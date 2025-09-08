Crea y configura recordatorios con Gemini y ChatGPT para no olvidar citas médicas, cumpleaños y más eventos

ChatGPT y Gemini ofrecen funciones avanzadas para crear y organizar recordatorios personalizados.

Las herramientas de inteligencia artificial han transformado la gestión del tiempo y las tareas cotidianas, permitiendo que usuarios de todos los perfiles organicen su día con mayor eficacia. Actualmente, dos de las principales plataformas de IA, ChatGPT y Gemini, ofrecen funciones para la creación y gestión de recordatorios, cada una con métodos distintivos de configuración y notificación.

Explorar estas diferencias ayuda a seleccionar la opción más alineada con las necesidades específicas de organización diaria.

Cómo crear recordatorios con ChatGPT

La función de recordatorios y tareas en ChatGPT busca reproducir la experiencia de un asistente personal digital proactivo. El proceso resulta especialmente intuitivo gracias a la comprensión de lenguaje natural:

El usuario solicita de manera directa la creación de un recordatorio, por ejemplo, escribiendo: “Crea un recordatorio para mañana a las 16:30 diciendo: ‘Tomar el médicamento’”.

Basta mencionar los datos clave –fecha, hora y mensaje–. ChatGPT identifica automáticamente la instrucción y registra el recordatorio.

Una vez recibida la petición, la plataforma despliega una ventana donde se resumen los datos del aviso: contenido, fecha y hora. El usuario puede solicitar modificaciones inmediatas desde ese mismo chat, lo que permite ajustar el recordatorio sin complicaciones.

Las notificaciones de ChatGPT se adaptan a las preferencias del usuario y se sincronizan entre dispositivos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cuando llega el momento programado, ChatGPT notifica al usuario mediante diferentes canales:

Emite una notificación en todos los dispositivos donde la aplicación esté instalada, siempre que se hayan activado los permisos necesarios.

Envía un correo electrónico de manera automática. Esto resulta clave para quienes no utilizan la app o prefieren gestionar sus pendientes desde la bandeja de entrada.

El recordatorio también queda registrado en el propio chat, permitiendo al usuario revisarlo cuando lo desee.

ChatGPT no requiere la instalación de aplicaciones adicionales para operar estas funciones, lo que reduce la fricción de uso. Además, las notificaciones y avisos se sincronizan entre dispositivos a través de la cuenta activa, de modo que siempre están disponibles sin importar el entorno: escritorio, móvil o navegador.

En cuanto a la gestión de tareas recurrentes o personalizadas, la función ChatGPT Tasks permite programar acciones automáticas. Ejemplos clásicos incluyen recibir resúmenes de noticias cada tarde, o un aviso semanal para una cita programada.

ChatGPT permite configurar recordatorios mediante lenguaje natural y notificaciones sincronizadas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La versatilidad de ChatGPT Tasks reside en la posibilidad de redactar instrucciones mediante lenguaje natural, como: “cuéntame un chiste gracioso todos los jueves a las 15:00″ o “recuérdame comprobar los precios de los vuelos el martes”.

Las notificaciones pueden configurarse según preferencia: solo push, solo correo electrónico o ambas. Así se adapta tanto a usuarios que buscan inmediatez, como a aquellos que prefieren menos interrupciones. La integración multiplataforma permite mantener la continuidad sin importar si en ese momento se utiliza teléfono móvil, computadora portátil o el navegador web.

Cómo organizar recordatorios con Gemini

El caso de Gemini ilustra una estrategia diferente, más dependiente del ecosistema de Google. Para gestionar y recibir recordatorios, Gemini recurre a aplicaciones específicas, como Google Tasks y Samsung Reminder, a través de la conexión entre cuentas y servicios.

El primer paso consiste en vincular la cuenta de Google Workspace con las Apps con Gemini. El usuario debe acceder a gemini.google.com o abrir la aplicación en el móvil, iniciar sesión con la misma cuenta de Google, y pedir la creación, edición o visualización de tareas y recordatorios. En el prompt puede añadirse “@Google Tasks” para especificar la aplicación deseada.

Gemini integra recordatorios a través de Google Tasks y Samsung Reminder, optimizando la organización digital. (GOOGLE)

Una ventana emergente guía al usuario durante el proceso de vinculación y configuración, permitiendo habilitar funcionalidades inteligentes y asegurar que las notificaciones lleguen en el momento adecuado. Si se elige Google Tasks, cualquier recordatorio configurado con Gemini aparecerá automáticamente en esa app, que debe estar instalada y activa en el dispositivo móvil o abierta vía navegador en el ordenador.

También resulta posible operar con Samsung Reminder usando instrucciones específicas o menciones directas como “@Samsung Reminder”. Si varias aplicaciones se encuentran conectadas, Gemini selecciona la más reciente por defecto, aunque se puede modificar la preferencia en cada instrucción.

El manejo de los recordatorios y tareas en Gemini se extiende tanto a mensajes escritos como hablados, admitiendo comandos por voz. Esto favorece la integración con rutinas móviles, incluidas funciones manos libres cuando el usuario no puede escribir.

Gemini requiere vinculación con cuentas y apps específicas para gestionar recordatorios y tareas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Gemini presenta algunas consideraciones adicionales:

Es posible mostrar y revisar tareas con simples preguntas como “¿Cuáles son mis próximas tareas?" o “¿Qué debo completar esta semana?"

Las apps permiten actualizar, marcar como completadas, modificar, cambiar fechas o eliminar tareas mediante instrucciones naturales, por ejemplo, “marca como completada la tarea X en Task”.

Todos los cambios y acciones pueden deshacerse desde la notificación de confirmación o al editar la lista desde la app vinculada, siempre que el servicio no haya sido ejecutado desde la función Gemini Live en segundo plano.

Gemini únicamente accede a aplicaciones habilitadas desde su propio panel de configuración. Siempre se respeta el consentimiento del usuario antes de compartir información relevante con servicios de terceros o utilizar otros datos personales.