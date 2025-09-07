Tecno

Cómo limpiar correctamente un computador portátil: estos son los implementos ideales

El teclado y la pantalla son las partes que más acumulan suciedad y requieren cuidados específicos

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Guardar
El uso de paño de
El uso de paño de microfibra y alcohol isopropílico es clave para limpiar sin dañar el portátil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener la higiene y el buen funcionamiento de un computador portátil va mucho más allá de una cuestión de estética. Una limpieza adecuada resulta esencial para prolongar la vida útil del dispositivo, mantener su rendimiento óptimo y evitar riesgos para la salud debido a la acumulación de bacterias y polvo.

Limpiar un portátil puede parecer sencillo, pero diversos detalles técnicos y precauciones hacen la diferencia entre un equipo bien mantenido y uno dañado accidentalmente.

A continuación, repasamos las recomendaciones y los pasos concretos para limpiar tanto el exterior como el interior de un portátil, considerando las principales causas de suciedad y los productos apropiados para cada parte.

Por qué limpiar y desinfectar tu portátil de forma habitual

El uso cotidiano de laptops y notebooks provoca una rápida acumulación de suciedad. El teclado reúne partículas de comida, polvo y grasa de los dedos, mientras que la pantalla suele mostrar manchas y huellas digitales. La carcasa externa y los puertos también tienden a atraer polvo y suciedad ambiental.

Desinfectar el portátil reduce riesgos
Desinfectar el portátil reduce riesgos para la salud al eliminar bacterias y gérmenes acumulados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de una limpieza periódica puede ocasionar que el portátil se sobrecaliente, funcione más lento e incluso provoque daños irreversibles en sus componentes internos. Además, estos dispositivos se convierten en foco de bacterias y gérmenes, por lo que su desinfección ayuda a reducir riesgos para la salud.

Qué implementos usar para limpiar un computador portátil

Antes de iniciar la limpieza, es fundamental apagar el portátil, desconectarlo de la corriente eléctrica y extraer la batería si es posible. Esta simple acción protege los componentes internos de posibles cortocircuitos o daños al contacto con líquidos.

Entre los elementos necesarios para limpiar un portátil con seguridad figuran:

  • Paño de microfibra: este material suave evita rayar las superficies delicadas como la pantalla y la carcasa.
  • Alcohol isopropílico al 70%: efectivo para desinfectar y limpiar, ya que evapora rápidamente y no deja residuos.
  • Aire comprimido: resulta esencial para limpiar los recovecos y el polvo acumulado en ventiladores, puertos y entre teclas.
  • Hisopos de algodón o cepillo de cerdas suaves: permiten llegar a zonas estrechas como los laterales de las teclas y entre ranuras.
  • Solución limpiadora para pantallas: específica para LCD o paneles modernos, previene el daño de los componentes.
  • Toallitas desinfectantes (opcional): útiles para una limpieza rápida y superficial.

La preparación cuidadosa de estos implementos garantiza que cada parte del portátil reciba el tratamiento adecuado sin riesgo de deterioro.

Apagar y desconectar el portátil
Apagar y desconectar el portátil antes de limpiar evita cortocircuitos y daños por líquidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer el proceso de limpieza del computador

  • Limpieza de la carcasa

El exterior del portátil suele acumular polvo, grasa y huellas. Se recomienda pasar un paño de microfibra apenas humedecido con agua o con una mezcla suave de agua con unas gotas de detergente, siempre bien escurrido para evitar filtraciones hacia el interior. El exceso de líquidos o el uso de productos químicos abrasivos están completamente desaconsejados.

Quienes deseen agregar brillo a la carcasa pueden aplicar una mínima cantidad de silicona líquida, dejándola secar antes de frotar con una franela suave.

  • Desinfección del teclado

El teclado es la parte más expuesta a la suciedad. Los restos de comida y grasa pueden terminar bloqueando el mecanismo de las teclas, mientras que el polvo resulta perjudicial para los contactos eléctricos.

Se recomienda inclinar el portátil o girar el teclado bocabajo para que caigan residuos sueltos. Utiliza aire comprimido apuntando con la pajilla entre filas de teclas y, a continuación, retira la suciedad de las superficies utilizando hisopos de algodón apenas humedecidos con alcohol isopropílico.

Si es necesario, termina la tarea con una toallita desinfectante, asegurando que las teclas queden secas antes de volver a encender el dispositivo. En algunos modelos resulta posible desmontar las teclas para una limpieza profunda, pero conviene consultar siempre el manual y sacar una fotografía previa para no desorientarse al rearmar.

