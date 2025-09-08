Tecno

WhatsApp: el truco para liberar espacio en tu celular sin borrar chats ni archivos

La aplicación permite liberar memoria en el celular sin necesidad de borrar conversaciones ni archivos importantes

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

WhatsApp te permite eliminar archivos.
WhatsApp te permite eliminar archivos. EFE/EPA/Archivo/IAN LANGSDON

En la actualidad, WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo para comunicarse en diversos ámbitos: trabajo, estudios, reuniones familiares o conversaciones cotidianas.

Su uso intensivo para enviar mensajes, fotos, videos, notas de voz y archivos hace que, con el tiempo, el espacio de almacenamiento del teléfono se vea afectado. Esta situación suele obligar a los usuarios a borrar contenidos valiosos o incluso chats completos, aunque existe una alternativa más práctica: eliminar únicamente los archivos innecesarios.

WhatsApp incorpora una herramienta que permite gestionar y liberar memoria sin necesidad de sacrificar conversaciones importantes. Si bien no cuenta con una papelera de reciclaje como ocurre con otras aplicaciones, sí ofrece un apartado donde se pueden revisar y eliminar los archivos que más espacio ocupan en el dispositivo. El procedimiento varía ligeramente según se trate de un teléfono Android o un iPhone.

Con simples pasos puede eliminar
Con simples pasos puede eliminar archivo innecesario en WhatsApp.

Cómo liberar espacio en WhatsApp en Android

En los dispositivos Android, el proceso para optimizar el espacio dentro de la aplicación es sencillo y está integrado en los ajustes de la propia app. Los pasos a seguir son los siguientes:

  1. Abrir WhatsApp e ingresar al apartado de “Ajustes”.
  2. Seleccionar la opción “Almacenamiento y datos”.
  3. Acceder a “Administrar almacenamiento”, donde se mostrará cuánto espacio libre queda en el dispositivo.

En esta sección, la aplicación recomienda qué archivos eliminar en función del peso que ocupan. El usuario puede decidir si desea borrar fotos, videos o documentos pesados sin necesidad de eliminar la conversación completa.

Otra alternativa disponible es realizar una eliminación manual dentro de cada chat. Esto consiste en revisar los archivos enviados o recibidos en un grupo o conversación individual y eliminar los más pesados o aquellos que ya no son necesarios. De esta manera, la conversación se mantiene intacta y solo se libera memoria quitando los archivos multimedia asociados.

WhatsApp te permite liberar espacio.
WhatsApp te permite liberar espacio. (Shutterstock)

Cómo liberar espacio en WhatsApp en iPhone

El procedimiento en los dispositivos de Apple es similar, aunque presenta algunas diferencias en la interfaz. Para liberar espacio en un iPhone, los pasos son:

  1. Abrir WhatsApp y dirigirse a “Ajustes”.
  2. Seleccionar “Almacenamiento y datos” y luego “Administración de almacenamiento”.
  3. Entrar en la opción “Revisar archivos grandes”.
  4. Mantener presionado el archivo (o varios al mismo tiempo) que se desea eliminar y pulsar el ícono de “Papelera”.

Es importante tener en cuenta que, en iPhone, muchos de los archivos también se guardan en la galería del dispositivo. Por ello, además de eliminarlos desde WhatsApp, se recomienda revisar la aplicación Fotos para evitar duplicados que sigan ocupando espacio innecesario.

WhatsApp es el app de
WhatsApp es el app de mensajería instantánea de Meta. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Beneficios de administrar el almacenamiento

Mantener bajo control el almacenamiento de WhatsApp no solo ayuda a liberar memoria en el celular, sino que también contribuye a mejorar el rendimiento general del dispositivo. Cuando el espacio disponible se reduce al mínimo, los teléfonos suelen volverse más lentos y algunas aplicaciones pueden dejar de funcionar correctamente.

Además, al aplicar esta limpieza de manera periódica, se evita la acumulación de archivos innecesarios que muchas veces pasan desapercibidos, como videos reenviados en grupos o documentos que ya no son útiles.

