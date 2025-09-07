Cómo limpiar correctamente un computador portátil: estos son los implementos ideales

El uso de paño de microfibra y alcohol isopropílico es clave para limpiar sin dañar el portátil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener la higiene y el buen funcionamiento de un computador portátil va mucho más allá de una cuestión de estética. Una limpieza adecuada resulta esencial para prolongar la vida útil del dispositivo, mantener su rendimiento óptimo y evitar riesgos para la salud debido a la acumulación de bacterias y polvo.

Limpiar un portátil puede parecer sencillo, pero diversos detalles técnicos y precauciones hacen la diferencia entre un equipo bien mantenido y uno dañado accidentalmente.

A continuación, repasamos las recomendaciones y los pasos concretos para limpiar tanto el exterior como el interior de un portátil, considerando las principales causas de suciedad y los productos apropiados para cada parte.

Por qué limpiar y desinfectar tu portátil de forma habitual

El uso cotidiano de laptops y notebooks provoca una rápida acumulación de suciedad. El teclado reúne partículas de comida, polvo y grasa de los dedos, mientras que la pantalla suele mostrar manchas y huellas digitales. La carcasa externa y los puertos también tienden a atraer polvo y suciedad ambiental.

Desinfectar el portátil reduce riesgos para la salud al eliminar bacterias y gérmenes acumulados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de una limpieza periódica puede ocasionar que el portátil se sobrecaliente, funcione más lento e incluso provoque daños irreversibles en sus componentes internos. Además, estos dispositivos se convierten en foco de bacterias y gérmenes, por lo que su desinfección ayuda a reducir riesgos para la salud.

Qué implementos usar para limpiar un computador portátil

Antes de iniciar la limpieza, es fundamental apagar el portátil, desconectarlo de la corriente eléctrica y extraer la batería si es posible. Esta simple acción protege los componentes internos de posibles cortocircuitos o daños al contacto con líquidos.

Entre los elementos necesarios para limpiar un portátil con seguridad figuran:

Paño de microfibra : este material suave evita rayar las superficies delicadas como la pantalla y la carcasa.

Alcohol isopropílico al 70% : efectivo para desinfectar y limpiar, ya que evapora rápidamente y no deja residuos.

Aire comprimido : resulta esencial para limpiar los recovecos y el polvo acumulado en ventiladores, puertos y entre teclas.

Hisopos de algodón o cepillo de cerdas suaves : permiten llegar a zonas estrechas como los laterales de las teclas y entre ranuras.

Solución limpiadora para pantallas : específica para LCD o paneles modernos, previene el daño de los componentes.

Toallitas desinfectantes (opcional): útiles para una limpieza rápida y superficial.

La preparación cuidadosa de estos implementos garantiza que cada parte del portátil reciba el tratamiento adecuado sin riesgo de deterioro.

Apagar y desconectar el portátil antes de limpiar evita cortocircuitos y daños por líquidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer el proceso de limpieza del computador

Limpieza de la carcasa

El exterior del portátil suele acumular polvo, grasa y huellas. Se recomienda pasar un paño de microfibra apenas humedecido con agua o con una mezcla suave de agua con unas gotas de detergente, siempre bien escurrido para evitar filtraciones hacia el interior. El exceso de líquidos o el uso de productos químicos abrasivos están completamente desaconsejados.

Quienes deseen agregar brillo a la carcasa pueden aplicar una mínima cantidad de silicona líquida, dejándola secar antes de frotar con una franela suave.

Desinfección del teclado

El teclado es la parte más expuesta a la suciedad. Los restos de comida y grasa pueden terminar bloqueando el mecanismo de las teclas, mientras que el polvo resulta perjudicial para los contactos eléctricos.

Se recomienda inclinar el portátil o girar el teclado bocabajo para que caigan residuos sueltos. Utiliza aire comprimido apuntando con la pajilla entre filas de teclas y, a continuación, retira la suciedad de las superficies utilizando hisopos de algodón apenas humedecidos con alcohol isopropílico.

Si es necesario, termina la tarea con una toallita desinfectante, asegurando que las teclas queden secas antes de volver a encender el dispositivo. En algunos modelos resulta posible desmontar las teclas para una limpieza profunda, pero conviene consultar siempre el manual y sacar una fotografía previa para no desorientarse al rearmar.

El manual del usuario es fundamental para desmontar teclas y realizar una limpieza profunda sin errores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidado del touchpad

El panel táctil o touchpad también se ensucia con el uso. Un paño suave y ligeramente humedecido con agua suele ser suficiente para limpiar su superficie. Es indispensable evitar el derrame de cualquier líquido y no aplicar productos abrasivos. Si alguna zona resulta especialmente sucia, un trozo de cinta adhesiva puede ayudar a retirar la suciedad adherida.

Cómo limpiar la pantalla del computador portátil

Las pantallas modernas, especialmente las de tipo LCD, requieren cuidados específicos para evitar rayaduras o pérdida de nitidez. Nunca se deben usar toallas de papel, trapos ásperos ni aplicar el líquido directamente en la superficie. El procedimiento correcto consiste en emplear un paño de microfibra seco para remover el polvo.

Si persisten las huellas o la suciedad, hay dos alternativas: rociar una mínima cantidad de solución especial para pantallas en el paño, o bien preparar una mezcla de alcohol isopropílico y agua en partes iguales, humedeciendo siempre el paño, no la pantalla. Después, pasar el paño en movimientos circulares y leves desde el centro hacia los bordes.

Utilizar líquidos o aerosoles directamente sobre la pantalla puede ocasionar filtraciones por los bordes y dañar los circuitos internos, por lo que este método debe evitarse en todo momento.