El manual del usuario es
El manual del usuario es fundamental para desmontar teclas y realizar una limpieza profunda sin errores. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Cuidado del touchpad

El panel táctil o touchpad también se ensucia con el uso. Un paño suave y ligeramente humedecido con agua suele ser suficiente para limpiar su superficie. Es indispensable evitar el derrame de cualquier líquido y no aplicar productos abrasivos. Si alguna zona resulta especialmente sucia, un trozo de cinta adhesiva puede ayudar a retirar la suciedad adherida.

Cómo limpiar la pantalla del computador portátil

Las pantallas modernas, especialmente las de tipo LCD, requieren cuidados específicos para evitar rayaduras o pérdida de nitidez. Nunca se deben usar toallas de papel, trapos ásperos ni aplicar el líquido directamente en la superficie. El procedimiento correcto consiste en emplear un paño de microfibra seco para remover el polvo.

Si persisten las huellas o la suciedad, hay dos alternativas: rociar una mínima cantidad de solución especial para pantallas en el paño, o bien preparar una mezcla de alcohol isopropílico y agua en partes iguales, humedeciendo siempre el paño, no la pantalla. Después, pasar el paño en movimientos circulares y leves desde el centro hacia los bordes.

Utilizar líquidos o aerosoles directamente sobre la pantalla puede ocasionar filtraciones por los bordes y dañar los circuitos internos, por lo que este método debe evitarse en todo momento.

Temas Relacionados

Computadores portátilesComputadorasHogarLimpiezaTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Modo agenda de WhatsApp: qué es y cómo activarlo para organizar las tareas del día a día

La función de chat personal ofrece almacenamiento sincronizado y seguro en todos los dispositivos

Modo agenda de WhatsApp: qué

El auge de las “parejas virtuales” entre los jóvenes y sus efectos en la salud mental

Un estudio revela cómo personas de entre 18 y 29 años buscan compañía emocional en chatbots y plataformas digitales, generando nuevas dinámicas afectivas y planteando interrogantes sobre el impacto emocional y social de estas prácticas

El auge de las “parejas

Este ajuste al HDMI mejora la calidad de la imagen y el sonido del televisor con facilidad

El uso de cables HDMI certificados y la selección del puerto adecuado son el primer paso para tener la mejor experiencia en casa

Este ajuste al HDMI mejora

El 90% de trabajadores tecnológicos planean cambiar de empleo en Colombia y el sueldo no es el motivo

La falta de cultura interna y planes de carrera claros puede provocar la pérdida de talento clave en el sector

El 90% de trabajadores tecnológicos

Cómo detectar y eliminar las aplicaciones espía de un celular Android

El spyware permite a hackers acceder a mensajes, fotos, contraseñas y controlar remotamente los dispositivos

Cómo detectar y eliminar las
ÚLTIMAS NOTICIAS
Paradoja: pese a los anuncios

Paradoja: pese a los anuncios de inversión, el empleo en el sector minero cayó por décimo mes consecutivo

Elecciones Buenos Aires 2025, en vivo: pasado el mediodía, la participación electoral no llegaba al 30% del padrón

Perlitas de las elecciones Buenos Aires 2025, en vivo: un joven salió corriendo para no ser presidente de mesa, pero la Policía lo persiguió y lo obligó a cumplir con esa función

Elecciones en PBA: la web para consultar el padrón estuvo caída y desde La Libertad Avanza apuntaron contra el gobierno bonaerense

Uno por uno: cuáles son y cuánto cuestan los 10 SUV más baratos del mercado

INFOBAE AMÉRICA
El Ejército de Israel destruyó

El Ejército de Israel destruyó otro edificio utilizado por los terroristas de Hamas en ciudad de Gaza

El auge de las “parejas virtuales” entre los jóvenes y sus efectos en la salud mental

La OPEP+ aumentará en octubre su producción de petróleo en 137.000 barriles diarios

Detienen a miembro de Pussy Riot en la frontera polaca

El santuario perdido de Odiseo en Ítaca sale a la luz tras un hallazgo arqueológico sorprendente

TELESHOW
Luisana Lopilato sorprendió con su

Luisana Lopilato sorprendió con su llamativo look para buscar a sus hijos adolescentes: “¿No tenés ropa?"

La excéntrica fiesta de cumpleaños de Zaira Nara con Wanda, familia y amigos famosos: looks cowboy en una noche mágica

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul disfrutaron del show de Lali Espósito en Vélez y causaron furor en las redes

Una mesa, 20 años y una reconciliación: la historia detrás del reencuentro entre Mirtha Legrand y Nora Cárpena

Shakira y Antonio de la Rúa: la historia de amor que comenzó en Buenos Aires hace 25 años y los rumores de reconciliación