-5 y el aumento exponencial de la base de usuarios.

Impacto en la industria y el futuro del hardware IA

La decisión de OpenAI ha intensificado las expectativas en el sector. Los analistas de HSBC anticipan que, en 2026, el negocio de chips personalizados de Broadcom crecerá a un ritmo considerablemente más alto que el de Nvidia, impulsado en parte por acuerdos de envergadura como el de OpenAI. La percepción de un posible cambio de liderazgo dentro del mercado de infraestructura para inteligencia artificial ha hecho que las acciones de Broadcom suban más de un 44% en lo que va del año.

Nvidia, por su parte, sigue siendo el proveedor más importante de hardware para los principales “hiperescalares” tecnológicos, como OpenAI. Sin embargo, la propia OpenAI ha expresado en varias ocasiones, mediante declaraciones públicas de su director ejecutivo, Sam Altman, la preocupación por la capacidad actual de computación frente al explosivo aumento de usuarios y la expansión de productos como ChatGPT.

La estrategia de diseñar chips
La estrategia de diseñar chips a medida para tareas de inteligencia artificial no es nueva en la industria tecnológica. (Reuters)

Solo en el último mes, Altman aseguró que la compañía duplicará su infraestructura de cómputo durante los próximos cinco meses, para satisfacer la demanda asociada a su nuevo modelo GPT-5. De este modo, se evidencia la urgencia de contar con recursos tecnológicos propios, con el fin de mantener la competitividad y asegurar la independencia ante posibles restricciones del suministro externo.

Con esta alianza y la apuesta por su propio chip, OpenAI se suma a la tendencia de integración vertical que marcará el futuro del sector de inteligencia artificial, donde la tecnología propia será clave para controlar costes, tiempos de producción e innovar en el desarrollo de sistemas más potentes y especializados.

Temas Relacionados

OpenaiChatgptInteligencia artificialIATecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo bloquear llamadas desconocidas en Android y iPhone

Las herramientas en Android y iOS facilitan la gestión de números sospechosos, brindando mayor seguridad y privacidad al usuario frente a intentos de estafa y contactos no identificados en el teléfono

Cómo bloquear llamadas desconocidas en

Roblox lanza su propio ‘Tik Tok’, mejoras con IA y más novedades

Se trata de un feed de videos cortos en formato vertical, que en principio estará disponible en fase beta para usuarios mayores de 13 años

Roblox lanza su propio ‘Tik

WhatsApp: cómo puedo encontrar la papelera secreta

Esta sección está disponible en el apartado de ‘Ajustes‘ de la aplicación móvil, tanto en iPhone como en Android

WhatsApp: cómo puedo encontrar la

Cuánto le dejará Bill Gates a sus hijos: esto es lo que va a pasar con su herencia

Próximo a cumplir 70 años, gran parte de la fortuna del cofundador de Microsoft será destinada a su fundación y a proyectos filantrópicos

Cuánto le dejará Bill Gates

El curioso truco de la sal en el microondas: para qué sirve y por qué muchos la usan

Este truco casero no sustituye la limpieza regular, pero reduce olores y suciedad

El curioso truco de la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Guillermo Montenegro desafió al gobierno

Guillermo Montenegro desafió al gobierno bonaerense por los boletos de colectivo gratuitos para las elecciones del domingo

Receta de budín de limón y amapolas sin harina rápido y fácil

Milei se recluirá en Olivos y decidirá sobre la hora si se suma al búnker de este domingo en La Plata

Un informe sindical alertó sobre los sobrecostos millonarios por el deterioro vial y los camiones obsoletos

El Museo del Holocausto y la Asociación de Abogados Judíos firmaron nuevos convenios con la Justicia

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump tendrá control sobre

Donald Trump tendrá control sobre USD 550.000 millones en inversiones japonesas

Cuál es el spin-off poco recordado de The Office que cambió para siempre las miniseries digitales

Un tribunal de Bolivia ordenó la liberación de Jeanine Áñez por la violencia en Sacaba en 2019

Ante la amenaza de China, Australia y Japón reforzaron la cooperación militar

Cómo maratonear series puede influir en la salud mental y cognitiva, según la ciencia

TELESHOW
El ida y vuelta entre

El ida y vuelta entre Sabrina Ravelli y Ayelén Paleo que reavivó una antigua pelea: “Ella arruinó la familia de Carmen”

El nuevo trabajo de la China Suárez en Turquía: “En una marca de cosmética”

Quienes son los últimos cuatro participantes de MasterChef Celebrity

Hilda Lizarazu y Lito Vitale cumplieron 15 años de amor y contaron su primera cita: “Beso en casa y en cada semáforo”

¿Un nuevo frente de conflicto? La China Suárez habría escolarizado en Turquía a sus hijos con Benjamín Vicuña