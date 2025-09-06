Cómo el director de Nvidia ayudó al éxito de una empresa de USD 5 mil millones solo enviando correos

Un contacto casual condujo a una estrecha relación profesional entre Jensen Huang y Keyvan Mohajer. (Reuters)

Las casualidades pueden marcar la diferencia en una trayectoria empresarial, y la historia de Keyvan Mohajer, cofundador de SoundHound AI, es muestra de ello. Una década atrás, un encuentro fortuito con Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, se transformó en el inicio de una colaboración y amistad que definió el rumbo de su proyecto de inteligencia artificial centrado en la comunicación por voz, originalmente concebido en 2004 en una residencia universitaria de Stanford.

Mohajer relató a Fortune cómo ese contacto casual condujo a una relación profesional marcada por la curiosidad y la dedicación de Huang hacia las futuras tendencias tecnológicas. Según Mohajer, el líder de Nvidia “tenía una pasión por descubrir cuál sería la próxima gran novedad, y se interesó mucho en nuestro campo”.

A lo largo de los años, esa conexión se tradujo en intercambios frecuentes de información y tareas inusuales mediante correos: “Un domingo por la mañana, Jensen me enviaba artículos de investigación con anotaciones. Tenía que leerlos y enviarle mi retroalimentación”, recordó Mohajer.

Keyvan Mohajer. (SoundHound)

Este tipo de mentoría activa, incluso durante los fines de semana, no resulta extraño en el caso de Huang, quien ha admitido públicamente trabajar los siete días de la semana y tener dificultades para desconectarse. Tal compromiso y exigencia se convirtieron en un ejemplo a seguir para Mohajer, quien encontró en esta relación no solo inspiración para su propio liderazgo, sino también uno de los factores que, según sus palabras, contribuyeron al éxito de la compañía.

Ese vínculo se consolidó en 2022, cuando SoundHound salió a bolsa. A finales de 2023, Nvidia adquirió aproximadamente 1,73 millones de acciones de la empresa. Desde entonces, la capitalización bursátil de SoundHound se incrementó notablemente, llegando hasta 5.400 millones de dólares al momento de la publicación.

Pasión y equilibrio: más allá de la rutina laboral

Mohajer reconoce que el camino hasta convertir una idea innovadora en una empresa multimillonaria no ha sido sencillo, pero subraya que su pasión ha facilitado todo el proceso. Su rutina comienza antes del amanecer, generalmente antes de las 5 a.m., a lo que él llama sus “horas doradas”, cuando nadie más está despierto ni responde mensajes, permitiéndole máxima concentración.

SoundHound desarrolla tecnologías de reconocimiento de sonido. (Wikimedia Commons)

“No tengo problema con el equilibrio entre la vida y el trabajo porque realmente disfruto lo que hago”, aseguró. “Si trabajas solo para vivir, entonces el equilibrio se convierte en una gran inquietud… pero en mi caso, me encanta mi trabajo, así que para mí no es un problema”.

Incluso en sus momentos de descanso familiar, las ideas sobre el trabajo surgen. Lejos de causarle molestia, Mohajer las interpreta como una fuente adicional de creatividad. “Dedico muchas horas al trabajo. A veces, aunque vaya a lavar los platos, sigo pensando en el trabajo”, confesó. “Eso puede ser terapéutico y generar buenas ideas. Incluso cuando salgo a correr, surgen soluciones o nuevas ideas”.

A las enseñanzas de Huang, Mohajer suma las lecciones de figuras inspiradoras. Destacó en Fortune la influencia que tuvo en él la película Tiempos modernos, dirigida y protagonizada por Charlie Chaplin, quien también se encargó del guion y la música. “Me inspiró mucho que Chaplin dirigiera, produjera, actuara, escribiera la historia y compusiera la música. Es un ejemplo de entrega total: la música es espectacular, la historia es genial y la actuación sobresaliente”.

El deseo de Mohajer es replicar esa actitud de involucramiento en todas las facetas de su empresa. Su objetivo es comprender tanto el funcionamiento de la tecnología como el negocio, el financiamiento y la selección de personal, aspirando así a un liderazgo integral al estilo de Chaplin, pero en el mundo de la inteligencia artificial y la innovación empresarial.