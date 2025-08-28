El auge de la IA le da otro trimestre histórico de ingresos a Nvidia: obtuvieron 46,7 mil millones de dólares en ingresos

La división de centros de datos de Nvidia genera ventas históricas y lidera el crecimiento de la compañía. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Nvidia registró resultados históricos en su segundo trimestre fiscal. Gracias al fuerte crecimiento que está teniendo la inteligencia artificial, la empresa anunció un alza del 59% en sus beneficios netos respecto al mismo periodo del año anterior, obteniendo ganancias por 26.422 millones de dólares.

Los ingresos totales no se quedaron atrás y marcaron un récord, alcanzando los 46.743 millones de dólares, lo que representa un incremento del 55,6% interanual.

Detrás de estos números se encuentra la estrategia de Nvidia para apostar fuerte en el mercado de centros de datos dominados por tecnología de IA. Según la empresa, tan solo la división de centros de datos generó en el trimestre ventas por 41.100 millones de dólares, representando la mayor parte de los ingresos totales y evidenciando el protagonismo de la inteligencia artificial en el crecimiento de la compañía.

El segmento de data centers registró una expansión anual del 56%, impulsando directamente el rendimiento financiero global de la empresa.

Nvidia suma 45.197 millones de dólares en beneficios netos en el primer semestre fiscal, un 43,6% más que el año anterior.(REUTERS/Kent Nishimura)

Cómo Nvidia está obteniendo cada vez más ingresos

Un elemento central que explica el exponencial crecimiento de Nvidia radica en la comercialización de su plataforma de chips más avanzada, Blackwell. En palabras de Jensen Huang, fundador y CEO de la compañía, “Blackwell es la plataforma de IA que el mundo ha estado esperando, ofreciendo un salto generacional excepcional: la producción de Blackwell Ultra está en pleno auge y la demanda es extraordinaria”.

Solo esta familia de productos generó ventas por 27.000 millones de dólares durante el trimestre, convirtiéndose en el pilar del negocio de la compañía en la actualidad.

El mercado global de IA, en fase de expansión sin precedentes, encuentra en Nvidia a uno de sus principales habilitadores tecnológicos. Los procesadores gráficos de la compañía se han transformado en un estándar de facto para la infraestructura que sostiene las aplicaciones más avanzadas de IA generativa y machine learning, tanto en la nube como en sistemas empresariales de alto rendimiento.

En diálogo con analistas, Huang estimó que la inversión global en infraestructura de inteligencia artificial podría situarse entre 3 y 4 billones de dólares antes de que finalice la década, reflejando la magnitud de la oportunidad que se abre para Nvidia y otros protagonistas del sector.

El mercado global de inteligencia artificial impulsa la demanda de procesadores Nvidia para aplicaciones avanzadas. (REUTERS/Florence Lo/File Photo)

La relevancia de la plataforma Blackwell quedó demostrada también en el reciente lanzamiento de los modelos open source gpt-oss de OpenAI, que utilizaron la arquitectura de Nvidia para procesar 1,5 millones de tokens por segundo mediante un solo sistema Blackwell GB200 NVL72 en escala de rack.

Un hito que pone en evidencia la necesidad y la motivación que existe en las empresas por el desarrollo de nuevas aplicaciones y consolidan la demanda global por obtener productos más avanzados a través de la IA

Cuáles son las perspectivas de la empresa para el cierre del periodo fiscal

La visión hacia el futuro inmediato sigue siendo de fuerte expansión para Nvidia. La firma prevé que los ingresos del tercer trimestre alcancen los 54.000 millones de dólares, con un margen de desviación del 2%.

Esta proyección no contempla potenciales envíos de procesadores H20 a China, de acuerdo a la política informada por los ejecutivos, por lo que un eventual acercamiento entre con Estados Unidos o cambios regulatorios podrían tener un impacto positivo adicional sobre los números de la compañía.

La inversión global en infraestructura de IA podría alcanzar hasta 4 billones de dólares antes de 2030, según Jensen Huang. (REUTERS/Florence Lo/File Photo)

En el acumulado del primer semestre del ejercicio fiscal, Nvidia ya sumó 45.197 millones de dólares en beneficios netos, una mejora del 43,6% respecto al mismo periodo del año fiscal anterior.

Los ingresos totales durante ese lapso alcanzaron los 90.805 millones de dólares, un crecimiento que representa el 61,9%, consolidando a la empresa de Huang como la compañía de mayor valor en los mercados bursátiles globales.